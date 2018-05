Odchod diváků, paramedici i ovace ve stoje. Nový Trierův film šokuje mrzačením

CANNES Dům, který Jack postavil (The House That Jack Built) je vzpomínáním sériového vraha na jeho nejlepší vraždy. Při explicitních scénách mrzačení dětí a žen odcházeli znechucení diváci z kinosálu po desítkách. Jiní za tím ale viděli dotek režisérského génia. Snímek ještě nemá oznámen datum premiéry v kinech. Záleží na tom, které distribuční společnosti si ho zakoupí.

Snad filmy žádného jiného současného režiséra nevzbuzují takto protichůdné reakce. Snímek Dům, který Jack měl premiéru na filmovém festivalu v Cannes. Své diváky si ale roztřídil již v průběhu - zatímco stovky jich údajně znechuceně z promítání odešly, zbytek kontroverznímu režisérovi vystřihl šestiminutový potlesk ve stoje. Při premiéře snímku navíc údajně asistoval celý tým paramediků, kdyby se náhodou některému z diváků přitížilo. Lars von Trier se do Cannes (kde měl sedm let zákaz kvůli výrokům o Hitlerovi) vrátil ve velkém stylu.

Snímek Dům, který Jack postavil vidí svého titulárního hrdinu Jacka (Matt Dillon), jak vzpomíná na svých pět nejlepších vražd v průběhu dvanácti let. Film otevřeně zobrazuje mrzačení žen, dětí i zvířat. Pete Hammond, reportér webu Deadline, film pro diváka popsal jako „strávení dvou hodin v pekle.“

Von Trier je troll

„Lars von Trier je hloupý a arogantní troll. Když má zrovna náladu, tak dokáže být i dobrý filmař. Ale v Domu, který Jack postavil je jen málo momentů, kdy hloupost totálně nepřeválcuje filmařské umění,“ popsal film Justin Chang z deníku Los Angeles Times. „Jeden z nejvíce nechutných filmů, které jsem měl tu smůlu v životě vidět,“ shrnul svůj dojem Brian Viner z britského deníku Daily Mail. „Dům, který Jack postavil je jako sebevrahův dopis na rozloučenou, napsal Robbie Collin z The Telegraph.

„Jsem z toho takový uvolněný. Je důležité nebýt milován všemi, protože pak jste selhali. Nejsem si ale jist, jestli můj film kritici nenávidí dostatečně,“ okomentoval reakce sám Lars von Trier pro magazín Cineuropa.

Odčinit hříchy

Někteří ale vidí ve Trierově krvavém běsnění vizionářský dotyk génia. Polarizování šokovaného publika je již Trierovi vlastní, to dokázal i svými filmy antikrist a Nymfomanka. „Lars von Trier se snaží dostat do kimematografického nebe. Poznal své hříchy a snaží se je tímto filmem odčinit,“ napsal španělský blogger Alberto Sáez Villarino. „Je to tak napůl mezi dobrým filmem a husarským kouskem na diváka. Von Trier to natočil tak, že se vám to zákonitě dostane pod kůži,“myslí si Owen Gleiberman z magazínu Variety.