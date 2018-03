Alžběta II. mohla v 80. letech zemřít. Vystřelil po ní mladík, policie mlžila, potvrzuje dokument

WELLINGTON Novozélandské tajné služby ve čtvrtek odtajnily informace z pokusu o atentát na britskou královnu Alžbětu II. Incident se stal v roce 1981, kdy královna navštívila Nový Zéland. Podle odtajněných dokumentů se policie z obav, že incident ohrozí další návštěvy královny, případ snažila ututlat a místním řekla, že místo výstřelu slyšeli zvuk výfuku či padající dopravní značky.

Podle amerického týdeníku Time se incident odehrál 14. října 1981 na Novém Zélandu ve městě Dunedin, který v rámci osmidenní cesty po zemích Commonwealthu královna Alžběta II. navštívila. Odtajněné dokumenty tajných služeb uvádí, že pokus o atentát provedl sedmnáctiletý Christopher Lewis, který si do záchodové kabinky v pátém patře nedaleké budovy donesl pušku. Pokusil se královnu zastřelit ve chvíli, kdy vystupovala z auta.

„Novozélandská policie se tento incident snažila zakrýt,“ uvádí novozélandský server Stuff.co.nz, který upozorňuje, že událost potvrdily ve čtvrtek zveřejněné archivní dokumenty. „Záměrem Lewise byla vražda královny, nestřílel však z vhodného místa a na neměl ani vhodnou zbraň,“ stojí v dokumentu SIS z roku 1997. Materiály byly zveřejněny na základě svobodného přístupu k informacím po žádosti mediálního domu Fairfax Media.

Vyšetřovatelé v dokumentu atentátníka popisují jako narušeného mladíka. Z pokusu o vraždu královny však obviněn nebyl. Obviněn byl pouze z nelegálního držení zbraně a jejího použití. Podle Stuff policie vyřešila případ tak, aby zamezila kritice Nového Zélandu jako hostitelské země královské návštěvy. Ten kdo incidentu v roce 1981 přihlížel a zaslechl výstřel, tomu bylo vysvětleno, že šlo pravděpodobně o zvuk výfuku či padající dopravní značky.



V záznamech roku 1981 stojí, že většina novinářů z té doby si dodnes myslí, že hlasitá rána byla způsobena ohňostrojem nebo něčím podobným. Podle Stuff jsou známky o ututlání střelby patrné v policejních spisech. Lewis v letech po incidentu zůstal v hledáčku tajných služeb.

Policie se obávala, že při další návštěvě královny v roce 1986 se Lewis pokusí o další atentát. Nakonec se to však nestalo. O deset let později však v Aucklandu podle policie brutálně zavraždil svobodnou matku a zneužil její dceru. Následně byl vzat do vazby a když čekal na soud, tak v cele spáchal sebevraždu. V dopisu na rozloučenou uvedl, že je nevinný.

Čtvrteční zveřejnění dokumentů nebude pouhým nahlédnutím do historie, mluvčí novozélandské policie uvedla, že spis budou podrobně přezkoumávat. Odhalení dokumentů údajně podnítilo nedávné uvedení série dokumentárních filmů s názvem The Snowman and the Queen, které detailně popisují pokus o atentát na britskou královnu.