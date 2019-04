Co by dělali Piráti v europarlamentu? Ptejte se lídra jejich kandidátky Marcela Kolaji

PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Před pět lety Piráti ve volbách do Evropského parlamentu neuspěli. Získali jen 4,78 procenta hlasů, což jim na zisk jakéhokoli mandátu nestačilo. Od té doby se ale dost změnilo, strana je součástí Poslanecké sněmovny a v preferencích pravidelně patří do vrcholných pozic, kde konkuruje hnutí ANO a opoziční ODS. S jakými ambicemi jdou Piráti do letošních eurovoleb? Co by rádi změnili na fungování EU? Na tyto a další otázky čtenářům serveru Lidovky.cz odpoví volební lídr strany Marcel Kolaja. Ve čtvrtek 18. dubna od 12 hodin.