Epidemiolog Prymula odpovídal čtenářům serveru Lidovky.cz

Zodpovězené otázky

OTÁZKA (30.1.2020 17:18) Petr Jak velke je riziko mutace, napriklad s virem chripky ci jinym, a vytvoreni vice nebezpecneho viru?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:01) U virů je vždy určité riziko mutace, avšak mutace vyvolaná pasáží s jiným typem viru je v tomto případě méně pravděpodobná.

OTÁZKA (30.1.2020 17:18) Pavel Skála Jak se pozná chřipková epidemie? Oni praktičtí lékaři nabírají každému klientovi s příznaky virosy virologii? Děkuji.

Roman Prymula: (31.1.2020 12:03) U prvních případů musíme diagnostikovat chřipku na základě vyvolávajícího typu viru. Nezřídka se jedná o jiného respiračního původce. V průběhu již běžící epidemie se vychází ze sentinelového hlášení, kdy vybraní lékaři hlásí počet onemocnění chřipkou a na základě toho jsou odhadována celková čísla v České republice. V současné době byl překročen práh epidemického výskytu již ve třech krajích a nacházíme se tedy na prahu epidemie.

OTÁZKA (30.1.2020 17:42) Třasák Jiří Není vám v této situaci divné, že patent na tento koronavirus a lék proti němu vlastní Americká firma? Že by jen shoda náhod?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:05) V současné době je řada konspiračních teorií, které obviňují tu či onu firmu z nějakých nekalých úmyslů. Patent na koronavirus určitě americká firma nevlastní. Živou přírodu není možno patentovat. V současné době bohužel nemáme ani lék ani vakcínu, tedy tento prvek motivace zatím chybí.

OTÁZKA (30.1.2020 17:43) Olga Dobrý den. Mame doma preventivně koupené roušky, kdy a kam bude vhodné je začít nosit,abychom zbytečně nepanikarili?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:08) V tuto chvíli není nutné roušky používat, pokud byste letěli letadlem do rizikové oblasti nebo v ní pobývali, je na místě je použít. Roušky je nutné vyměňovat, v opačném případě jejich použití může být i kontraproduktivní a mohou se sami stát nebezpečné, protože na jejich povrchu se mohou koncentrovat bakterie a viry jako na filtru. V našich podmínkách může nastat situace, kdy je bude vhodné nosit do veřejných prostor s vyšší koncentrací osob, to však bude včas oznámeno.

OTÁZKA (30.1.2020 17:49) Jiří Je možný přenos koronaviru prostřednictvím zboží doručeného poštovní zásilkou z Číny?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:11) Hypoteticky je přenos možný, pokud by se virus vyskytoval např. v hlenu. Pokud dojde k jeho vyschnutí, už tento přenos nebude možný. Vzhledem k délce transportu je tento přenos nepravděpodobný. Mohl by se přenést naopak s různými syrovými zvířaty, které by byly konzumovány následně v našich podmínkách bez tepelné úpravy.

OTÁZKA (30.1.2020 17:51) Zdenka Marie Kunc Dobrý den .Je tento virus take spojen se zimním počasím jako klasická chřipka, nebo by se mohl rozšiřovat nezávisle na ročním období?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:14) Epidemiologické charakteristiky koronaviru nejsou v tuto chvíli zdokumentovány, vzhledem k předchozím zkušenostem s jinými koronaroviry. Jistě neexistuje tak silná vazba na sezónu jako u chřipky. Je tedy možné, že se bude šířit celoročně.

OTÁZKA (30.1.2020 17:55) Kovářová Dobrý den, je bezpečné nakupovat zboží na čínských eshopech?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:15) Záleží na délce dodání. Jistě není od věci povrch dodaného zboží dezinfikovat.

OTÁZKA (30.1.2020 18:37) Eva Ve zprávách DT24.CZ jsou informace úplně odlišné přímo od zdroje nemocnice spalovny proč nevíme pravdu neuzavřou se hranice proč lidé nejsou při podezření v izolaci 14 dní jak to je jinde?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:18) Přístupy k vyšetřování a izolaci se liší podle epidemiologické situace, jak v dané zemi, tak v zemích okolních. Při současném výskytu 200 tis. případů chřipky s velmi obdobným průběhem a skutečností, že u nás ještě nebyl potvrzen jediný pozitivní pacient, by izolace všech osob s potenciálním onemocněním byla naprosto kontraproduktivní.

OTÁZKA (30.1.2020 18:59) Dobrý den pane doktore, moje maminka 64 let mě má za 2dny letět navštívit na Nový Zéland. Jsme velmi nerozhodní, zda je na místě letenku nechat propadnout a nechat mamku v klidu na malém městě v Čechách kde si myslím, že koronavirus tolik nehrozí, a nebo zda nechat mamku cestovat - je v reálném ohrožení když nepoleti přímo přes Čínu? Let je miren z Prahy do Soulu v Jižní Korei a následně do Aucklandu. Velká mezinárodní letiště a pobyt asi 30hodin ve dvou letadlech.. Moc předem děkuji za názor. Jana

Roman Prymula: (31.1.2020 12:20) Letecká doprava mimo Čínu by zatím neměla být postižena a není omezována. Cesta na Nový Zéland je v tomto smyslu nízkým rizikem. K osobní ochraně při letu či na přestupových letištích je možno použít ochranné roušky nebo respirátory.

OTÁZKA (30.1.2020 19:06) Ještě k předchozí otázce dodám - jak to může vypadat za 6 týdnu, kdy by měla opět letět zpět do Prahy přes stejná mezinárodní letiště? Auckland Seoul a Praha. V jednu chvíli si říkáme že už to snad bude pod kontrolou, podruhé si říkáme že bychom byli blázni ji přes Asii posílat.. Co si o tom myslíte? Dekuji

Roman Prymula: (31.1.2020 12:28) Bohužel neumím věštit z křišťálové koule, ale předpokládám, že pandemie může i v této době vykazovat známky růstu. To znamená, že riziko může být vyšší než je v tuto chvíli, avšak nepřepokládám, že by to bránilo v cestě zpět.

OTÁZKA (30.1.2020 19:05) Pavel Husák Čím je koronavirus jiný ve srovnání s ebolou nebo sars?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:32) Koronavirus, který způsobuje současnou pandemii je v 80% geneticky identický s virem SARS, avšak způsobuje onemocnění, které je výrazně mírnější co do klinického průběhu, o to je však nebezpečnější z epidemiologického hlediska, protože se může v populaci snáze šířit. Obě onemocnění způsobují dominantně respirační problémy, které mohou vést až k úmrtí. Ebola je zcela jiný typ onemocnění, které patří mezi hemoragické horečky s vysokou smrtností, avšak s nižším potenciálem přenosu mimo africký kontinent.

OTÁZKA (30.1.2020 20:09) Anna Kafková Dobrý den, jak moc je nebezpečné cestovat přes Čínu do jiné asijské země (konkr. na Taiwan, let z Mnichova s mezipřistáním v Pekingu, zpět v Šanghaji, v termínu 9.-24. února)? Jaká jsou rizika? Jsou tak velká, že byste cestu nedoporučil? Děkuji, Anna Kafková.

Roman Prymula: (31.1.2020 12:33) V tuto chvíli je hlavní riziko v tom, že tyto linky budou zrušeny, protože řada zemí významně omezuje letecký transport do Číny. Na palubě letadla je jistě podstatně vyšší riziko získání nákazy než ve volném prostoru. Z výše uvedených důvodů tuto cestu v tomto období nedoporučuji.

OTÁZKA (30.1.2020 22:25) Karel Novak Jaká je pravděpodobnost na zjištění účinné vakcíny? A za jakou dobu?

Roman Prymula: (31.1.2020 12:35) V současné době probíhá výzkum nové vakcíny na několika komerčních i nekomerčních pracovištích. Je odůvodněný předpoklad, že vznikne účinná kandidátní vakcína v horizontu několika málo měsíců, poté však bude nezbytné otestovat její účinnost v klinických zkouškách a rovněž stanovit její bezpečnost.

OTÁZKA (30.1.2020 23:14) Julie Elieu Dobrý den, dočetla jsem se, že podpůrná léčba, jež se užívá u pacientů nakažených koronaviry, může odvrátit ten nejhorší scénář. Jaké jsou ale trvalé následky? Lze vůbec onemocnění tohoto typu úplně vyléčit (tedy alespoň do té míry, aby zasažený mohl znovu vést plnohodnotný život a nebyl infekční)? Děkuji za odpověď.

Roman Prymula: (31.1.2020 12:40) Vzhledem k charakteru onemocnění tedy dominantě respirační nákazy není předpoklad, že by po překonání onemocnění dotyčný dlouhodobě vylučoval virus nebo u něj byly takové defekty, že by nemohl vést plnohodnotný život. Jistě ale existuje z krátkodobého hlediska riziko úmrtí. V současné době je smrtnost odhadována kolem 2,5 %.

OTÁZKA (31.1.2020 9:11) Lukáš Dobrý den, co je potřeba dělat preventivně, abychom co nejvíce vyloučili možnost onemocnění koronavirem? Dobrý den, co je potřeba dělat preventivně, abychom co nejvíce vyloučili možnost onemocnění koronavirem?