PRÁVĚ MŮŽETE POKLÁDAT SVÉ OTÁZKY

Před pěti lety skončili občanští demokraté ve volbách do Evropského parlamentu šestí se ziskem necelých osmi procent hlasů. Tento výsledek jim přisoudil dva mandáty. S jakými ambicemi jde ODS do letošního hlasování a co by ráda v následujících pěti letech v Evropské unii změnila? Ptát se můžete Jana Zahradila, europoslance a nynějšího lídra kandidátky strany pro květnové volby. V pátek od 12 hodin bude hostem hodinového online rozhovoru na serveru Lidovky.cz.