ODS kritizuje Novu a Primu. Fiala by se chtěl na obrazovce střetnout s Babišem

PRAHA Opoziční ODS kritizuje soukromé televize za to, že neplánují předvolební debaty, ve kterých by mohl předseda ODS Petr Fiala přímo konfrontovat předsedu ANO Andreje Babiše. V tiskové zprávě se šéf volební kampaně ODS Zbyněk Stanjura ohradil proti tomu, že Nova odvysílá pouze duel lídrů Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Babiše, a televize Prima přeložila Fialu z plánované debaty s šéfem ANO do pořadu, kde vystoupí spolu se Zaorálkem.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že i jeho původně domluvený termín se přesouval a soukromé televize zjevně plní Babišova přání.

Prima odvysílá tři předvolební Partie, hosty pozvala podle speciálního klíče. Ke konkrétním hostům se televize nevyjádřila. „Slova Miroslava Kalouska nebudeme komentovat. Předvolební vysílání jsme komunikovali v tiskové zprávě a rozhodně nám nikdo žádná pravidla nediktuje,“ řekla mluvčí Primy Jana Mrákotová.

Prima strany do vysílání pozvala podle výsledků ve výzkumech volebních preferencí. „Výsledky každé strany ve třech zdrojích byly zprůměrovány a složení hostů v každém vydání Partie bylo zvoleno tak, aby zástupce nejsilnější a nejslabší strany doplnil vždy zástupce strany nejblíže středu preferencí,“ sdělila mluvčí Primy Jana Mrákotová.

Předvolebního pořadu Partie se tak 1. října zúčastní zástupci KSČM, TOP 09 a KDU-ČSL, o týden později přijdou na řadu ČSSD, ODS a Piráti a v poslední předvolební neděli odvysílá televize diskusi zástupců hnutí ANO, SPD a Starostů a nezávislých. Fiala ale podle Stanjury potvrdil už na začátku září účast v debatě s Babišem a šéfem Pirátů Ivanem Bartošem v neděli 15. října.

„Vyzýváme soukromé televize k tomu, aby daly parlamentní pravicové opozici prostor k tomu, aby její zástupci mohli hodnotit uplynulé čtyři roky vládnutí koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, a to v přímé konfrontaci s klíčovou figurou této vlády Andrejem Babišem, který se jí vyhýbá,“ uvedl Stanjura. Po veřejnoprávní televizi pak chce, aby v superdebatě lídrů, které se v předvečer voleb nezúčastní kvůli souběžně vysílanému duelu na Nově Babiš a Zaorálek, neobsazovala místa lídrů ANO a ČSSD.

Kalousek řekl, že původně televizi Prima potvrdil účast v debatě na 8. října, kdy se měl utkat se Zaorálkem. Nakonec však bude ve vysílání o týden dříve. „Není pochyb o tom, že Andrej Babiš si vybírá termíny i soupeře tak, jak se mu to vyhovuje. Na Primě chce evidentně diskutovat s těmi, které chce posílit, protože s nimi počítá jako s partnery,“ uvedl.

Duel na Nově je podle Stanjury v souladu se strategií ANO a ČSSD, které se po společném čtyřletém vládnutí tváří, jako by byly i ve vládě i v opozici podle toho, co se jim hodí. „Tento duel je jen předem připraveným divadlem, v němž sehraje roli užitečného idiota lídr ČSSD Lubomír Zaorálek,“ uvedl.

Také Kalousek by upřednostnil, kdyby v závěrečné debatě ČT zůstala neobsazená místa ČSSD a ANO, jejichž lídři dali přednost debatě na Nově. „Ale nechci do toho těm dramaturgům mluvit, respektuji, že je právo každého média si to dělat, jak chce. Ale že obě dvě soukromé televize skáčou, jak Babiš píská, to je už bohužel velmi zřejmé a divím se, že jim to stojí za to, aby takhle okatě ovlivňovaly soutěž politických stran,“ dodal Kalousek.