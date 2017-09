Němcové a Bendovi lidé věří. Široká škála osobností je výhoda ODS, tvrdí lídr Fiala

PRAHA Před volbami na průzkumy spoléhat nechce, jednu jistotu ale ještě před říjnovým hlasováním má. Do vlády by se šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem lídr občanské demokracie Petr Fiala nešel. „Má řadu nevyřešených problémů, kvůli kterým nemůže být členem ani současné, ani budoucí vlády,“ vysvětlil v pátečním on-line rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz. Na kritiku své strany zaznívající směrem k údajně nedůvěryhodným starým tvářím namítá: „ODS nabízí širokou škálu osobností a to je naše výhoda oproti jiným politickým stranám“.

On-line rozhovory se stranickými lídry Server Lidovky.cz přináší předvolební speciál v podobě on-line rozhovorů s lídry politických stran, které by se dle srpnového průzkumu agentury Median dostaly do sněmovny. Jako první odpovídal předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, po něm se slova ujal šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Lídr SPD Tomio Okamura účast odmítl.

Koalice se Starosty by byla frajeřina. V Česku by se bez nás žilo hůře, míní Bělobrádek



Nemáte mě rádi, ale houževnatost mi neupřete, odpověděl Kalousek čtenářům



Předvolební průzkumy podle šéfa ODS ve volbách Petra Fialy nejsou příliš spolehlivé. „Volby v posledních letech v celé Evropě ukazují, že průzkumy se často mýlí. Někdy i proto, že nedokáží zachytit změny nálad voličů v posledních dnech,“ sdělil politik a vystudovaný politolog v úvodu hodinového on-line rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz. Všechny odpovědi najdete zde.

Stavba dálnic jako problém

Jinak odpovídal převážně na dotazy týkající se domácí scény. Namátkou ke stavbě dálnic, kouření, k platům, Evropské unii nebo třeba superhrubé mzdě. Čtenáři pokládali otázky tak, aby zjistili, s čím jde občanská demokracie do voleb, ale i tak, aby si mohli postěžovat.

Jeden ze čtenářů se například ptal na to, co by Fiala udělal po volbách se stavbou silnic, a zejména dálnic.



„Stav našich silnic a dálnic je ostudný. Vláda o tom hodně mluvila, ale za čtyři roky otevře necelých 40 kilometrů nových dálnic. To musíme rychle změnit. Nejde jen o zajištění dostatku peněz, ale hlavně o to, aby se vůbec mohlo stavět. Jsme připraveni přijmout zákon o liniových stavbách, se kterým se za poslední roky neudělalo vůbec nic,“ přednesl šéf ODS svou vizi.

Jiní čtenáři ale také využili možnosti zkritizovat ODS. „Jsem si téměř jistý, že ODS půjde po volbách do koalice s ANO. Vy to zatím odmítáte. Omluvíte se voličům a přiznáte, že jste vědomě před volbami lhal?“ zaútočil jeden z tázajících na Fialu.



„Několikrát jsme jasně deklarovali, že Andrej Babiš má řadu nevyřešených problémů, kvůli kterým nemůže být členem ani současné, ani budoucí vlády. Navíc jsme občanům předložili Vyšehradskou deklaraci, v jejíž 12 bodech jasně říkáme, co jsou naše podmínky pro vstup do vlády. Pro to chceme získat silný mandát,“ odpověděl čtenáři šéf ODS.

Nechci hrát hru

U dalšího dotazu o skládání vlády už své vyjádření ale trochu zmírnil. „Nebudu hrát hru „kdo s kým“, když ještě nevíme, jak dopadnou volby. Ale stejně bych tu otázku otočil. Pro nás není nejpodstatnější s kým, ale proč. My jsme na rozdíl od jiných politických stran jasně řekli, co chceme ve vládě prosazovat a pro co chceme dostat od voličů silný mandát. Nevěřím úplně průzkumům, my se orientujeme na co nejlepší výsledek ODS, ale souhlasím, že zde hrozí jednobarevná vláda ANO s podporou komunistů. A i o to v těchto volbách půjde. Zabránit tomu může silná ODS,“ uvedl.

O tom ale nepřesvědčil všechny případné voliče. Jeden ze čtenářů se Fialy například ptal, proč by měl volit stranu, jejímiž členy jsou například Miroslava Němcová nebo Marek Benda, které nepovažuje za příliš důvěryhodné.



„Oba dva jsou příkladem politiků, kteří od občanů dostávají opakovaně preferenční hlasy, což jasně ukazuje, že důvěru občanů mají. ODS nabízí širokou škálu osobností a to je naše výhoda oproti jiným politickým stranám,“ odpověděl Fiala.

Personální obsazení se zjevně stalo oblíbeným tématem v rozhovoru. „Rád bych volil ODS, ale vadí mi postava a názory pana Klause juniora. Bude tento pán součástí volebního týmu?“ ptal se jeden z dotazujících s narážkou na Václava Klause mladšího.

Na to Fiala odvětil, že v ODS jsou různé názorové proudy a výrazné osobnosti s různými politickými akcenty. „A to je dobře. Spojuje nás podobný pravicový pohled na svět. Chci zahájit novou éru pravice v České republice. Dneska každý, kdo má na nějakou jednotlivost vyhraněný názor, hned zakládá vlastní stranu. To pravici oslabuje. Garantuji silnou ODS, která v sobě spojuje různé proudy a dělá poctivou politiku,“ uvedl dále.

Pomalejší pruh

Dalším tematickým okruhem se stala otázka Evropské unie. V rozhovoru padla námitka, že by Česko nemělo být v „pomalejším pruhu“ tohoto uskupení, ale přímo v jádru. „O pomyslném ‚jádru‘ Evropské unie se hodně mluví, ale nikdo neví, co to vlastně je,“ napsal Fiala s tím, že přijetí eura je pro Česko podle něj nyní nevýhodné.



Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





„Jednak bychom se museli podílet na závazcích rozpočtově neukázněných zemí a jednak strukturální problémy eurozóny jsou tak velké, že by bylo neuvážené do ní nyní vstupovat. O tom, zda a kdy přijmeme euro, bychom měli rozhodovat sami. A proto chceme vyjednat výjimku z automatického přijetí eura. Jsme si vědomi toho, že členství v EU je naším národním zájmem, chceme v EU dobře hájit naše zájmy a aktivně se podílet na její reformě,“ doplnil.

V hodinovém rozhovoru odpovídal i na „lehčí“ otázky, například, jestli jej baví spolupráce s hercem a moderátorem Martinem Dejdarem, který s nm cestuje po tuzemských městech a vede diskusi s lidmi. „S Martinem Dejdarem si rozumíme, náš diskusní pořad baví i nás oba. Máme na řadu věcí podobné názory. Martina Dejdara jsem znal jako vynikajícího herce a teď jsem ho poznal jako člověka jasných názorů a hodnot. Vážím si toho, že mě podporuje,“ napsal.