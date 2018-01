Fiala zopakoval Babišovi, proč ODS nevstoupí do vlády. Lidovci podle Bělobrádka rovněž zůstanou v opozici

PRAHA Občanští demokraté ve středu zástupcům hnutí ANO zopakovali, že trvají důvody, proč nevstoupí do jednání o vládě. Novinářům to po zhruba hodinové schůzce řekl předseda ODS Petr Fiala. Lidovci taktéž po středečním jednání s hnutím ANO zůstanou v opozici. To po půlhodinové schůzce oznámil předseda strany Pavel Bělobrádek.

Fiala prohlásil, že ODS nepodpoří ani žádnou menšinovou vládu ANO. Na jednání podle Fialy nezaznělo, že by hnutí uvažovalo o jiném premiérovi než Andreji Babišovi.



„Přijali jsme pozvání, které přišlo od ANO. Konstatovali jsme, že trvají důvody, proč ODS nevstoupí do jednání o vládě hnutí ANO,“ uvedl Fiala. Na schůzce podle něj občanští demokraté také konstatovali, že by považovali za dobré, aby se i názorům opozice věnovala pozornost. Připomněl, že hnutí ANO ve Sněmovně nepodpořilo návrhy ODS například na zvyšování obranných výdajů či zrušení zákazu prodeje o svátcích.



Fiala také zopakoval, že mezi parlamentními stranami má hnutí ANO možné bližší partnery. „Je tu mnoho stran, které jsou bližší ANO (než ODS) při hlasování ve Sněmovně nebo programově,“ řekl. Podle něj to může pro ANO vytvářet nějaký prostor pro jednání o vzniku vlády. Fiala předpokládá, že se Babiš při druhém pokusu o vznik kabinetu pokusí získat většinu ve Sněmovně, zástupci ANO ale ve středu občanské demokraty o svých plánech podrobněji neinformovali.

ANO minulý týden neuspělo ve Sněmovně se žádostí o důvěru pro svou menšinovou jednobarevnou vládu, ve středu před polednem předal Babiš na Hradě Zemanovi demisi. Prezident ho obratem pověřil jednáním o složení nové vlády a uvedl, že odstupuje od podmínky, aby Babiš mezi poslanci získal většinu. Předseda sněmovního klubu ODS Zbyněk Stanjura to označil za obchod s voličskými hlasy před víkendovou volbou hlavy státu.

I lidovci řekli „ne“

Lidovci už před volbami oznámili, že se nebudou podílet na vládě, ve které by byla trestně stíhaná osoba. Na středečním jednání potvrdili zástupcům ANO, že tato podmínka trvá. Navrhli přitom, že by v případném koaličním kabinetu nemusili být předsedové žádné ze spolupracujících stran, podle Bělobrádka ale ANO trvá na tom, že Babiš bude premiérem.

KDU-ČSL je podle Bělobrádka připravena i dále jednat, zatím ale nevidí, že by ze strany ANO přišel nějaký průlom. Lidovci přitom kromě personálního požadavku mají pro případný vstup do koalice i programové podmínky a trvají také na tom, že bude garantována jejich důstojná role ve vládě. Bělobrádek upozornil, že lidovci nechtějí opakovat zkušenost z vlády Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD), kdy sociální demokraté ve Sněmovně často hlasovali s KSČM a proti svým koaličním partnerům z KDU-ČSL a US-DEU.

Vývoj kolem sestavování vlády bude podle lidovců záležet i na výsledku prezidentských voleb. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka v této souvislosti kritizoval prezidenta Miloše Zemana za jeho výrok, že v případě neúspěchu ve volbách nebude trvat na svém dva týdny starém požadavku, aby mu Babiš před jmenováním premiérem předložil podpisy 101 poslanců.

„Je evidentní, že pan prezident Zeman rezignoval na to, aby v České republice vznikla standardní většinová vláda. Myslím si, že to je velice důležitý vzkaz pro voliče před druhým kolem (prezidentských voleb),“ řekl Jurečka.

Podle Bělobrádka je ale velmi těžké spekulovat o tom, jak se Zeman nakonec zachová. Zopakoval prezidentův výrok, že „jen idiot nemění svoje názory“, podle něj se Zeman těmito slovy často řídí.