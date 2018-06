ODS zrušila členství ministrovi za ANO Vojtěchovi. Ten to považuje za lacině získanou pozornost

Vizitka ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha Datum a místo narození: 2. října 1986, České Budějovice Vzdělání: vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2012) a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze (2013) Současné funkce: ministr zdravotnictví (od prosince 2017, stejnou funkci má vykonávat i ve druhé vládě Andreje Babiše), poslanec (od října 2017) Kariéra: v letech 2013 až 2014 působil jako právník ve společnosti MAFRA (mj. vydavatel deníku Mladá fronta Dnes nebo Lidové noviny), v červnu 2014 se stal tajemníkem na ministerstvu financí vedeném Andrejem Babišem (ANO), od září 2016 byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Působení v politice: od roku 2012 byl členem ODS, v roce 2014 mu bylo členství pozastaveno a v pondělí mu výkonná rada strany členství zrušila, a to kvůli spolupráci rodící se vlády s komunisty; ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 byl zvolen poslancem v Jihočeském kraji, podle webu volby.cz jako nestraník za hnutí ANO Ostatní: - Vojtěch není jediným významným politikem ANO, který byl v minulosti členem jiné politické strany. Například ministr životního prostředí a místopředseda současné vlády Richard Brabec byl také členem ODS (1991 až 1997), později vstoupil do Unie svobody. Šéf hnutí Babiš pak byl před listopadem 1989 členem komunistické strany, místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek zase v roce 1990 vstoupil do Zemědělské strany a v letech 1995 až 2012 byl členem ČSSD, za kterou zasedal v zastupitelstvu Prostějova i Olomouckého kraje. - Jako ministr zdravotnictví vyvolal Vojtěch pozornost i vlnu kritiky řadou personálních změn, které provedl, ačkoli kabinet nezískal důvěru a vládne v demisi. Vojtěch mimo jiné odvolal ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou či šéfa Fakultní nemocnice v Ostravě (a někdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD) Svatopluka Němečka, vyměnil některé náměstky. Na svá místa rezignovali ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeněk Blahuta či ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Jitka Sosnovcová. - Jako svoji prioritu Vojtěch opakovaně zmiňuje transparentnost zdravotnictví. Zveřejňuje například složení poradních orgánů ministerstva, různých komisí a pracovních skupin včetně komise, která schvaluje nemocnicím pořízení nových přístrojů, a odůvodnění jejích rozhodnutí. Do budoucna chce také zveřejňovat výsledky měření kvality různých poskytovatelů zdravotní péče. - Před jmenováním do ministerské funkce Vojtěch působil jako poradce předsedy hnutí ANO Andreje Babiše pro zdravotnictví, byl také členem několika dozorčích a správních rad nebo členem představenstva společnosti Thermal-F, která provozuje karlovarský hotel Thermal. Na ministerstvu financí se Vojtěch zabýval financováním a organizací zdravotnictví. - V minulosti byl známý jako zpěvák a hudební skladatel. Koncertoval v dětských pěveckých sborech a vystupoval v dětských muzikálech. V roce 2005 se zúčastnil soutěže Česko hledá SuperStar, kde získal přezdívku Ken. V roce 2006 vydal hudební album Portugal a nyní je zpěvákem v českobudějovických tanečních orchestrech Valdaband a Fordance Orchestra. - V letech 2010 až 2012 byl Vojtěch předsedou spolku českých právníků Všehrd.