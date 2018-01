Odsuďte útok proti novinářům, vyzývají Reportéři bez hranic české politiky

PRAHA Incident ve štábu Miloše Zemana, během kterého došlo k slovnímu i fyzickému napadení několika novinářů, rezonuje za českými hranicemi. Mezinárodní nezisková organizace Reportéři bez hranic, známá například svou každoroční analýzou indexu svobody tisku, si útoků všimla a odsuzuje je. Organizace mimo jiné vyzývá české státní orgány, aby fyzické násilí odsoudily, jelikož to není hodné demokracie. Útočníky však mylně označila za Zemanovy spolupracovníky, ve skutečnosti šlo pouze o účastníky akce.

„Silně odsuzujeme útok na několik novinářů během toho, co bylo oznamováno znovuzvolení prezidenta Zemana,“ prohlásila Pauline Adès-Mévelová, šéfka evropsko-balkánské větve Reportéru bez hranic, pod kterou spadá i Česko. „Je nepřípustné, aby příznivci politického vůdce této úrovně fyzicky napadli novináře, kteří jen dělali svou práci, což informovat o dění. Takové chování není hodné demokracie a Zemanův tým musí toto násilí veřejně odsoudit.“

Ve štábu ke konfliktu došlo poté, co přijela záchranná služba, aby ošetřila muže, který ztrácel vědomí. Šlo o aktivistu a publicistu píšícího mimo jiné do Parlamentních listů a člena KSČM Milana Rokytku. Novináři vybavení kamerami si incidentu všimli, to se však nelíbilo některým z přítomných ve štábu - kromě slovních nadávek došlo i k fyzickému napadení. Redaktorka ČT byla dle svých slov při zjišťování mužova stavu surově vytlačena ze sálu, do kterého měla mít přístup, kameraman serveru iDnes.cz dostal dvě rány pěstí do obličeje - a řadě dalších novinářů byly z rukou shazovány kamery a fotoaparáty.

Reportéři bez hranic útok popisují podle videí, které cirkulují médii a sociální sítěmi - chybně však na několika místech své výzvy tvrdí, že za ním stáli členové týmu Miloše Zemana. Útočníky byli Karel Slezák, který byl na místě podle informací serveru iRozhlas.cz veden jako akreditovaný jako novinář, a Zemanův příznivec Jan Šolta. „Prezident Zeman má ve zvyku urážet média a vyhrožovat jim. Na tiskové konferenci v říjnu loňského roku přivítal novináře s modelem kalašnikovu,“ připomíná organizace ve své zprávě.



Incident v TOP hotelu Praha má téměř silnější ohlasy, než samotné Zemanovo znovuzvolení. Hrad se k němu však nevyjádřil - kromě prohlášení mluvčího Jiřího Ovčáčka, který nejprve konstatoval, že u něj nebyl, a následně přes server Aktuálně.cz vzkázal, že ho „vůbec nezajímá“ - což zapříčinilo, že primárním zdrojem informací se stávají příspěvky na sociálních médiích, zejména Twitteru. Tam o něm referovala řada novinářů přímo z místa dění, nejprve ovšem nebylo zřejmé, kdo a v jaké kapacitě se šarvátky účastnil.

Pouze z médií a sociálních sítí také čerpají při vyšetřování incidentu pražští policisté, jelikož se zatím neozval nikdo z poškozených.