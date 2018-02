Odvážná kráska či Putinova loutka? Xenija Sobčaková chce stát v čele Ruska

MOSKVA/PRAHA Osm kandidátů se bude 18. března ucházet o ruský trůn. Ústřední volební komise stvrdila konečnou podobu volebního lístku minulý týden. Je na něm jediné jméno ženy: Xenije Sobčakové.

Nejmocnějšího politika severního Kavkazu a čečenského lídra Ramzana Kadyrova srovnala se Stalinem, obsazení Krymu nazvala okupací, Američanům se omluvila za to, že jim ruští hackeři zmanipulovali volby. Působí odvážně, je krásná a bohatá. Xenija Sobčaková vytváří dojem, že v ruských prezidentských volbách se liberální demokratická opozice utká se současným prezidentem Vladimirem Putinem. Ve skutečnosti o žádný boj nejde. Je dávno rozhodnuto. Přesto je účast televizní moderátorky a opoziční aktivistky v prezidentském klání, jež se v Rusku koná 18 .března, pro Kreml velmi důležitá. Vytváří dojem skutečného předvolebního boje.

Přátelství jako důkaz

Sobčaková je jedinou výraznou ženskou tváří v ruské kampani. Navíc dcerou někdejšího Putinova šéfa a přítele Anatolije Sobčaka, starosty prezidentova rodného Petrohradu. Putin pod ním v 90. letech minulého století pracoval a pojil je pevný svazek. Sobčak byl navíc považován za ryzího demokrata a v životopise agenta KGB Putina má být přátelství s ním důkazem toho, že ruský prezident je naladěn na stejnou politickou notu.

Sobčaková je bezpochyby osvěžením letošní kampaně, a to nejen díky svému příjemnému vzhledu. Cestuje, vystupuje na mítincích, zajela i do Čečenska, kam se mnozí politici neodvažují. Naposledy zavítala do Spojených států, kde ale větší rozruch nezpůsobila, protože je jasné, že hlasů dostane poskrovnu.

Ani ruského voliče zatím příliš neoslovuje. Je mediálně zajímavou celebritou, ale to je tak všechno. Většina voličů její výroky, které by bylo možné označit za radikální či skandální, ani nebere vážně. Možná proto, že je žena, mladá a pohledná k tomu, reprezentuje ruskou elitu („VIP persony“, jak se říká privilegovaným a bohatým) a patří spíš do kategorie zábavního showbyznysu než do politiky. Tak ji alespoň vnímá ruský volič. Spíš než její politický program mu v paměti ulpívají hanlivé výroky na adresu kyprých spoluobčanů: „Zadek takhle veliký? Na to se mají cestující dívat?“ prohlásila například o stevardce, jež se bránila proti propuštění z práce kvůli svému vzhledu. Jindy přiznala: „Prostě nemám ráda tlusté lidi…“ Mírně se zklidnila až po narození syna Platóna v roce 2016. Jeho otcem je herec Maxim Vitorgan, kterého si po řadě milostných skandálů a románků vzala před pěti lety.

Putin je oproti ní žebrák

V uplynulém týdnu se navíc ukázalo, že Sobčaková je ze všech prezidentských kandidátů nejbohatší, a to v Rusku není dobrý předpoklad politického úspěchu. Přitom nejde o sumu nijak závratnou – Sobčaková deklaruje, že za posledních šest let si vydělala 404 milionů rublů (159,3 milionu korun). Ve srovnání s přáteli a spolupracovníky Putina je to částka nicotná. Rusa s průměrným výdělkem ale popudit může. Navíc přiznala, že má dva byty v Moskvě, jeden v Petrohradě a dům nedaleko metropole k tomu. Jezdí v autě Bentley Continental GT Speed, vyrobeném –pravda – už v roce 2008. Ruský občan jen stěží uvěří, že k takovému majetku přišla poctivou prací televizní moderátorky.



Ve srovnání s ní je Putin úplný žebrák – za stejné období si vydělal jen 38 milionů rublů (téměř 15 milionů korun). Z osmičky kandidátů je třetím nejchudším. Hůře je na tom už jen liberální ekonom Grigorij Javlinskij a nacionalista Sergej Baburin.

Sobčaková se narodila v roce 1981 v rodině sovětských intelektuálů – státního úředníka, právníka a pedagoga a historičky. Když bylo Xeniji 11 let, stal se její otec Anatolij Sobčak starostou Leningradu, dnešního Petrohradu. Druhého nejvýznamnějšího města v Rusku, které z čistě historického a estetického hlediska hrálo vždycky prim. Země se právě vzpamatovávala z rozpadu sovětského impéria, všude vládla euforie svobody a ti, kdo se přihlásili k demokracii, byli pokládáni za předvoj národa. Včetně Sobčaka.

Kmotr prezident

Matka Xenije, Ljudmila Narusovová, se v roce 1995 stala poslankyní ruské Státní dumy a politika zaujala v rodině ústřední místo. Navíc se umocnilo výsadní postavení Sobčakových. Na tehdy dospívající dívce to nemohlo nezanechat patřičné následky.

V tu dobu starosta Sobčak již řídil mladého a ambiciózního Vladimira Putina, který zastával velmi důležitou funkci předsedy zahraničního výboru petrohradské radnice. Názory na to, nakolik blízkým přítelem rodiny Sobčakových byl, se rozcházejí. Každopádně sama Xenija několikrát odmítla tvrzení médií, že Putin je dokonce jejím kmotrem. Na křtinách Sobčakové, které se konaly v jejích dvanácti letech, přitom skutečně byl, ovšem jako pouhý host, jenž měl s otcem děvčete víc než jen pracovní vztah.

I z těchto důvodů některá média po ohlášení kandidatury Sobčakové spekulovala, zda se vlastně slavná moderátorka s prezidentem nedomluvila a nehraje roli, kterou jí určil: genderově jsou díky ní volby vyváženější, navíc do nich vnáší trochu života a atmosféry showbyznysu. Vzhledem k obavám z nízké účasti je takové zpestření jinak extrémně nudné kampaně pro Kreml důležité. A i když se Sobčaková brání nařčení ze spolupráce s Putinem a z toho, že hraje jen úlohu, kterou jí napsali v Kremlu, v očích mnohých voličů zůstává jen roztomilou loutkou.