Důvod konce ředitelky Nemocnice Na Bulovce? Podezření z vlivu lobbistů, naznačil ministr

BRNO Za odvoláním ředitelky pražské Nemocnice Na Bulovce Andrey Vrbovské je podezření na přílišný vliv lobbistických skupin. Naznačil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který Vrbovskou nečekaně odvolal minulý týden v pátek. Více podrobností nesdělil s ohledem na neuzavřené policejní vyšetřování. Řízení velké pražské nemocnice má dočasně na starost statutární zástupce Vrbovské František Novák.

Vojtěch, který je dnes na návštěvě Brna, řekl, že ho k rozhodnutí vedla závažná zjištění, která se týkala osoby ředitelky a řízení nemocnice.



„Nebyl to pouze můj rozmar. Lze nastínit podezření na prorůstání určitých lobbistických skupin do zdravotnictví. Není akceptovatelné, aby u tak významné instituce byl člověk, který by s tím mohl mít problém. Víc to nemohu komentovat,“ uvedl ministr.

Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová už dříve sdělila, že Vrbovská po zjištěních ztratila ministrovu důvěru. Vedením nemocnice byl dočasně pověřen provozně technický náměstek František Novák. Ministerstvo zahájilo kontrolu finančních operací nemocnice.

Ve výběrovém řízení chce ministerstvo po adeptech vysokoškolské vzdělání, nejméně pětiletou zkušenost s vedením zaměstnanců a odbornou praxi v řízení a ekonomice zdravotnictví. Předložit musí také koncepci řízení nemocnice. Zájemci se mohou hlásit do 28. února. Podle Štěpanyové ministerstvo vybere nového ředitele v prvním letošním pololetí.

Vrbovská byla ve funkci od prosince 2013, předtím na Bulovce působila jako náměstkyně ředitele pro léčebně preventivní péči. Nastupovala s úkolem stabilizovat situaci, protože část lékařů byla kvůli personální a platové politice předchozích vedení ve stávkové pohotovosti.

Nemocnice Na Bulovce v roce 2016 podle poslední zveřejněné výroční zprávy hospodařila s 2,82 miliardy korun ročně. Výsledkem dlouhodobého hospodaření byl dluh asi 486 milionů korun, výsledkem ročního zisk asi 2,5 milionu korun. Nemocnice měla ke konci předloňského roku 996 lůžek, jejich průměrná obsazenost byla 78 procent. Přijala na ně 40 000 pacientů, ambulantních ošetření bylo 583 000. Zaměstnává 466 lékařů a 826 sester, celkem má 2197 zaměstnanců.