Okamura pohrdá oběťmi holocaustu, musíme to zarazit, upozorňuje šéf poslanců KDU-ČSL

PRAHA Je to už 23 let, co Poslanecká sněmovna naposledy zbavila funkce svého místopředsedu. Tehdy poslanci sesadili Pavla Tolnera z KDS. O něco podobného se nyní snaží KDU-ČSL, která chce odvolat místopředsedu dolní komory parlamentu Tomia Okamuru. Důvodem jsou jeho výroky, jimiž zpochybňuje utrpení obětí v koncentračním táboru v Letech.

Podle šéfa lidoveckých poslanců Jana Bartoška výroky Okamury a jeho kolegů z SPD připomínají atmosféru 30. let, kdy se šířila nenávist vůči Židům a dalším menšinám.

„Je zcela zásadní pro další svobodný a demokratický vývoj v České republice, abychom tyto nálady zarazili hned na začátku,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Bartošek.

Lidovky.cz: V čem jsou podle vás výroky předsedy SPD Tomia Okamury neslučitelné s funkcí místopředsedy Poslanecké sněmovny?

Nejedná se pouze o pana Okamuru, ale řadu zástupců z SPD, kteří se vyjádřili podobně. Ať už je to například tajemník SPD, podle kterého Romové, Židi a homosexuálové patří do plynu, pan poslanec (Miloslav) Rozner, který mluví o neexistujícím pseudokoncentráku nebo pan předseda Okamura, který mluví o tom, že tam nebyl plot, jako kdyby to byl letní tábor (tajemník SPD Jaroslav Staník měl svá slova pronést na půdě jednoho z poslaneckých klubů, kvůli nim ho prověřuje policie, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Co je na zmíněných výrocích o Letech nejvíce problematického?

Je to pro mě pohrdání utrpením těchto lidí a jejich rodinných příslušníků, což je pro mě natolik zásadní, že jsem přesvědčen, že zástupce takové politické strany nemůže být v tak vysoké ústavní pozici. Tato strana se ústy svých poslanců opakovaně prezentuje jako někdo, kdo znevažuje a pohrdá utrpením lidí v holocaustu.

Lidovky.cz: Popírá Tomio Okamura holocaust?

Nejsem právník, ale minimálně mluvit o Letech jako o neexistujícím pseudokoncentráku, přičemž z Let odjížděli lidi do Osvětimi, kde byli vražděni, kdy od roku 1942 to byl tábor jednoznačně etnicky zaměřený, kde v naprosto šílených hygienických podmínkách umírali lidé včetně dětí, je nepřijatelné.

Co řekli lidé z SPD o LETECH Tomio Okamura vyvolal pozornost 27. ledna, když v rozhovoru pro DVTV řekl: „Podíval jsem se třeba na knihu Akademie věd, Tábor Lety fakta a mýty. Kde je například napsáno, že ten tábor nebyl oplocen, že tam měli v podstatě volný pohyb ty lidi.“

Akademie věd přitom žádnou takovou knihu nevydala, tábor navíc oplocený byl. Okamura své výroky později korigoval, že chtěl říci, že tábor nebyl hlídaný. Tuto svou korekci nazval omluvou.

Pořad 168 hodin pak minulý týden doložil výroky, podle kterých poslanec Miloslav Rozner na sjezdu SPD loni v prosinci prohlásil: „Ano, nejsem takový odborník na kulturu jako pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z oknapůl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku.“ Rozner se za nic neomluvil.

Lidovky.cz: Neptám se na váš právní názor. Zajímá mě spíš, jestli na základě vašich hodnot, přesvědčení a vnímání historie podle vás Tomio Okamura a jeho lidé popírají holocaust?

Protože padla trestní oznámení (oznámení na poslance Roznera podali například Mladí sociální demokraté, pozn. aut.), tak nechám na policii případně soudu, jak to vyhodnotí. Jsem na to zvědavý. Ale pro mě je to pohrdání utrpení a smrtí lidí, kteří byli vězněni. To je pro mě rozhodující.

Lidovky.cz: Jak si výroky představitelů SPD o koncentračním táboře v Letech vysvětlujete, jakou k ním mají podle vás motivaci?

Mně je jedno, co je k tomu motivuje. Důležité je, co říkají a jakým způsobem to ubližuje lidem, kteří přežili holocaust nebo jejichž rodinní příslušníci zemřeli. Není možné pohrdat obětmi holocaustu.

Lidovky.cz: Je vaší hlavní snahou skutečně Tomia Okamuru z funkce místopředsedy sněmovny odvolat, nebo vám postačí toto téma prosadit jako bod na jednání sněmovny?

Tohle téma je téma hodnotové. Zpochybňování obětí holocaustu tak, jak se to děje i v různých jiných zemích, nejen v České republice, je velice nebezpečné. Do určité míry to připomíná 30. léta, kdy i dneska se začíná nálepkovat kvůli barvě vlasů, etnickému původu či způsobu života. Je to jen otázka času, než ukážou na vás, že zrovna vy se někomu nelíbíte. Je to zcela zásadní pro další svobodný a demokratický vývoj v České republice, abychom tyto nálady zarazili hned na začátku.

‚Každý si musí říct, jestli s výroky lidí z SPD souhlasí‘

Lidovky.cz: Tomu rozumím, proto se ptám, jestli budete považovat v tomto ohledu za úspěch jen odvolání Tomia Okamury, nebo i to, když se vám diskusi o jeho výrocích podaří na plénu otevřít?

Zcela zásadní je toto téma otevřít na plénu Poslanecké sněmovny a diskutovat o tom riziku, které to s sebou nese.

Lidovky.cz: O této věci budete chtít jednat na poslanecké schůzi, která začíná 27. února. Abyste ji prosadili na program, budete potřebovat 80 poslaneckých podpisů. Máte je?

V tento moment nemám. Ve středu jsem oslovil předsedy poslaneckých klubů a požádal jsem je o spolupráci. Někteří napřímo souhlasili, že ví, že na klubu budou mít podporu, někteří říkali, že budou teprve jednat.

Lidovky.cz: Které kluby souhlasily?

Co jsme se bavili, tak podporu to má ve STAN a TOP 09. ODS říká, že o tom bude jednat, ale většinově předpokládá, že to podporu bude mít. Stanovisko Pirátů je takové, že do pozice místopředsedy pana Okamuru nevolili a s velkou pravděpodobností se k naší iniciativě také připojí.

Lidovky.cz: Pokud všechny vámi zmíněné kluby se za váš návrh postaví, pořád je to jen 75 hlasů. Budete také potřebovat pár hlasů buď z ČSSD, ANO nebo KSČM. Jak to vypadá u nich?

Vím, že část ČSSD mluví o tom, že podpisy připojí. I v rámci hnutí ANO někteří poslanci také mluví o podpoře, minimálně pan poslanec (Martin) Kolovratník. A komunisté řekli, že to zmíní na klubu, a nechají na dobrovolnosti každého, jak se zachová.

Lidovky.cz: Dokdy budete podpisy na podporu vašeho návrhu sbírat?

Do začátku schůze počkám, kolik přijde podpisů.

Lidovky.cz: Předpokládáte, že se vám podaří Tomia Okamuru z postu místopředsedy sněmovny odvolat? Přeci jen většinu 115 hlasů drží ANO, KSČM a Okamurova SPD, které spolu jednají o vládě a opakovaně spolu hlasovaly.

Tady neschvalujeme zákon o změně času, tady je to otázka svědomí. A každý si musí odpovědět na otázku, jestli výroky zástupců SPD jsou v souladu s jeho svědomím, anebo ne. Předpokládám, že podle toho poslanci budou postupovat.