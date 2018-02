Okamura se omlouvá a přispěje na památník obětem holocaustu, stojí na plakátech na Praze 6

PRAHA Na výloze obchodu Japa, který patří Tomiu Okamurovi (SPD), se v pátek objevil neobvyklý plakát. Tomio Okamura na něm své výroky o koncentračním táboře v Letech označuje jako lživé. Zákazníkovi, který přijde do Japa shopu s útržkem z plakátu, slibuje 20 % slevu na nákup a 10 % příspěvek na výstavbu památníku romského holocaustu. Prodejce už plakát strhl, další ale visí v okolí obchodu. Zmíněnou slevu zákazníkům dá. Kdo za recesí stojí ale není jasné.

„Já, Tomio Okamura, se tímto omlouvám za lži, které jsem řekl o koncentračním táboře v Letech u Písku. Pravda je taková, že cílem tohoto tábora byla snaha o cílenou likvidaci romského obyvatelstva. Romové zde umírali, byli vězněni, týráni a dále posíláni do koncentračního tábora Osvětimi.” To si mohou lidé přečíst na několika místech v pražských Dejvicích.



Autoři plakátu následně popisují politikovu metodu vyvolávání strachu pro získání hlasů ve volbách i plody jeho úspěšné podnikatelské kariéry. Přímo narážejí i na Okamurovo údajné využívání xenofobních a rasistických nálad ve společnosti ve svůj prospěch. To vše tak, aby to vypadalo, že je autorem sám Tomio Okamura.

„Kdo za tím stojí, netuším. Párkrát už jsme na obchodě podobné plakáty měli, třeba kolem sněmovních voleb,” řekl serveru Lidovky.cz pan Krejčí z obchodu Japa. Ten je s Tomiem Okamurou v pravidelném kontaktu jakožto se svým šéfem.



S útržkem, slibujícím 20 % slevu na zboží a příspěvek na sbírku na památník, zatím nikdo do obchodu prý nepřišel. Pokud se ale někdo objeví, slevu dostane. „Nás to pobavilo, tu slevu lidem s lístečkem dám už jenom z recese,” ujistil pan Krejčí za personál obchodu s japonskými potravinami.

Kauzou ohledně skutečných výroků Tomia Okamury ohledně tábora v Letech se v obchodě zaměstnanci zabývali, stoprocentně za svým šéfem ale nestojí. „Nelíbí se mi, co se děje. Pan Okamura by se neměl opírat o něco, co nemůže doložit,” vyjádřil se pan Krejčí Lidovkám.



Další odstraňovaní plakátů Krejčí nechystá. “Já dělám obchod a chci lidem dát japonské potraviny až pod nos, to je všechno, o co nám tu jde.” dodal.