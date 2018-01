Okrádal oběti útoku z Manchesteru. Soud bezdomovce 'hrdinu' uznal vinným,milion a půl nedostane

MANCHESTER/PRAHA Bezdomovec Chris Parker se stal při loňském útoku v Manchesteru hrdinou. Zachraňoval obětem životy a uklidňoval je. O několik měsíců později se ukázalo, že je také okrádal. Soud jej minulý týden uznal vinným, nedostane tak více než 1,4 milionu korun, které pro něj Britové vybrali ve sbírce.

„Kvůli Brandovi jsem chtěla věřit, že Chris pro jednou udělal něco správného. Vždyť je jeho táta,“ uvedla zničená Michelle Rayová, bývalá partnerka bezdomovce „hrdiny“ Chrise Parkera. Parker prý v květnu loňského roku zachraňoval oběti teroristického útoku, ukázalo se však, že je také okrádal.

„Lidé uspořádali sbírku, darovali jejich těžce vydělané peníze, aby ho dostali z ulice, ale on se jim pravděpodobně jen za zády vysmíval,“ uvedla matka Parkerova syna Rayová pro deník Mirror. Poté, co bezdomovec zjistil, že pro něj bylo vybráno více než 52 tisíc liber napsal Rayové, že na něj se synem jen oba žárlí.

„Ty jsi na dávkách, zatímco já letím do Turecka … Jste jenom špíny… Koukni na můj účet. O 52 táců bohatší,“ napsal Parker své bývalé partnerce.

V přepočtu více než 1,4 milionu korun však Parker nakonec nedostane. Poté, co minulý týden soud potvrdil, že bezdomovec okrádal oběti květnového teroristického útoku v manchesterské aréně, pořadatelé sbírky se rozhodli peníze vrátit dárcům.

Parkera jako hrdinu oslavovala světová média i server Lidovky.cz poté, co vyšlo najevo, že těsně po sebevražedném útoku přispěchal obětem na pomoc. Útok na koncertu zpěvačky Ariany Grandeové si vyžádal 22 mrtvých a přes dvě stovky zraněných.

Soud, který proběhl minulý týden, uznal Parkera vinným z krádeže kabelky Pauline Healeyové a mobilního telefonu 14leté dívky, kterou soud nejmenoval.

Během soudního přelíčení obžaloba pustila i záběry z bezpečnostních kamer. Podle deníku Mirror na nich byl Parker viděn, jak obchází oběti a zkoumá jejich věci. Několikrát si klekl k tělům, nahlédl jim do tašek a následně si vyfotil jejich zranění.

Bezdomovec „hrdina“ Chris Parker.

Nakonec se vrátil k Pauline Healeyové, jejíž vnučka Sorrell Leczkowska ležela jen pár metrů od ní. Healeyové sebral tašku a z ní ukradl peněženku s bankovní kartou, kterou následně použil k nákupu jídla v řetězci s rychlým občerstvením.

Policie Parkera zadržela v srpnu loňského roku a do soudního přelíčení byl v září byl držen ve vazbě. Poté byl převezen do domácího vězení v jednom z místních hostelů. Těsně před prosincovým soudním přelíčením však Parker uprchnul. Elektronický náramek, který měl monitorovat jeho pohyb, utopil v konzervě s polévkou. Policii se podařilo bezdomovce dopadnout minulé úterý a od té doby je ve vazbě.

Během soudního přelíčení, které proběhlo minulý týden byl uznán vinným. Rozsudek podle britských médií padne 30. ledna. Parker bude nejspíše odsouzen k trestu vězení.

Manchesterští ‚hrdinové‘, bezdomovci Stephen Jones (vlevo) a Chris Parker.

Bezdomovec těsně po výbuchu spolu s dalším mužem bez domova Stephenem Jonesem místo útěku do bezpečí zůstal a snažil se pomáhat prchajícím lidem. Parker tvrdil, že utěšoval dívku, která přišla o nohy. Jiná starší žena mu prý zemřela v náručí.

Peníze se vrátí dárcům

Po zveřejnění Parkerova příběhu vypsal Michael Johns na internetu sbírku na jeho podporu, ve které se vybralo 52 593 liber (1,4 milionu korun). Peníze bezdomovec nedostal kvůli výši obnosu a stále jimi disponuje správce stránky GoFundMe.com.

„Jen více než správné, aby finanční příspěvek byl stažen a všechny dary byly vráceny,“ uvedl Michale Johns, zakladatel fondu, který měl bezdomovci „hrdinovi“ Chrisi Parkerovi umožnit návrat do normálního života.

Johns se poté, co byl Parker uznán vinným, rozhodl vrátit všechny příspěvky původním dárcům. „Bohužel nemohu převést peníze do fondu pro oběti útoku, nebo na charitu pro bezdomovce. Je to politika GoFundMe, aby zabránili lidem založit fond z nějakého důvodu a pak jej změnila. Pokud si přejete peníze darovat na jakoukoliv jinou věc, musíte tak učinit sami,“ napsal Johns na stránku GoFundMe.