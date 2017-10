Olejomalba od Adolfa Hitlera se stala v Itálii terčem útoku muže se šroubovákem

PRAHA Pozdvižení se odehrálo v italské galerii ve městě Salo, když asi čtyřicetiletý muž zaútočil na obraz od nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Muži se nepodařilo obraz poškodit, ale ochrance utekl. Podle ředitele muzea, které pořádá výstavu Muzeum šílenství, by bez takové scény ani nebyla exhibice úplná.

V poklidné galerii ve městě Salo u italského jezera Lago di Garda probíhá výstava obrazů nazvaná Muzeum šílenství, od Goyi po Bacona. Jedním z vystavených obrazů je olejomalba, která nenese žádný název. Jejího autora však znají téměř všichni lidé na světě. Je jím nacistický vůdce Adolf Hitler.



Právě jeho obraz přitáhl ve čtvrtek ke galerii pozornost světových médií. Výstavní síní se rozlehl výkřik: „Bastarde!“ a pak asi čtyřicetiletý muž na plátno o velikosti 30x40 centimetrů zaútočil šroubovákem.

Malbu se mu však poničit nepodařilo, byla pokrytá speciální patinou a navíc byli velmi rychle na místě příslušníci ochranky. Muž se ochrance vyvlékl a z galerie utekl.

Bez názvu, Adolf Hitler.

„Výstava o šílenství by vlastně ani nebyla kompletní bez chvíle šílenství na místě, ne?,“ uvedl pro deník Telegraph ředitel muzea Giordano Bruno Guerri.

Putovní výstavu připravil slavný a kontroverzní kritik umění Vittorio Sgarbi. „Výstava je celá o šílenství a tato (Hitlerova) malba je v konceptu perfektní. Není nic šílenějšího než válka,“ uvedl kurátor.

Obraz od ubožáka

V březnu, kdy výstava začala, musel Sgarbi obhajovat, proč zařadil Hitlerovo dílo do výstavy. Podle něj nejde o to, že olejomalba je naprosto průměrná, ale o to, že umožňuje náhled do duše nacistického vůdce.

„Je to sr***a. Je to namalované zoufalým mužem, ale mohl by to klidně namalovat Kafka. Říká to hodně o jeho psychice. Nevidíte velikost, ale zoufalství,“ vysvětlil své stanovisko k obrazu Sgarbi.

Olejomalba, kterou vlastní soukromý německý sběratel, ukazuje dva muže stojící v dlouhé chodbě. „Není to dílo diktátora, ale ubožáka. Ukazuje to jeho hluboce melancholickou duši,“ zakončil projev nad plátnem Sgrarbi.

Podle mluvčího muzea nebyl obraz speciálně hlídaný, kvůli své nízké umělecké hodnotě v porovnáním s díly Francisca Goyi, nebo Francise Bacona, která jsou také součástí více než dvousetpoložkové putovní výstavy.

Adolf Hitler se ve svém mládí snažil stát profesionálním umělcem, ale nepodařilo se mu dostat na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Byl odmítnut dokonce dvakrát a to v letech 1907 a 1908. Znalci odhadují, že existuje pouze 300 dokončených Hitlerových obrazů.