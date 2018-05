Ruský oligarcha Abramovič prý nemůže do Británie, nemá vízum

Moskva/Londýn Britské úřady zatím neprodloužily vízum ruskému oligarchovi Romanu Abramovičovi, který vlastní špičkový anglický fotbalový tým Chelsea. Napsal to v neděli ruský investigativní portál The Bell s odvoláním na zdroje z miliardářova okolí. Abramovič je podle listu The Sunday Times třináctým nejbohatším obyvatelem Spojeného království s majetkem přes 12 miliard dolarů (asi 261 miliard korun).

Dosavadní vízum Abramovičovi vypršelo před třemi týdny a nové zatím nedostal, napsal The Bell. Z těchto důvodů nemohl být podnikatel přítomen ani sobotnímu vítězství Chelsea nad Manchesterem United ve finále Anglického poháru. Anglický klub vlastní Rus od roku 2003. Oficiální zprávu o odmítnutí víza britské úřady nevydaly, imigrační služba odmítla záležitost komentovat, uvedl magazín.



V polovině března tehdejší britská ministryně vnitra Amber Ruddová oznámila, že úřady Spojeného království prověří stovky víz vydaných bohatým Rusům. Zda je mezi nimi Abramovič, ministryně neuvedla. Její rozhodnutí podle médií souviselo s kauzou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, otráveného počátkem března v jihoanglickém Salisbury.

Abramovič má blízko Kremlu, podle nepotvrzených informací to byl právě on, kdo v roce 1999 tehdejšímu prezidentu Borisi Jelcinovi navrhl Vladimira Putina jako jeho nástupce. V seznamu ruských oligarchů a vládních činitelů, na něž počátkem dubna americká vláda uvalila sankce, se Abramovič nenachází.