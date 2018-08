Omeleta, zmrzlina i koláč. Co připravit z meruněk?

Sytě oranžové plody meruněk patří mezi nejoblíbenější letní ovoce. Nejsladší kousky dozrávají právě teď. nejen, že obsahují velké množství beta-karotenu, ale také provitamin A. Nejlepší je samozřejmě konzumovat plody čerstvé, ale i v teplé kuchyni je oceníte. Server Lidovky.cz přináší několik tipů, co s meruňkami.

Pražská omeleta (Kuchařka první republiky)

3 vejce, žloutky a bílky zvlášť



50 g moučkového cukru



1 lžička vanilkového cukru + na poprášení



1 lžička nastrouhané citronové nebo pomerančové kůry



3 lžíce hrubé mouky



tuk na smažení



meruňková zavařenina



Z bílků ušleháme hodně tuhý sníh, zlehka k němu zašleháme cukr, vanilkový cukr, citrusovou kůru, žloutky a mouku. Na pánvi, která se dá vložit do trouby, rozehřejeme trochu tuku, vlijeme sněhovou hmotu a v nepříliš rozehřáté troubě (asi 150 °C) pečeme 10 až 15 minut, až povrch omelety zpevní. Teplou omeletu potřeme zavařeninou, přehneme v půli, posypeme vanilkovým cukrem a ihned podáváme.

Meruňkový koláč (Roman Paulus)

500 g meruněk

200 g hladké mouky

100 g másla

špetka soli

3 lžíce krupicového cukru

vanilkový cukr

cukr na dochucení

moučkový cukr na poprášení



Z mouky, másla, nakrájeného na kousky, špetky soli, jedné lžíce cukru a asi půl sklenky studené vody rychle vypracujeme křehké těsto a dáme do chladu odpočinout. Na náplň si pokrájíme asi třetinu meruněk a se zbylými dvěma lžícemi cukru a vanilkovým cukrem je na mírném plameni krátce podusíme. Troubu si předehřejeme na 200 °C, těsto rozválíme a vyložíme jím koláčovou formu. Vytvoříme malý okraj a dno těsta propícháme vidličkou. Rozprostřeme na něj podušené ovoce a poklademe půlkami zbylých meruněk. Lehce pocukrujeme, vložíme do trouby a pečeme asi 30 minut – dokud není těsto propečené a ovoce nezačíná po okrajích karamelizovat. Podáváme lehce poprášené moučkovým cukrem.

Domácí meruňková zmrzlina

250 g měkkých meruněk

250 g bílého jogurtu

0,5 l mléka

0,5 l sladké smetany

300 g cukru



Meruňky očistěte, vypeckujte a rozmačkejte (pokud nejsou dostatečně měkké, použijte mixér). Do hlubší nádoby nalijte mléko, přidejte cukr, sladkou smetanu a dřeň z meruněk. Poté vmíchejte bílý jogurt. Směs zahřívejte na mírném plameni a míchejte. Nesmí se však vařit. Odstavte z plotny a nechte vychladnout. Naplňte do vhodných nádob a dejte do mrazáku - občas ji promíchejte.

Litý koláč s meruňkami a drobenkou (Kuchařka první republiky)

Kvásek



100 ml mléka



1 lžíce cukru



1 lžíce hladké mouky



21 g droždí



Těsto



400 g hladké mouky



špetka soli



3 žloutky



2 lžíce krupicového cukru



250 ml mléka



150 ml rostlinného oleje



1 kg meruněk



50 g rozpuštěného másla na pokapání koláče



rum

Drobenka

125 g polohrubé mouky

60 g másla



60 g krupicového cukru



Na kvásek rozpustíme v mléce cukr, rozmícháme mouku, rozdrobené droždí a zakryté necháme vzejít. Do mísy prosejeme mouku se solí. Vlijeme k ní kvásek, žloutky, zbylý cukr, vlažné mléko i olej a vypracujeme řidší těsto, hustotou podobné lívancovému, na kterém se tvoří vzduchové bubliny. Jeho povrch poprášíme moukou, mísu zakryjeme utěrkou a těsto necháme na teplém místě vykynout.

Na plech s pečicím papírem vlijeme vykynuté těsto, stěrkou namočenou ve vodě ho rozetřeme po celé jeho ploše a poklademe půlkami meruněk, řezem nahoru. Posypeme drobenkou vytvořenou z uvedených surovin a pečeme 20 až 25 minut v troubě předehřáté na 160 °C. Ještě horký koláč pokapeme rozpuštěným máslem s rumem.