Ondřej Sokol se postaví zločinu. Kriminální thriller Rédl natáčí Jan Hřebejk

PRAHA Režisér Jan Hřebejk natáčí pro Českou televizi (ČT) kriminální thriller Rédl s Ondřejem Sokolem v titulní roli policisty bojujícího proti organizovanému zločinu. Příběh nadpraporčíka Rédla, který vzniká podle scénáře Mira Šifry, se odehrává v roce 1992, kdy se po pádu komunistického režimu sovětská okupační armáda po železnici stahuje zpět do východní Evropy. V úterý o tom za ČT informovala Karolína Blinková.

Ve filmu se některé vagony plné zbraní, náhradních dílů, munice a dalších cenných věcí v evidenci nepochopitelně ztrácejí. Dva mladí muži, kteří na nesrovnalost náhodou přišli, se ocitají v ohrožení života.

„Stručně řečeno, Rédl je tragikomický příběh o tom, jak se propojí tehdy nově vznikající organizovaný zločin s bývalými bezpečnostními strukturami. Jedná se o zajímavé a originální téma. Pro mne o to více, protože se vracím do doby, kterou si dobře pamatuji. Samozřejmě ale ve společnosti lidí, o kterých tento seriál vypráví, jsem se nepohyboval,“ uvedl Hřebejk.

Hlavním hrdinou dobové kriminálky je vojenský prokurátor a policista Roman Rédl, v němž se sváří profesní povinnost s touhou někomu pomoci a ochránit ho před zlem. „Obojímu nelze dostát, a tak náš hrdina spadne do pasti, z níž není dobré východisko. Navíc zlo samo je daleko silnější a krutější, než mohl tušit,“ podotknul kreativní producent Jan Štern.

„Myslím, že pro mou generaci a pro generace mně blízké to bude hodně zajímavá a často i překvapivá sonda do doby vzniku naší stále ještě mladé demokracie,“ uvedl představitel hlavní role Sokol. „Ta revoluce a celý následný přerod neprobíhal vůbec standardní cestou. Všechno se řešilo bez nějakého návodu, často se šíleně improvizovalo a často se staly věci, které měly obrovský vliv i na to, v čem žijeme dnes,“ dodal.

Podle Davida Novotného, který hraje mafiána Karla, jsou charaktery představené v chystaném Hřebejkově filmu univerzální. „Stále se mezi námi pohybují,“ konstatoval.

Filmový a divadelní režisér Hřebejk, který letos oslavil padesátiny, svým debutem Šakalí léta z roku 1993 získal na prvních výročních cenách Český lev ocenění pro nejlepší film i režii. Na kontě má úspěšné filmy jako Pelíšky, Pupendo, Musíme si pomáhat nebo Kráska v nesnázích. Jeho loňský snímek Učitelka sklidil větší úspěch v zahraničí, kde letos vstoupil do americké, kanadské, argentinské, estonské a italské distribuce, než v tuzemsku. Poslední Hřebejkův velký filmový projekt, třídílná rodinná komedie Zahradnictví, která časově předchází snímku Pelíšky, se setkal s nepřízní filmové kritiky i menším zájmem u diváků.