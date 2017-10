Stávka? Snad k nám příští ministr nebude tak arogantní a nepřátelský, doufá praktický lékař

PRAHA Nepřátelská a arogantní politika ministerstva zdravotnictví, několik let stejně vysoký příjem a stále více papírování. To jsou hlavní důvody středečního protestu doktorů, kteří nepracují v nemocnicích. Alespoň dle praktického lékaře Martina Dudka, který to napsal v online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz. V něm mimo jiné vyjádřil svůj názor na elektronický recept či ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD).

Několik tisíc praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů se ve středu zapojilo do stávky proti nárůstu byrokracie, podfinancovaným praxím i zavedení elektronického receptu od ledna příštího roku. Mezi nimi také Martin Dudek, který má svou ordinaci v Dobřichovicích nedaleko Prahy.

„Mám svou práci strašně rád a léčím s radostí, ale stát jako by nechtěl, abych léčil,“ napsal čtenářům během hodinového online chatu. „Je mi taky smutno, že jako lékař – vysokoškolák - žiji v zemi, kde se musím doprošovat normálního zacházení tím, že zavřu ordinaci. Ale jinou možnost nevidím,“ uvedl.

Jako jeden z důvodů, proč k takovému kroku přistoupil, jmenoval řadu administrativních povinností z ministerstva, které nijak nesouvisí s léčbou pacientů.

„V nemocnici jsem se naučil provádět drobné chirurgické výkony, pečovat o diabetiky, astmatiky, provádět ultrazvuková vyšetření a podobně, ale já musím pacientům říkat, že to nemohu provádět, protože to nikdo nechce proplácet,“ byl konkrétnější.



Jako další příčinu protestu označil „dlouhodobou nepřátelskou a arogantní politiku ministerstva“ vůči ambulantnímu sektoru, zejména pak praktickým lékařům, a několik let trvající stagnaci plateb.



„Moje ordinace mi v současné době stačí vydělat na živobytí, ale už mám problém přidat sestře, a už vůbec nemám prostředky na rozvoj ordinace,“ odepsal jednomu z tazatelů. „Doufám, že příští ministr nebude tak arogantní a nepřátelský k nám lékařům,“ odpověděl dále s tím, že současná stávka slouží zároveň jako výzva pro budoucího šéfa zdravotnického resortu.



Elektronické recepty podle Dudka nepřináší žádné výhody

Pokud by prý podobná politika proti lékařům pokračovala, lze očekávat další protesty. „Chceme, aby se někdo seriózně zabýval ambulantním sektorem - nejen fakultními nemocnicemi - a řešil to. Zejména na venkově a v odlehlejších oblastech se síť rozpadá a lidé nebudou mít dostupnou péči,“ komentoval. Dle jeho slov by doktorům prozatím stačilo, kdyby nový ministr projevil zájem řešit problémy a začal s nimi seriozně jednat.

Kvůli tomu, že zavřel svou ordinaci, se vůči svým pacientům trapně necítí. Všichni, s nimiž hovořil, jej prý pochopili. „Chtějí mít svého doktora spokojeného a připraveného je léčit.“ Dodal, že lékařskou přísahu tím nijak neporušuje.



Vyjádřil se i k otázce elektronického receptu, který bude od 1. ledna příštího roku povinný proč všechny doktory. Má podobu čárového kódu, který si pacient odnese na papíře. V lékárně jej pak dokáží přečíst čtečkou a informace zanést do centrálního registru.

Lékaři – včetně Dudka - se ale domnívají, že jde o administrativní zátěž, které oproti klasickému papírovému receptu nenabídne nic navíc, pouze řadu problémů. „Používám ho již dva roky a pro mne výhoda není žádná. Párkrát do měsíce pošlu někomu recept emailem, což je jistě výhoda pro pacienty, ale tím to končí,“ zhodnotil dobřichovický doktor jeho přínos.

Argumentacím státu, že elektronický recept by měl přinést úspory nebo zabránit falšování, nerozumí. „Já utratil několik tisíc za nastavení, takže neušetřím, pacient neušetří, pojišťovna také neušetří, tak se ptám, kde jsou ty slibované úspory. Nejvíce se falšují návykové látky, takzvané opiáty, ale ty se dále předepisují papírově,“ podotkl nechápavě.

Uživatelsky nepřívětivé jsou podle něj také návody a nastavení. Při výpadku internetu či serveru se navíc musí čekat, což při vysokém počtu ošetřených pacientů narušuje chod ordinace.

