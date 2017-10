Knedlíky a pivo? To abyste si zuby čistili 10 minut, vzkázal čtenářům Šmucler

PRAHA Zdravotní pojišťovny v současnosti hradí pouze nejzákladnější péči o zuby, která je srovnatelná s tou v 80. letech minulého století. V online rozhovoru se čtenáři serveru Lidovky.cz to uvedl nový šéf zubařů Roman Šmucler. Vinu podle něj ovšem nenesou lékaři či pojišťovny, nýbrž politici kteří peníze ze stomatologie přesunuli do nemocnic.

Podle Šmuclera zůstalo z tuzemského zubního lékařství oproti minulosti pouze polovina. A to prý i přesto, že Česko má po Řecku nejvíce stomatologů na světě. „Lidé ale nemůžou najít zubní lékaře, neb je pojišťovny nemohou na příkaz z ministerstva zdravotnictví platit. Peníze jdou do nemocnic. Ty máme hezké, ale spoustu lidí bolí zuby,“ napsal prezident České stomatologické komory v hodinovém online chatu jednomu z diskutujících.

„V současné době je placena péče na úrovni 80. let. Jde o nejzákladnější a nejjednodušší péči, aby bez ní nikdo nezůstal a předpokládá se, že kdo může, zaplatí si péči na úrovni roku 2017,“ zhodnotil současný stav.

Jako velký problém vidí to, že stát neumožňuje pacientům se připojistit, aby případné dražší zákroky mohly být pojišťovnami hrazeny touto formou. „Nechápu já, nechápe to Evropská unie a je to podle mě protiústavní. Copak stomatologie, na to vesměs ušetříte, ale co když potřebujete rychlejší a kvalitnější onkologickou péči? To pak sbíráme víčka od lahví, smutné,“ reagoval se slovy, že se jedná o trest pro plátce daní.

Takzvané doplatky k pojištění, které fungují i v jiných evropských státech, by rád zavedl i u nás, neboť by prý pacientům péči zlevnily. Lidé by díky nim u lékaře platili pouze část procedury, nikoliv celou, jako tomu je nyní. Jako příklad, kde takový systém, tedy sociální a se špičkovou kvalitou, funguje, uvedl sousední Německo nebo Slovensko.



„Máte šanci to změnit ve volbách, nebo pak chtít změnu. Lékaři a ani pojišťovny s tím nic nenadělají, i když chtějí,“ vzkázal čtenářům.

‚Amalgám není nebezpečný‘

Vyjádřil se i k hojně diskutované otázce omezení běžných amalgámových plomb. Od poloviny příštího roku totiž vejde v platnost evropské nařízení, které zakáže jejich používání pro děti do 16 let a těhotné a kojící ženy. Což ovšem neznamená, že místo toho budou pacienti dostávat výplně například z bílé pryskyřice zdarma.



„Mnoho ekologů si myslelo, že vybojovalo zákazem, který nebyl potřeba, „bílé plomby“ všem, že stát je prostě musí dost zaplatit. Nemůže, jsme zadluženi. Pokud tedy žijeme na dluh, jsem rád, když vůbec zaplatí amalgám do roku 2030, tak aby vás lékaři nemuseli odhánět,“ napsal Šmucler čtenářům.

Amalgámové výplně, které obsahují rtuť, dle něj nejsou nebezpečné, jak uváděli někteří experti. Kdyby tomu tak bylo, už dávno by prý byly zakázané. „Nežádoucí reakce na amalgám umíme dnes měřit u každého pacienta a Češi v tom patří k nejlepším na světě.“



Prezident stomatologů tvrdí, že negativní parametry má při výrobě a následném použití každý materiál. „Třeba keramika je inertní, ale její výroba také není stoprocentně ekologická. Ani po amalgámu či kompozitech otravy u pacientům nepozorujeme, tak je máme za bezpečné,“ dodal s tím, že je klidně aplikuje i své rodině.

Kazy způsobují i brambory

A jak jsou na tom Češi v péči o vlastní chrup? Podle Šmuclera někde mezi Německem a Ukrajinou. „Češi nezdravě jedí a je to vidět na zubech – knedlíky, pivo, dezert – spousta cukru. Pak byste si je měli pořádně čistit třeba 10 minut. Kdo to dělá?“ zeptal se řečnicky čtenářů. Mezi stravou, jež způsobuje kazy, zmínil mimo jiné i brambory.

A neopomněl také úterní protest lékařů, kteří chtějí upozornit na neuspokojivou situaci české ambulantní péče. „Zubní lékař by měl pracovat 40 hodin týdně. Ten, kdo tak pracuje, má otevřeno cca. čtyři hodiny denně, neboť pořád větší a větší stát nás nutí více a více úřadovat. Kdo má otevřeno osm hodin a zároveň je majitelem praxe, pracuje obvykle 12 hodin denně,“ dodal. Převážná část administrativy je dle něj nesmyslná.

