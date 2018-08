Opata: Nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu, armáda chystá odvetu

Praha Česká armáda udělá všechno pro to, aby dopadla a potrestala komplice sebevražedného útočníka, který zabil tři vojáky v afghánském Bagrámu. Vyplývá to z pátečních slov náčelníka generálního štábu Aleše Opaty pro Českou televizi. Jednotka českých vojáků v Afghánistánu je podle něj motivovaná a připravená plnit úkoly.

Dopadení strůjců útoku na české vojáky se stalo nejen novým úkolem pro jednotku v Afghánistánu, ale také prioritou číslo jedna. „Využijeme všechny prostředky a síly, které máme k dispozici,“ řekl ČT náčelník generálního štábu Aleš Opata. „Nikdo nebude beztrestně zabíjet naše vojáky v Afghánistánu,“ zdůraznil.



„Odvetná opatření patří do souboru opatření ochrany vojsk. Bude nás zajímat, kdo bombu sestrojil, kdo vybral sebevražedného atentáníka a kdo celou věc řídil,“ popsal cíle armády v rámci odvetných kroků Opata. Je si přitom sám vědom toho, že dopátrat se viníků nebude jednoduché. „Bude to stát měsíce úsilí analytických a zpravodajských týmů,“ řekl. Ke snaze se podle něj přidají i koaliční týmy, protože hrozba se netýká jen České republiky.

„Jednotka v Afghánistánu provedla kontrolu bojeschopnosti a doplnila věci. Teď je na jejím operačním veliteli, aby rozhodl o jejím dalším působení,“ vysvětlil Opata.



Čeští vojáci se po útoku zatím nevrátili do patrol, místo toho plní pouze úkoly na základně. Podle zástupce náčelníka generálního štábu Balouna se například starají o zbraně. Cílem armády je, aby se vojáci co nejdřív vrátili ke standardnímu režimu, to ale musejí odsouhlasit velitelé spojeneckých jednotek. Je však pravděpodobné, že čeští vojáci znovu začnou hlídkovat během víkendu.

Trojice českých vojáků padla v neděli během pěší hlídky nedaleko afghánského Bagrámu. Podle zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Štefana Muránského armáda ve čtvrtek obdržela k útoku prvotní oficiální zprávu z koaličního velitelství. Zpráva podle něj potvrdila, že se jednalo o dobře připravenou léčku.



První část patroly, která sesedla z bojových vozidel, čítala šest vojáků. Za úkol měli, připravit prostor, který byl určen k provedení operačního úkolu. Podle České televize šel v čele šestičlenné hlídky americký voják se psem, za ním tři čeští vojáci a za nimi dva afghánští vojáci. V boční ulici hlídka narazila na mladíka, na kterého začal štěkat služební pes. Americký voják zaklekl a zamířil na mladíka. Češi se s připravenými zbraněmi začali k mladíkovi přibližovat. „A v té době se ten atentátník odpálil,“ řekl Muránský ČT. Při výbuchu byli vážně zraněni také oba afghánští vojáci a americký voják.