Hodně laciného alkoholu a erotické povyražení. Opijte se levně v Praze, lákají cizince agentury

PRAHA „Praha mezi ostatními evropskými metropolemi nevyniká jen svojí architekturou, ale také úrovní akcí určených pro muže, kteří se před svatbou ještě chtějí naposledy po chlapsku pobavit,“ inzeruje jedna z mnoha agentur, jež cizincům zajišťuje rozlučkový servis v Praze.

V několika posledních letech se hlavní město České republiky v cestovní nabídce vyprofilovalo jako ráj pro rozlučky se svobodou. Se začátkem svatební sezony tak najíždějí do Prahy tisíce mladých Britů, Němců, Rakušanů, Švýcarů nebo Norů. Čekají to, co jim agentury slibují. Hodně laciného alkoholu a „poslední“ erotické povyražení. Podle toho se pak v Praze chovají.



Problém se prohloubil s rozvojem sdíleného ubytování. Rozdováděné skupinky už nebydlí v hotelích, kde cítí alespoň nějaká pravidla. Hojně se usazují v bytových domech, kde se střetávají se stálými nájemníky.

„Celou noc posloucháme řev, rozbíjení skla a hlasitou hudbu. Opilé hloučky často zapomenou, ve kterém bytě vlastně jsou, a zkoušejí odemknout ten náš. Vrcholem byla skupina Němců, kteří po půlnoci hajlovali z balkonu,“ stěžuje si paní Dana, jež bydlí v historickém domě v Petrské čtvrti.

Právě Praha 1 a širší centrum kolem trpí nežádoucím druhem turistiky nejvíc. Nájezdy opilých cizinců vyhánějí z centra původní obyvatele, kteří přicházejí o komfort i pocit bezpečí stejně jako zahraniční turisté, jimž nejde o laciný alkoholový večírek.

Ještě horší je, když situace eskaluje do násilí, jak se stalo, když skupina Nizozemců surově napadla v centru Prahy číšníka, protože jim nechtěl dovolit pít na restaurační zahrádce vlastní alkohol. V Praze byli také na rozlučce...

Agentury ale zažívají díky slavícím cizincům žně. Ceny pánských rozluček se pohybují od 14 až do několika set euro na osobu. Kocovina a striptýz v nabídce chybí málokdy.

„V Praze 1 je možné často vidět skupinky mužů, mezi nimiž je vždy budoucí ženich převlečen do zvláštního oděvu. Například za nevěstu, Řeka, Araba či Borata,“ potvrzuje trend mluvčí radnice první městské části Veronika Blažková. I kvůli těmto skupinám Praha 1 zavedla zákaz pití na veřejných prostranstvích. V praxi ale vyhláška nefunguje. Strážníci podle místních nechávají opilé cizince raději být nebo je zahánějí dovnitř klubů.