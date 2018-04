Hloupý spor vyvrcholil zákeřnou vraždou. ‚Démonovi‘ Tří sester Františku Sahulovi skákali mladíci po hlavě

PRAHA Byl to pankáč, odvázaný, vynikající muzikant. Jeho osobní život byl stejně divoký jako hudba, kterou dělal. A divoká byla i jeho absurdní smrt: přesně před 10 lety ho brutálně zavraždila dvojice mladíků při opileckém sporu. A obrali ho o třináct stovek.

Fanoušci ho milovali pro jeho hru, specifický zpěv a šílené kousky na pódiu i mimo ně. Počátkem 80. let se skupina divokých chlapců rozhodla rozjet hudební produkci. Tak vznikla skupina Spálená tlumivka. Hrál v ní kromě Františka Sahuly i František Moravec neboli Lou Fanánek Hagen. Častěji než hudbě se ovšem skupina věnovala alkoholu.

„Sahula. Démon. Ano, slovo démon ho vystihuje asi nejlíp. Seznámili jsme se na jaře 1983. Mně bylo sedmnáct, jemu dvacet. Hledali jsme kytaristu a na inzerát se přihlásil nazrzlý kluk. Přišel do zkušebny, zběsile zahrál a rychle se představil: Já jsem Franta Sahula,“ vzpomínal Fanánek ve svém článku nazvaném Poslední pankáč.

Sahulovy Sovy v mazutu na Džbáně 2005.



Zařádit spolu dovedli slušně. Při jednom z večírků v bytě, který Sahula obýval se svojí babičkou – říkal jí Jaga –, uspořádali noční koncert. Vyvrcholil zničením nástrojů a vyhozením bubnů z okna. Dav sousedů, který se mezitím shromáždil přede dveřmi, rozehnali za pomoci stojanu na činely.

Při jedné z pitek na jaře 1985 vznikla skupina Tři sestry. V té ale Sahula zprvu nefiguroval, stejně jako se pak zřekl Spálené tlumivky. Oženil se a manželka ho přivedla na katolickou víru. Sahula se rozloučil prohlášením, že rock je ďábelská hudba a jako takovou ji zavrhuje. Narodily se jim dvě děti – ale už v roce 1988 se vrátil ke kytaře a stal se členem Tří sester.

„Jednoho dne přišel do hospody Na Kovárně a místo dvojky vína si dal 15 piv a sedm rumů. Poté přiznal, že doma serval ze zdi kříž a rozmlátil ho o stůl,“ líčil Fanánek jeho přerod. Pro Sestry vymyslel mj. hitovky Život je takovej a Sovy v mazutu, druhou jmenovanou navíc svým chraplákem nazpíval. Počátkem 90. let vyletěla popularita skupiny nahoru a úspěch si užíval i Sahula. Osobitým způsobem zahrál hlavního hrdinu nezapomenutelného videoklipu Průša je úchyl. V den natáčení ovšem nebyl k nalezení, našli ho až v jednom bytě úplně opilého...

Jeho excesů přibývalo. Tu se vůbec nedostavil na koncert, tu zase ve stavu, že nebyl prakticky schopný zahrát. V roce 1991 došlo k jeho prvnímu odchodu ze Sester. Založil pak kapelu Synové výčepu. V průběhu let se do kultovní skupiny několikrát vrátil, aby znovu naštvaný odešel nebo dostal padáka. Pronásledovaly ho i problémy v soukromí. Neplatil alimenty, hledala ho policie – právě proto nepřišel ani na křest vlastního cédéčka.

Se třemi manželkami měl dohromady šest dětí, na které neplatil výživné. V prosinci 2006 si pro něj policie přijela na koncert. Počkali, až dohraje, a zatkli ho. Ve vazbě strávil jen pět dní, pak mu pomohli kamarádi – zaplatili část dluhů a Sahula před soudcem slíbil, že bude dodržovat splátkový kalendář. Jenže to se mu nedařilo a o rok později ho zatkla policie znovu, při dopravní kontrole.

„Měl šílená období, která byla spojená i s jeho nemocí, epilepsií, a mám podezření, že byl i tak trochu sociopat – podle jeho chování k některým lidem a dětem. Ale na konci toho tunelu bylo vždy světýlko, který slibovalo, že se zase vzpamatuje a složí skvělý věci,“ vzpomínal Fanánek.

Za mřížemi strávil i první dva měsíce roku 2008. „Jsem z toho nějaký zničený – nicméně jsem udělal během svého nuceného pobytu celou novou desku a titulní skladba je totální bomba. Jak dám do pořádku práci, hned se chci pustit do natáčení. Ještě si dělám po tom zážitku pořádek v hlavě. Zdravím všechny – a nedělejte takové kraviny jako já.“

To je poslední zápis na webu Sahula.cz ze 16. dubna 2008. O dva týdny později, ve středu 30. dubna, popíjel v baru v Kamenici u Prahy. V opilosti se tam nepohodl s trojicí mladíků, také podroušených. Dva z nich ho v noci sledovali, když odešel. „Byl napaden velmi surově. Kopali mu do hlavy a také mu na ni dupali. A to s takovou silou, že byla zabořena osm centimetrů do země,“ líčil žalobce u soudu. Osmnáctiletý Jiří Kulvejt a dvacetiletý Jan Dvořáček Sahulu okradli o 1300 korun. Oba byli odsouzeni k patnáctiletému nepodmíněnému trestu.