Opozice: Babiš by neměl zvolení Ondráčka do čela GIBS svádět na jiné

PRAHA Předseda vlády v demisi a šéf ANO Andrej Babiš by neměl svádět na jiné odpovědnost za volbu komunisty Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Představitelé ODS, Pirátů, ČSSD a STAN tak v pondělí reagovali na nedělní vyjádření Babiše, který zvolení Ondráčka na Facebooku kritizoval.

„Komunista Z. Ondráček byl zvolen předsedou komise pro kontrolu GIBS poslanci hnutí ANO. Nemuseli to udělat, nikdo je k tomu nenutil. I proto jsem včera (v neděli) pana premiéra v demisi vzal za slovo a vyzval ho, ať podpoří náš návrh na Ondráčkovo odvolání,“ uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala. ODS na stranickém twitterovém účtu ironicky uvedla, že poslanci ANO volbou Ondráčka vrazili Babišovi dýku do zad.



Předseda Pirátů Ivan Bartoš se na facebooku ohradil proti tomu, že Babiš kritizoval neúčast části opozičních poslanců při volbě. „Sám přitom na schůzi chyběl a vysvětlením je, ‚že se toho nechtěl účastnit‘? Babiš se tak vzdal své odpovědnosti, sám snížil kvórum a svou neúčastí tak fakticky Ondráčka podpořil a teď si dovoluje osočovat ostatní,“ napsal.

Bartoš také odmítl premiérovo tvrzení, že se všechny politické strany shodly, že vedení komise má připadnout KSČM. „Není tomu tak, jde o direktivní Faltýnkovo rozhodnutí, kdy ANO přidělilo komisi pro kontrolu GIBS právě KSČM,“ uvedl s poukazem na předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka a na dohodu mezi ANO, KSČM a SPD.

„Stačilo, aby Andrej Babiš svým poslancům doporučil pro kandidáta KSČM nehlasovat. Namísto toho premiér v demisi naprosto účelově a cynicky otočil poté, co se proti volbě postavilo veřejné mínění,“ sdělil předseda ČSSD Jan Hamáček s odkazem na pondělní demonstrace proti Ondráčkovi.

Stejného názoru je bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Zvolení Ondráčka zařídil Babiš. Je zcela vyloučeno, aby více než 50 poslanců ANO hlasovalo pro Ondráčka proti Babišově vůli. Babiš se ale v politice důsledně řídí nikoliv hodnotami a programem, ale průzkumy veřejného mínění. Proto včera (v neděli) změnil názor,“ napsal bývalý premiér na Twitteru.

Bohuslav Sobotka (Twitter) @SlavekSobotka Zvolení Ondráčka zařídil Babiš. Je zcela vyloučeno,aby více než 50 poslanců ANO hlasovalo pro Ondráčka proti Babišově vůli. Babiš se ale v politice důsledně řídí nikoliv hodnotami a programem,ale průzkumy veřejného mínění.Proto včera změnil názor. Koho to překvapilo,nezná Babiše. 80 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Proti Babišovi se ohradili také Starostové a nezávislí, v otevřeném dopise obvinili premiéra z účelových lží a ohýbání reality. „Tímto Vás žádáme, abyste ve svých veřejných prohlášeních na toto téma účelově nelhal a nesváděl odpovědnost za tuto volbu na nás,“ napsali poslanci STAN. „Nevěříme, že někdo ve Vámi vlastněném hnutí by šel proti Vašemu názoru. Pokud byste Ondráčka do čela komise pro dohled nad GIBS nechtěl, umíte to zařídit jednou hromadnou smskou,“ dodali.



Babiš v neděli večer na svém facebooku uvedl, že podle páteční ranní debaty na klubu ANO „bylo vidět, že zhruba polovina našich pro Ondráčka hlasovat nebude“. Odvodil z toho, že Ondráček získal hlasy 33 přítomných poslanců ANO a 30 přítomných poslanců za SPD a KSČM a že dalších 16 hlasů proto musel dostat od ostatních stran z Demokratického bloku, tedy 48 poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Autoři dopisu obvinili premiéra z „ohýbání reality“. Poukázali na to, že ANO pod jeho vedením od loňských sněmovních voleb spolupracuje s komunisty, tedy s lidmi, kteří minulý režim relativizují nebo přímo hájí. „Jste to Vy, kdo je v současnosti stále veden ve svazcích StB jako agent, který si teď s KSČM rozděluje výbory a komise v Poslanecké sněmovně,“ uvedli.

Babiš v neděli oznámil, že navrhne odvolání Ondráčka z čela komise GIBS a že „tentokrát“ klub ANO přesvědčí. Návrh podpořili předseda ODS Fiala i předseda STAN Petr Gazdík. Rovněž Hamáček slíbil hlasy ČSSD pro Ondráčkovo odvolání.