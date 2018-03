Putin si pojistil klid na oslavu úspěchu. Opozice stráví volby v celách

MOSKVA/PRAHA Dvacet dní za mřížemi. To je nejobvyklejší verdikt ruských soudů v posledním týdnu před prezidentskými volbami. V celém Rusku probíhají blesková administrativní přelíčení s opozičními aktivisty.

Jako každý den jel Jevgenij Volkov i v pátek do práce autem. Najednou mu silnici přehradilo policejní vozidlo. Vystoupili z něj tři muži v civilu, sebrali Volkovovi mobil, nacpali ho do vozidla a odvezli na policejní stanici. Tam mu oznámili, že nezaplatil včas povinné ručení za svůj vůz. Vzápětí ho převezli k soudci, který ho na základě článku 20.25 Kodexu o administrativních přestupcích poslal na deset dnů do vězení.

Volkov byl oficiálně zaregistrován jako občanský pozorovatel na nedělních prezidentských volbách. Jako mnozí další opoziční aktivisté je tedy bude sledovat z vězeňské cely.

Kreml se neobává, že by opoziční aktivisté zvrátili již předem známý výsledek, ale chce neutralizovat všechny, kdo by mohli vyzývat k bojkotu voleb či k akcím občanské nespokojenosti. Osmnáctý březen musí být dnem svátečním a poklidným.

Bojkot není žádoucí

I proto byl včera v ruském letovisku Soči zadržen za šíření nevhodných obráz ků na internetu Konstantin Gudimov, šéf hnutí „14procent“, který dlouhodobě vystupuje proti režimu prezidenta Vladimira Putina. Ve stejný den policie vtrhla do štábu opozičního předáka Alexeje Navalného v Jakutsku. Důvodem mělo být šíření nálepek s nápisem „Bojkotujte volby“. Ve Vladivostoku zase v pátek soudce poslal do vazby Dmitrije Treťjakova, stoupence Navalného. Obvinil ho z šíření extremismu na ruské sociální síti VKontaktě. V Moskvě byla v uplynulém týdnu jedna z aktivistek zadržena za to, že měla v batohu masku Putina.

Vše na místo. Dělník připravuje urnu a další zařízení ve volební místnosti v jihoruském Stavropolu.

Někteří opozičníci jsou popoháněni i za přestupky poněkud staršího data. Například v Nižním Novgorodu začala policie před pěti dny zatýkat organizátory Pochodu Borise Němcova, který se konal na počest zavražděného opozičního předáka už 25. února. Obhájce lidských práv Stas Dmitrijevskij byl ovšem zatčen až 12 .března a následně odsouzen k 20dennímu vězení. Dmitrijevskij v rozhovoru pro list Novaja gazeta tvrdil, že „chlapci z centra E (Hlavní správa pro boj s extremismem) nejprve udělali seznamy lidí a pak je začali lovit“.



Na ruských sociálních sítích se dokonce objevil ofotografovaný dokument podepsaný velitelem Centra E plukovníkem Alexejem Trifonovem, který navrhuje tzv. „opatření ve vztahu k nejaktivnějším občanům“. Žádost je adresována šéfovi oblastní správy ministerstva vnitra Grigoriji Tkačenkovi. Ten ji soudě podle následujících událostí vyhověl. Následně byl zveřejněn i samotný seznam inkriminovaných osob – a řada z nich je nyní skutečně zatčena.

Putin nechce protesty

Favoritem je Putin ■ Prezidentské volby se v Rusku konají v neděli 18. března. Mezi osmi kandidáty si může vybrat celkem 111 milionů voličů. Favoritem je současný prezident Vladimir Putin, sociologové mu předpovídají asi 70 procent hlasů. ■ Z Kremlu by pak řídil Rusko do roku 2024. Druhé místo by mělo patřit komunistickému kandidátovi Pavlu Grudininovi.

■ Předběžné výsledky budou známy v neděli večer. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno a uzavřou v 19 hodin středoevropského času (21 hodin moskevského času).

„Teď budu sedět za to, že jsem před měsícem vzdal hold Borisi Němcovovi,“ řekl Dmitrijevskij, který je stejně jako jeho kolegové přesvědčen, že hlavním cílem je udržet ho po dobu voleb pod zámkem. Prezident Putin údajně vydal pokyn za žádnou cenu nedopustit, aby se opakovaly protesty známé jako „kauza Balotnaja“. V roce 2011 lidé vyšli do ulic na protest proti výsledku parlamentních voleb a v Moskvě tehdy demonstrovalo až 120 tisíc občanů.

Zatýkání postihlo i další skupinu aktivistů, která pro změnu organizovala tzv. pohřeb voleb. Akci svolal nižněnovgorodský opoziční předák Ilja Majakovskij, který vyrazil do ulic s předvolebním plakátem, na kterém nebyla tvář jeho kandidáta, ale rakev.

Podobné seznamy jako v Nižním Novgorodě vytvořilo Centrum E údajně i v Petrohradě, kde bylo zatčeno několik přívrženců Alexeje Navalného.

Podle renomované mezinárodní organizace Amnesty International má pronásledování občanských aktivistů těsně před volbami systematický charakter. Jde doslova o „eskalaci represí“, tvrdí se v posledním prohlášení Amnesty. Podle organizace jde zjevně o to, aby „ulice byly zcela vyčištěné od potenciálních demonstrantů nespokojených s nečestným Putinovým vítězstvím“.