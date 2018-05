Opozice zvažuje schůzi Sněmovny kvůli rozvědce a policii

PRAHA Personální změny ve vedení policie a postavení šéfa civilní rozvědky mimo službu zřejmě bude muset hnutí ANO hájit ve Sněmovně, kritici postupu vlády v demisi uvažují o svolání mimořádné schůze. Svolání schůze požaduje TOP 09 nebo Piráti, řekli ve čtvrtek jejich zástupci.

Reagují tak na postavení mimo službu ředitele civilní rozvědky Jiřího Šaška nebo na odchod z funkce ředitele pražské policie Miloše Trojánka. Civilní rozvědkou se bude příští čtvrtek zabývat sněmovní komise.



„Není možné, aby vláda v demisi s trestně stíhaným premiérem takto odvolávala nebo odsunovala mimo službu vysoké představitele tajných služeb bez toho, aby uvedla nějaké důvody, proč tomu tak je,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Takové kroky podle něj přísluší pouze vládě, která má podporu Sněmovny. „Tyto odchody, ať už dobrovolné, nebo vynucené, lidí z významných mocenských orgánů vrhají podezření na to, zda premiér (Andrej) Babiš nečiní čistky v těchto orgánech a zda není tím, kdo stojí za těmito odchody,“ uvedl. TOP 09 podle něj podpoří mimořádnou schůzi Sněmovny, na které by měl premiér zdůvodnit odchody.

Bartoš připomněl odchod Vobořila

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše jde ze strany hnutí ANO stále o stejnou písničku. Připomenul, že minulý týden oznámil svůj odchod z funkce protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Najednou si uvědomil, že se mu špatně dojíždí do Brna,“ konstatoval ironicky, podobně nesmyslně podle něj zdůvodňuje postavení šéfa civilní rozvědky mimo službu ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. „Jsou to tak vágní informace jako přesun šéfa pražské policie na Vysočinu. ANO jede čistky nehledě na to, že jedná o vládě s ČSSD,“ uvedl.



Kadence zvláštních personálních změn se podle Bartoše v poslední době zvyšuje a je otázkou, zda to nesouvisí právě s jednáním hnutí ANO se sociální demokracií. ČSSD by podle něj měla vyzvat hnutí ANO, aby před vznikem vlády nedělalo změny. I podle Bartoše je třeba, aby se děním zabývala Sněmovna, a to nad úrovní obvyklých interpelací, tedy formou mimořádné schůze.

Gazdík: „Změny ve vedení policie a rozvědky by měla řešit vláda s důvěrou.“

Podle předsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka by změny ve vedení policie či rozvědky měla řešit až standardní vláda s důvěrou Sněmovny. „Žádné změny na tak vysokých postech, které nejsou urgentní, by se prostě dít neměly. A zvlášť ne v řadách policie, když v čele vlády je trestně stíhaný premiér,“ napsal Gazdík.



Předseda sociální demokracie Jan Hamáček, který s hnutím ANO vyjednává o sestavení koalice, si myslí, že Metnar musí svůj postup obhájit před sněmovní kontrolní komisí. Tu na příští čtvrtek 24. května svolal její předseda Pavel Blažek (ODS), sdělil. Pozval na ni i Metnara. Více nechtěl záležitost komentovat, protože nemá dostatek informací.