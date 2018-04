Orbánovo vítězství? Neočekávám velké změny v ústavě na začátku mandátu, říká politolog

PRAHA Maďarská vládní strana Fidesz v nedělních volbách opět získala ústavní většinu. Podle politického analytika Ágostona Mráze z think-tanku Nézőpont Csoport bude zisk dvou třetin křesel v parlamentu pro stranu důležitý hlavně při obsazování soudů či novelizaci zákonů o volbách a médiích.

Lidovky.cz: Premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz si zajistili další čtyřleté období. Očekával jste, že získá ústavní většinu?

Maďarsko má většinový volební systém, který jednoznačně straní vítězi voleb. Znamená to, že relativně malý rozdíl v získaných procentech hlasů může vést ke značným rozdílům v rámci mandátů. Nikdo ale nečekal, že Fidesz získá ústavní většinu. Nézőpont předpokládal zisk 56-65 procent mandátů.

Lidovky.cz: Před volbami většina zahraničních analytiků předpovídala, že vysoká volební účast bude spíše nahrávat opozici. To však nenastalo. Jak si to vysvětlujete? Mobilizoval Fidesz své voliče lépe?

Podle počtu hlasů, můžeme říci, že bývalá radikální strana Jobbik a levicová koalice získali přibližně stejné množství hlasů jako před čtyřmi lety. Pouze Fidesz se podařilo získat nové voliče a to o přibližně 300 tisíc.

Ágoston Sámuel Mráz Zakladatel společnosti Nézőpont Intéze. V současné době působí jako vedoucí skupiny Nézőpont Csoport, think-tanku myšlenkově blízkého vládnoucí straně Fidesz. Od roku 2006 se pravidelně zapojuje do veřejného diskurzu jako politický analytik. Titul získal na Právnické fakultě ELTE v roce 2005. Od roku 2006 vyučuje politické vědy a je univerzitním profesorem.

Lidovky.cz: Jak to?

V říjnu 2016 vláda zorganizovala referendum ohledně evropských migračních kvót a 3,2 milionu voličů podpořilo jejich odmítnutí. Zdá se, že téměř 30-40 procent lidí, kteří tehdy zamířili k volbám, se následně stali voliči Fidesz. Většina z nich žije na venkově.

Lidovky.cz: Jak byste definoval běžného voliče Fidesz?

Fidesz je jedinou opravdovou lidovou stranou v Maďarsku, což znamená, že jej volí lidé ze všech sociálních skupin. Jen mezi staršími lidmi je zastoupení voličů větší, mezi mladými naopak menší. I tak však Fidesz podporuje 35 % mladých lidí.



Lidovky.cz: Jak podle vás strana naloží s ústavní většinou? Očekáváte nějaké okamžité změny jako například prosazení balíčku zákonů nazývaný Stop Soroš?

Iniciativa Stop Soroš, která reguluje působení mezinárodních neziskových organizací na území Maďarska, se objevila ještě před volbami a pokud by ji Fidesz neuvedl v platnost tímto jediným demokratickým způsobem, udělal by velkou chybu.

Sám však neočekávám velké změny v ústavě na začátku mandátu. Ústavní většina bude nejdůležitější v personálních otázkách, jako je jmenování předsedy nejvyššího soudu, vrchního státního zástupce či členů ústavního soudu. Podobně pak i při novelizaci důležitých zákonů například o volbách, médiích a základních svobodách.

Lidovky.cz: Viktor Orbán se stane již počtvrté premiérem Maďarska, přestože je mu jen 54. Nehledá již náhodou svého nástupce?

31. května mu bude 55 let, což je pořád o pět až deset let méně, než je evropský průměr. Tedy ne, nehledá nástupce.

Lidovky.cz: Můžeme očekávat nějaké změny v zahraniční politice? Bude premiér Orbán vyostřovat svou rétoriku vůči EU?

Ne, naopak se bude aktivně snažit nalézt kompromis mezi západní a střední Evropou, aby měla střední Evropa férový a proporcionální vliv na záležitosti EU. Poté, co byla zvolená Angela Merkelová kancléřkou, premiér Orbán ji pozval na jednání Visegradské čtyřky (V4). Teď mu na oplátku paní Merkelová zaslala gratulační dopis. Vidím to jako snahu o kompromis, pokud budou státy V4 jednotné.

Lidovky.cz: Jakou roli si pro sebe premiér Orbán v rámci Visegradské čtyřky v nadcházejících letech představuje?

Je pravda, že jeho úspěch posiluje celou V4. Premiér Orbán si však nepřeje stát se lídrem této spolupráce, naopak klade důraz na to, aby skupinu vedlo Polsko.

Lidovky.cz: Vidíte nějakou možnost, že by se maďarská opozice mohla z porážky vzpamatovat?

Vždy je možné znovu začít, ale k tomu by musela opozice najít cestu k průměrným Maďarům, kteří jsou konzervativní, chrání si své osobní životy, přejí si silný stát a dávají přednost národní nezávislosti. Opozice by ale potřebovala i nové struktury, program i tváře.