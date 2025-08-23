100 DNŮ PRO ASII: Francouzská osudová chyba aneb Indočína se zbavuje okovů

Premium

Fotogalerie 7

Vietnamský vůdce Ho Či Min obklopen budovateli socialismu na nedatovaném archívním snímku. | foto: ČTK

Jan Adamec
100 DNŮ PRO ASII   18:00
Na komplikovaný konec druhé světové války v původně Francouzské Indočíně se nelze nedívat optikou pozdější ničivé „třicetileté“ války ve Vietnamu (1946–1975).

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Lze v oněch sto dnech, jež v srpnu 1945 otřásly Asií, nalézt nějakou výhybku, po jejímž alternativním přehození by se dějiny Indočíny odvíjely jinak? Promarnili klíčoví aktéři nějakou zásadní příležitost, učinili nějaké fatálně chybné rozhodnutí? Odpověď stěží může být jednoznačná.

Protikoloniální hnutí se na území dnešního Vietnamu zrodilo takřka hned poté, co tuto zemi v druhé polovině 19. století ovládli Francouzi, kteří ji postupně rozdělili na jimi přímo spravovanou Kočinčínu a dva protektoráty Tonkin a Annam. Bojovníci za samostatnost se nejprve snažili cizácké Francouze nahradit starým předkoloniálním imperiálním řádem, jejich nástupci zase chtěli podobně jako Japonci využít moderní vědu a technologie Západu k jeho vlastní porážce.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

100 DNŮ PRO ASII

100 DNŮ PRO ASII: Francouzská osudová chyba aneb Indočína se zbavuje okovů

Premium

Farage slibuje Britům masové deportace migrantů, pokud se dostane k moci

Česko se připojilo k zemím, jež kritizují nové židovské osady na Západním břehu

Glosa

Drahá okurková sezona. Kdo v Česku dává zákazníkům i zemědělcům „nakládačku“

Lesní požáry sužují Španělsko a Portugalsko, počet obětí roste

Doporučujeme

Masakr spáchaný v září 1968 v Kursku vzpouru proti sovětskému režimu nevyvolal. A ani nemohl

Premium

Názor

Vůně spáleného uhlí a romantika na kolejích. Kam se vydat za parními vlaky?

Ukrajina přišla po ruském útoku o stíhačku MiG-29, ale až po návratu z akce

Fiala a Rakušan se sejdou v úterý. Židle i veřejnost budou, vyzval šéf STAN Hřiba

V Krkonoších se už přihlásila zima. Ráno bylo na Sněžce pocitově pod nulou

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Úhel pohledu

Plyšová zvířátka s umělou inteligencí: nová hrozba pro dětský vývoj, kterou nevidíme

Nasaď si helmu a jdi si na Ukrajinu sám. Salviniho vzkaz Macronovi rozlítil Paříž

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.