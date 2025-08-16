100 DNŮ PRO ASII: Návrat starých pořádků se nekonal. Jak se Malajsie s Indonésií dočkaly nezávislosti

Prvnímu prezidentu, Sukarnovi, kolaborace s Japonci proti mysli tolik nebyla. I jeho manželka byla původem Japonka. | foto: Getty Images

Jan Adamec
100 DNŮ PRO ASII   18:00
Tak jako v jiných místech Asie, i v Indonésii a Malajsii zažehla druhá světová válka a následující japonská kapitulace silně nacionalistickou jiskru. Někdejší nizozemské a britské kolonie vycítily možnost samostatnosti a už se jí nechtěly vzdát. Představy Evropanů o návratu starých pořádků vzaly za své.

Když 5. května 1945 vypuklo Pražské povstání, chtěl státní ministr pro Čechy a Moravu a generál Waffen-SS K. H. Frank ustanovit přechodnou českou vládu, aby získal pro jednání s Američany o kapitulaci výhodnější pozici. Z Terezína nechal přivézt několik vězněných politiků jako Vladimíra Krajinu či Kamila Kroftu, kteří ale účast na Frankově zoufalém podniku odmítli. Na první pohled o něco podobného se o několik měsíců později pokusili v předvečer své porážky i Japonci na daleké Jávě. Na rozdíl od Krajiny či Krofty ale jimi vybraní indonéští politici japonskou nabídku neodmítli, naopak ji využili k vyhlášení samostatnosti a zahájení národní revoluce.

Ukvapené rozhodnutí

Japonci se na řízené vyhlášení nezávislosti Indonésie dlouho připravovali, jaderné inferno nad Hirošimou a hrozba sovětské okupace jejich domoviny je ale nutily ke spěchu. Sedmého srpna 1945 založili Výbor pro přípravu nezávislosti Indonésie a o dva dny později dopravili dva nejvýznamnější indonéské politiky, Sukarna a Mohammada Hattu, na japonské velitelství v Saigonu. Tam jim sdělili, že Japonsko nezávislost Indonésie uzná.

Nizozemci chtěli „vrátit čas“, ale nedocenili hloubku změn, jimiž Indonésie za okupace prošla. Neměli ani vlastní síly, a tak za ně i kapitulaci Japonců museli přijmout Britové.

Když se ale Sukarno a Hatta vrátili do Jakarty, už se šířily zvěsti o blížící se kapitulaci Japonců, což připravované vyhlášení samostatnosti mohlo výrazně devalvovat a zkomplikovat. Další významný politický hráč a budoucí první premiér Indonésie Sutan Sjahrir, jenž s Japonci kolaborovat odmítal, proto oba politiky varoval – vyhlaste nezávislost bez tokijského patronátu, v opačném případě by se proti mohli postavit i vítězní Spojenci.

Sukarno s Hattou ale trvali na původním plánu i přesto, že 15. srpna Japonsko skutečně kapitulovalo. Mezi indonéskými politiky vypukl zmatek.

