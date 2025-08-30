100 DNŮ PRO ASII: Souboj pěti říší o klíčová území. Rozhodovalo se i o budoucnosti Číny a Japonska

Hlavní příběh války v Tichomoří máme obvykle zafixovaný podél americko-japonské osy, která začíná útokem Japonců na Pearl Harbor 7. prosince 1941 a po atomovém kataklyzmatu končí kapitulací na USS Missouri v Tokijském zálivu 2. září 1945. Jenže to je jen část příběhu války v Asii: Sověti si svoji druhou světovou válku převyprávěli do Velké vlastenecké války a v symbolické rovině slaví svůj den vítězství místo 8. až 9. května 1945. Podobně si i Čína připomíná konec své války s Japonskem (1931–1945) nikoli 2., ale až 3. září. V tento den přesně před osmdesáti lety prezident Čínské republiky Čankajšek v prozatímním sídle své vlády v Čchung-čchingu ohlásil konec války a vyzval své rodáky k národnímu sjednocení.
Právě tento den si letos připomene i komunistická Čína pečlivě připravenou vojenskou přehlídkou s nejmodernějšími protiraketovými systémy, hypersonickými raketami a desítkami tisíc vojáků. Prezident Si tam čestnému hostovi Vladimiru Putinovi i světu ukáže Čínu nejen jako velmoc, ale zdůrazní i několik oficiálních narativů, na nichž je vždy něco pravdy a něco je přizpůsobeno aktuální politické objednávce. Které to jsou?
Zaprvé: Čína a SSSR hrály v boji proti fašistickým silám v Asii a Evropě klíčovou roli už jen proto, že dohromady utrpěly největší ztráty v řádech desítek milionů obětí.
Maa brzdil Stalin, jenž v otázce Číny zprvu sázel spíše na Čankajška. Také se zdálo, že v poválečné Číně budou působit Američané, a ti ke komunistům cítili odpor.
Zadruhé: neutuchající čínský odpor po celou válku vázal významné síly Japonců a tím usnadnil Američanům jejich vlastní boj proti Tokiu.
Zatřetí, příspěvek Číny k boji proti Japonsku byl dlouho ignorován ve prospěch západocentrického vyprávění o válce.
A konečně: Japonce v Číně porazili především čínští komunisté.
Zástup zájemců o kořist
Náhlý a nečekaně rychlý konec války v Asii překvapil tak trochu všechny aktéry. Všude, kde Japonci opustili své pozice, se ke slovu dral antiimperialistický, národněosvobozenecký nacionalismus, často ale narážel na zájmy velmocí. V dramatických „sto dnech“, v nichž se od srpna do října 1945 zrodila moderní Asie, se kolem a uvnitř Číny střetávalo pět „říší“. Usilovaly o území nějak s Čínou spjatá a chtěly se také podílet na rozhodování o budoucnosti a zahraniční orientaci této země.