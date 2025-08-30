100 DNŮ PRO ASII: Souboj pěti říší o klíčová území. Rozhodovalo se i o budoucnosti Číny a Japonska

Premium

Mao Ce-tung v období bojů proti Čankajškovi v severní Šan-si v r. 1947. | foto: ČTK

Jan Adamec
100 DNŮ PRO ASII   18:00
Během horkého léta a podzimu 1945 se doslova i obrazně střetlo pět říší o tři starobylá a geopoliticky klíčová území, Vnější a Vnitřní Mongolsko a Mandžusko. Rozhodovalo se ale i o vnitropolitické budoucnosti a zahraniční orientaci dvou zásadních států Asie a světa, Číny a Japonska.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Hlavní příběh války v Tichomoří máme obvykle zafixovaný podél americko-japonské osy, která začíná útokem Japonců na Pearl Harbor 7. prosince 1941 a po atomovém kataklyzmatu končí kapitulací na USS Missouri v Tokijském zálivu 2. září 1945. Jenže to je jen část příběhu války v Asii: Sověti si svoji druhou světovou válku převyprávěli do Velké vlastenecké války a v symbolické rovině slaví svůj den vítězství místo 8. až 9. května 1945. Podobně si i Čína připomíná konec své války s Japonskem (1931–1945) nikoli 2., ale až 3. září. V tento den přesně před osmdesáti lety prezident Čínské republiky Čankajšek v prozatímním sídle své vlády v Čchung-čchingu ohlásil konec války a vyzval své rodáky k národnímu sjednocení.

Právě tento den si letos připomene i komunistická Čína pečlivě připravenou vojenskou přehlídkou s nejmodernějšími protiraketovými systémy, hypersonickými raketami a desítkami tisíc vojáků. Prezident Si tam čestnému hostovi Vladimiru Putinovi i světu ukáže Čínu nejen jako velmoc, ale zdůrazní i několik oficiálních narativů, na nichž je vždy něco pravdy a něco je přizpůsobeno aktuální politické objednávce. Které to jsou?

Zaprvé: Čína a SSSR hrály v boji proti fašistickým silám v Asii a Evropě klíčovou roli už jen proto, že dohromady utrpěly největší ztráty v řádech desítek milionů obětí.

Maa brzdil Stalin, jenž v otázce Číny zprvu sázel spíše na Čankajška. Také se zdálo, že v poválečné Číně budou působit Američané, a ti ke komunistům cítili odpor.

Zadruhé: neutuchající čínský odpor po celou válku vázal významné síly Japonců a tím usnadnil Američanům jejich vlastní boj proti Tokiu.

Zatřetí, příspěvek Číny k boji proti Japonsku byl dlouho ignorován ve prospěch západocentrického vyprávění o válce.

A konečně: Japonce v Číně porazili především čínští komunisté.

Zástup zájemců o kořist

Náhlý a nečekaně rychlý konec války v Asii překvapil tak trochu všechny aktéry. Všude, kde Japonci opustili své pozice, se ke slovu dral antiimperialistický, národněosvobozenecký nacionalismus, často ale narážel na zájmy velmocí. V dramatických „sto dnech“, v nichž se od srpna do října 1945 zrodila moderní Asie, se kolem a uvnitř Číny střetávalo pět „říší“. Usilovaly o území nějak s Čínou spjatá a chtěly se také podílet na rozhodování o budoucnosti a zahraniční orientaci této země.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.