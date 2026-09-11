V úterý 11. září 2001 ráno začalo nad Spojenými státy nekontrolovatelné peklo. Ve tři čtvrtě na devět narazilo unesené civilní letadlo do severní věže Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku. Už tím byl svět šokován, ale pořád se ještě dalo věřit tomu, že šlo o nešťastnou nehodu.
O čtvrt hodiny později narazilo druhé unesené letadlo do jižní věže a bylo zřejmé, že nic z toho náhoda nebyla.
Jen asi patnáct procent evropských muslimů souhlasí s „cíli Usámy bin Ládina“ – tedy že islámské náboženské právo šaría má platit pro všechny, muslimy i nemuslimy.