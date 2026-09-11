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Kompromis s islamisty není možný. Jaká cesta vedla k 11. září a od něj k dnešku

Roman Joch
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Čtvrtstoletí od zkázy Dvojčat. Jaká cesta vedla k 11. září a od něj k dnešku. | foto: Lela Geislerová

Dnes uběhlo celé čtvrtstoletí od útoků čerstvě natankovanými dopravními letadly na americké cíle. Útoků, které zcela změnily bezpečnost uvnitř západního světa i jeho vztah k islámským režimům. Jaká cesta vedla ke zkáze Dvojčat a proč po čtvrtstoletí opět vládnou Afghánistánu mudžáhedíni?

V úterý 11. září 2001 ráno začalo nad Spojenými státy nekontrolovatelné peklo. Ve tři čtvrtě na devět narazilo unesené civilní letadlo do severní věže Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku. Už tím byl svět šokován, ale pořád se ještě dalo věřit tomu, že šlo o nešťastnou nehodu.

O čtvrt hodiny později narazilo druhé unesené letadlo do jižní věže a bylo zřejmé, že nic z toho náhoda nebyla.

Jen asi patnáct procent evropských muslimů souhlasí s „cíli Usámy bin Ládina“ – tedy že islámské náboženské právo šaría má platit pro všechny, muslimy i nemuslimy.

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Kompromis s islamisty není možný. Jaká cesta vedla k 11. září a od něj k dnešku

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Čtvrtstoletí od zkázy Dvojčat. Jaká cesta vedla k 11. září a od něj k dnešku.

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