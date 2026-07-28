Za filmy do Boskovic. Nolanova Odyssea, Spielberg i krvavé horory nabídnou filmový víkend plný zážitků

Ani není nutné být registrovaným členem Česko-Slovenské filmové databáze, tato akce je otevřena pro všechny. A že bude stát za to. Namátkou nakoukněme do programu: hned v pátek se diváci budou moci přesvědčit, co je pravdy na všech zvěstech, které doprovázejí nejočekávanější film letošního roku, Odysseu Christophera Nolana.
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Vize bez kompromisů aneb proč by antický epos Odyssea mohl být filmovou událostí desetiletí
Důkladně jsme se jí v Orientaci věnovali minulý týden, a tak jen připomeňme, že navzdory sprše kritik ohledně údajně nevhodného castingu film zaznamenává nejen u nás, ale všude na světě obrovský úspěch.
Kritici film chválí a diváci na něj navzdory pohoršení určité části webového diskusního spektra kvůli ztvárnění Heleny Trójské herečkou Lupitou Nyong’o prostě chodí.
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Černá Helena a Homérovy ženy. Kulturní válka dorazila i do nejslavnějšího eposu
Mají pravdu samozvaní internetoví odborníci na Homéra, kteří kdesi objevili (protože tu knihu rozhodně nečetli), že se o Heleně Trójské v tomto eposu mluví jako o ženě s „bělostnými lokty“, a tak to donekonečna opakují, aniž by tušili, co to znamená? A proč jim stejně tak nezáleží na tom, že se o Achajcích v této básni mluví jako o mužích „krásných holení“ a „dlouhých kadeří“, a stejně důsledně nehlídají hezké nohy komparzistů? A proč strážcům údajné historické čistoty vadí Helenina barva pleti, ale už ne fakt, že se měla vylíhnout z husího vejce a jejím otcem byl bůh v podobě labutě? Samé otázky... Co se odpovědí týká, musíte se přesvědčit sami.
I další filmy v nabídce stojí za to. Zmínit musíme sci-fi Stevena Spielberga Den odhalení o dni, kdy se lidstvo má konečně dozvědět pravdu o... to nemůžeme prozradit. Jsou tajemství, která by lidé nikdy neměli zjistit, protože by odhalení pravdy mohlo zcela rozvrátit světový řád. Dočkáme se také akční novinky režiséra Guye Ritchieho Šedá zóna o specialistech na tajné operace, kteří pracují na hraně mezi zákonem a zločinem a jejichž úkolem je zajistit bezpečný únik pro vysoce postavenou vyjednavačku během nebezpečné mezinárodní mise.
15. filmový víkend ČSFD. Letní kino Boskovice, 31. 7. – 1. 8.
A kdo bude mít dost mainstreamu, může v sobotu odpoledne vyrazit do boskovického kina Panorama, kde dostane „double feature“ v podobě dvou hororů: nejprve znepokojivý Hokum o jedné irské čarodějnici a pak nejnovější přírůstek slavné strašidelné série Evil Dead pod názvem Smrtelné zlo: V plamenech.
Rozhodně je z čeho vybírat.