NASA přepočítala šanci, že nás zasáhne planetka. Nově vychází 2,6 procenta

Odhadovaný průměr planetky 2024 YR4 je 40 až 90 metrů. V případě srážky by se uvolnila energie odpovídající explozi 7,7 milionu tun TNT. Byl by to přibližně 500násobek energie hirošimské bomby. Podle výpočtu NASA ze 17. února vychází pravděpodobnost takové katastrofy 2,6 procenta.

Objekt objevil vloni 27. automatický dalekohled observatoře El Sauce v chilském Riu Hurtadu. Přístroj patří k systému ATLAS. Je to zkratka z Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, Systém posledního varování před dopadem asteroidu na zemský povrch.

V den objevu už se těleso od naší planety vzdalovalo. Nejvíc se k nám přiblížilo 25. prosince. Bylo to na 828 800 kilometrů. Odpovídá to asi 2,2násobku vzdálenosti Země a Měsíce.

Astronomové momentálně planetku intenzivně studují. Nejvíc je pochopitelně zajímá, zda se s námi srazí. Nejbližší možnost takové kolize vychází v prosinci 2032, znovu pak v letech 2039 a 2043.

Z dosavadních pozorování se dráha planetky nedá předpovědět s absolutní jistotou. Vědci proto mluví o pravděpodobnosti, s níž může srážka v daný rok nastat. Číslo se s každým zpřesněním dráhy asteroidu mění.

V případě planetky 2024 YR4 zatím roste. Těsně po jejím objevu vycházelo podle New Scientistu pro rok 2032 1,2 procenta. Následovaly hodnoty 1,5, 1,9, a 2,3 procenta. Všechno jsou to odhady NASA. Evropská kosmická agentura stanovuje pravděpodobnost srážky na 2,4 procenta.

Detailní pozorování obvykle srážku nakonec vyloučí. Zrovna v případě planetky 2024 YR4 už na něj ale zbývá jen málo času. Během dubna nám výhled na ni zakryje Slunce.

Znovu ji bude možné pozorovat až v roce 2028. Astronomové však mohou planetku najít i na starších snímcích oblohy. Zpřesňování dráhy tak může dál pokračovat, i když zrovna není ze Země vidět.