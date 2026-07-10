A jestli se nezabili… je povedený román, který by si měla přečíst každá žena. Pro uklidnění

Politickou korektnost a genderovou vyváženost teď nechme stranou. Tohle je zkrátka článek pro všechny holky, nebudeme si nic nalhávat. Pro kluky tady není místo. Zato holky si můžou dokonce vybrat, do které generační etáže náleží. O vnučce se v románu A jestli se nezabili… (2025) praví: „Pokud bylo motto babičky na začátku života ,Najdi si manžela a drž se ho.’, motto její matky bylo ,Najdi si manžela. A nech ho jít.’. A ona sama? Řekla by ,Na co bych vůbec měla chtít manžela?’.“
KNIHA TÝDNE
A v návaznosti na to v románovém debutu Camilly Barnes čteme pasáž, v níž dochází k manželské hádce. Což je disciplína, jež by měla být zapsána jako kulturní dědictví dříve, než zcela vymizí: „– Jak jsi to mohla udělat? – … Už vyrašil. Salát. – Říkám, jak jsi to mohla udělat??? (Ticho). Právě jsem byl u lam. – Aha. – Nemohlas ho nechat na pokoji, co? – Nic necítil. Veterinář mu je rychle ušmikl; nezabralo to ani vteřinu. – Nechalas mu ušmiknout koule!!! Ušmiklas mu jeho koule, chudákovi. – Takhle už to nemohlo jít dál. Co bychom si počali se všemi těmi lamami? – Nejprve to byl Hodge. Teď vytáhnu na dvě hodiny paty z domu a ty necháš vykastrovat jediné zbývající čtyřnohé zvíře v domě. Jestli si nedám pozor, budu další na řadě.“
Ano, pokud žijeme dnes v nějakém světě, je to bezpochyby svět vykastrovaný. Holky, přiznejte si, že mezi vámi je spousta těch, které s péčí správné hospodyňky bezcitně kastrují, co jim přijde pod ruku: a nejde pouze o samce, vy kastrujete i leckteré dámy ze zvířecí říše. Což je jeden z krásných protimluvů současné feminizace: bojujete za ženská práva, dojímáte se zločiny dávných sterilizací, a pak kastrujete hlava nehlava. Naštěstí se dá vždycky vymyslet šroubované zdůvodnění. A hlavně, ještě současnému světu probuzeného feminismu sice vládnou chlapi se svou cholerickou pomateností, ale jsou to kdekoli okamžitě usínající dědouškové, takže ráj je za rohem.
Jak hrát na maminku
Ostatně chlapi stáli za starou bačkoru už za babiččina mládí, jak dokládají archivní dopisy sestře Kitty, citované v románu Camilly Barnes: „Měla jsem pocit, že naším posláním je odmítat a stydlivě odrážet všechny ty mužské útoky, ale on evidentně neví, co takový útok je, natož pak, jak se dělá.“
Ženská převaha platí rovněž, co se týče čtení. Nedává vůbec smysl vytvářet korektní novotvar „čtenářstvo“, když jediné, které stojí za řeč, jsou čtenářky. To se týká i románu A jestli se nezabili… Camilly Barnes. Protože je to román zasluhující si doporučení, jenže opravdu pouze pro ženský segment. Chlapy by to mohlo vyděsit, v horším případě nudit.
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Camilla Barnes si počíná velmi neokázale, což vlastně zní nesmyslně u románu, kde jsou části koncipované jakožto divadelní hra, další vrstvu zde přináší e-mailová komunikace mezi sestrami – povětšinou o vykloubenosti života jejich starých rodičů – a v neposlední řadě tu čteme zmíněné dopisy, které jejich matka jakožto mladá psala své sestře. O ní následně zjišťujeme, že byla fiktivní – tedy že někoho tak blízkého jako studentka postrádala. Podobně je na tom James, s nímž matka dcerky v dětství často srovnávala. V tomto případě si nicméně můžeme pomyslet, že to nebyla postava ryze fiktivní, když později zvíme, jak první sex u této ženy vedl k těhotenství a taky k vynucenému sňatku – a následně bohužel rovněž k potratu.
Camilla Barnes nesignalizuje, že píše humoristický román – nesnaží se každou situaci stočit do křečovitě vtipného vyznění. Kdo věří vlastním vtipům, nedělá za nimi smajlíky.
Matka je tu portrétována jakožto neústupná žena urputně trvající na svých verzích, třeba aby hlavní zimbabwské město nebylo Harare, nýbrž aby hlavním městem Jižní Rhodesie zůstalo Salisbury. Stejně tak jí není možné vymluvit, že zažila válku, i když to prokazatelně není pravda. Ale třeba jde o povedený náznak toho, jak na ni celé dětství válka dopadala. Otec se naproti tomu jeví jako ten, kdo ustupuje a kdo je smířený s prohrou navenek – a s pocitem vnitřního vítězství.
Tady se dostává ke slovu zmíněná neokázalost Camilly Barnes. Umí mluvit o tom, nad čím by jiní pouze mávli rukou, a dokáže to popsat tak, že je to nejen vtipné, ale především přesné. Třeba když Miranda hraje sama proti rodičům tenis: „Jedno ze zlatých pravidel tenisu bylo, že jsem měla zakázáno hrát na mámu kraťasy. Také bylo lepší nehrát jí to do backhandu a vyvarovat se jakéhokoli topspinu. Očekávala se pomalá, táhlá hra na její forhand, jen pár stop od místa, kde stála, čehož se však dalo docílit překvapivě těžce. Zóna, kterou máma nepovažovala za ,out’, se dost proměňovala – všechno, co dopadlo až moc daleko od její rakety, brala jako nefér hru, a tak oznámila out. Podání, které bylo až moc prudké nebo mělo rotaci, bylo obvykle také v outu. Táta, aby to vybalancoval, naopak vybíral všechny své míčky, které přelétly síť. Čili na konci skóre víceméně odráželo realitu.“
Hoď je na kompost
Camilla Barnes zkrátka není líná vysmejčit z rohů detaily, které nakonec dělají její malý román velkým. Dalším pomyslným vrcholem v tomto směru je scéna s vajíčky – možná u nás dá dokonce zapomenout na slavnou pasáž o družstevním vajíčku z Honzíkovy cesty.
Vnučka Alice nachází ráno v kurníku čtyři vejce. Prarodiče vajíčka číslují, aby náhodou nesnědli ta nejčerstvější. Ostatně v této rodině si vůbec potrpí na archivní krmi, v níž hraje ústřední roli mrazák, odkud se tahají letití pamětníci, aby byli nahrazeni čerstvým jídlem, které si tam musí na svou chvíli několik let počkat.
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Vraťme se ovšem k tanci mezi vejci a dodejme, že autorčiným otcem je filozof Jonathan Barnes (1942). Dědeček ví, že jejich slepice teď snášejí jen dvě vejce denně, a tak to, že Alice našla čtyři, znamená, že je babička předchozí den zapomněla sebrat. Proto ponouká vnučku, aby realitu upravila: „,Nechci, aby to věděla.’ ,Ale vždyť to stejně ví. Chci říct, že musí vědět, že zapomněla vybrat vejce.’ ,No ano, já vím, že ona to ví. Ale nechci, aby věděla, že já vím, že zapomněla.’ Znovu to zopakoval, aby si byl jistý, že to dává smysl. ,Nechci, aby věděla, že já vím, že zapomněla.’ Odložil nůž na chléb. ,Nejde o to, že to neudělala, ale o to, že já vím, že zapomněla.’ Vrátil se ke krájení chleba a Alice mezitím přemýšlela o tom, co řekl. Posadila se, kyblík zrní položený na kolenou, a dívala se na vejce. ,Myslím, že to chápu. Ty víš, že zapomněla. Ale také víš o tom, že ona neví o tom, že ty to víš.’ ,Přesně tak. Co je v životě zásadní, je právě to, že sis vědoma toho, co nevíš.’ Odložil nůž. ,Pro jednou,’ prohlásil a radostně si zamnul ruce, ,budu o krok před ní.’ Ukázal na vejce. ,Už chápeš, proč se nemůžeš vrátit se čtyřmi? Je jich moc. Hoď dvě na kompost.’“
Je to naprosto absurdní, že? Je to směšné, avšak zároveň to dává naprostý smysl. Tohle je pojidlo, které drží manželství prarodičů dlouhá léta pohromadě. A je to též hlavní trumf románu, jejž převedla do češtiny Markéta Musilová a vydal Odeon. Přičemž ani jeho název A jestli se nezabili… na první dobrou nenaláká. Převod je to sice zdařilý (The Usual Desire to Kill), nicméně atraktivně nepůsobí.
Jinovatka na chlupech
Zmínili jsme žánrovou rozmanitost románových komponentů, přičemž tato skutečnost rozhodně nevyznívá manýristicky. Přestože by se snad dalo říct, že jsou nadbytečné – jako by si debutantka nachystala víc opěrných zábradlí, než posléze potřebovala. Podobně tu působí shakespearovské odkazy. Vypravěčkou je Miranda, mající jméno odkazující na Bouři, zrovna do francouzštiny přeložila Krále Leara a v této inscenaci rovněž hraje, navíc se o přízeň rodičů jaksi přetahuje se sestrou Charlotte. A pokud se odehrávají veškeré současné děje ve francouzských kulisách, kam se rodiče na důchod odstěhovali, potom dodejme, že strýček Julian Barnes (1946) je proslulý svým frankofilstvím.
Daleko důležitější než shakespearovské ozvuky se zde však zdají být odkazy k britské humoristické a univerzitní tradici. Ne nadarmo dědeček skryl bankovky na horší časy do Šťastného Jima.
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Zdařilá je též vzpomínka na to, jak se rodiče zamlada vydali do Bostonu a následně profesorka filozofie Barbara na oplátku přijela učit do Oxfordu, jenž potvrzuje pověst Velké Británie tehdejší doby. Vládne tu sexuální nezkušenost, špatné jídlo a věčné mrznutí. Barbara se však nestyděla ozvat: „Zašla dokonce tak daleko, že si řekla do pokoje o radiátor, což byl pro nás nevídaný luxus. Jediné topení v domě bylo v jídelně – místnosti, která se používala, jen když jsme měli nějaké hodně důležité hosty. V zimě jste prostě vylezli z vany a úprkem jste se vrhli do postele dřív, než vám chlupy na nohou stihla obalit jinovatka.“
Tato univerzitní výměna jako by byla pomrknutím na ty, kdo mají v paměti Hostující profesory (1975) Davida Lodge. Smutný přídech ohledně babičky v roli nedotýkané studentky zas upomene na novelu Na Chesilské pláži (2007) Iana McEwana, generačního souputníka Juliana Barnese.
Dalším aspektem, v němž se A jestli se nezabili… navenek tváří jinak, než jaký je ve skutečnosti uvnitř, tak je humoristická příchuť. Camilla Barnes nijak dopředu nesignalizuje, že píše humoristický román – nesnaží se každou situaci stočit do křečovitě vtipného vyznění, pouze uvolněně vypravuje. Humorného účinku dosahuje přirozeně tím, že je skutečně přesná, umí podat maličkosti tak, že se stávají podstatnými, a rozhodně čtenáři nenadbíhá, aby pochopil, že právě prodělal vtip, a tak by se měl začít zubit. Původní profesí divadelnice tady svému psaní věří, a kdo věří vlastním vtipům, nedělá za nimi smajlíky.
Naopak za podařenou snahu o humoristický román, navíc univerzitní, nelze považovat nyní do češtiny shodou okolností rovněž přeložené dílko Balonky zakázány (2017) dánského autora Roberta Zoly Christensena. V próze, jež plyne rychle, se neustále schyluje k humoru, ale ten se jaksi nedostavuje.
Co bude praktičtější
Ještě jsme ovšem dostatečně nezdůraznili, že A jestli se nezabili… potvrzuje, že zdařilý humoristický román musí mít základ v rodině, jelikož zachycení toho nesnesitelného a nesmyslného v ní má potenciál stát se nesmrtelně zábavným. Podstatnou roli zde hraje nejen manželská vertikála, ale též generační horizontála, jež má totožnou humorotvornou moc.
Jeden příklad za všechny. Už jste slyšeli příběh o tom, jak Alice litovala, že babička věděla, že má narozeniny? Neboť k nim přece patří pěkný dárek: „Babička usoudila, že nemá smysl se trmácet celou cestu až do města, prý že je to moc daleko. Takže jsme došly jen do obchodů na Cowley Street. Chtěla mi koupit něco na sebe, proto jsme se vydaly do charitativních obchodů, nejprve do Cancer Relief a pak do Sue Ryder. V Sue Ryder měli bombera. Sundala jsem ho z ramínka a ukázala ho babičce, jenže ta mezitím našla kabát, který se líbil jí. Prý že bude mnohem praktičtější. Můj styl to není, ale tobě by se mohl líbit. A taky by ti nejspíš padnul. Pro mě je příliš velký, ale babička řekla, že do něj dorostu. Když jsme dorazily k pokladně, prý že mi zaplatí polovinu jako dárek. Ale že prý teď u sebe nemá kartu, tak jestli bych to zatím nezaplatila a ona že mi doma vypíše šek. Což udělala. Jenže jsem ho ztratila.“
Nikdo by asi nechtěl tento příběh zažít, avšak každý by ho chtěl dávat k dobrému. Jenže aby ho mohl člověk vyprávět, musí ho nejprve zažít. Protože něco takového si prostě nevymyslíte.