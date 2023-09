Evropané jsou jako nálet sarančat. Román Ráj nenásilně odhaluje zištnost skrývající za misionářstvím

Je divné, že Abdulrazak Gurnah obdržel v roce 2021 Nobelovu cenu za literaturu, když jsme ho dosud neznali? Nebo je dobře, že získal Nobelovu cenu za literaturu právě proto, že bez toho bychom ho asi nepoznali – bez toho by česky patrně nikdy nevyšel? Ostatně ani tak to není žádný kvapík, dva roky po ocenění a vychází tu teprve jeho první, nejoceňovanější román Ráj, který v překladu Petry Nagyové nabízí nakladatelství Prostor.

Ve výborném doslovu Aleny Dvořákové se dočteme o některých předchozích laureátech Nobelovy ceny za literaturu, jejichž jména se nabízejí při psaní o Abdulrazakovi Gurnahovi (1948), dnes britském literátovi mluvícím svahilsky a pocházejícím z arabské rodiny muslimského vyznání, usazené na Zanzibaru. Jsou to jihoafričtí autoři Nadine Gordimerová (1923–2014) a J. M. Coetzee (1940), přičemž ona se narodila do židovské rodiny, on do afrikánské, a dále trinidadský V. S. Naipaul (1932–2018), jenž pocházel pro změnu z rodiny indické.