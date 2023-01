Zastavené pohyby Adély Matasové. Galerie GASK vydala knihu, které odráží nejen výstavu Metasystémy

Publikace je rozdělená na několik kapitol, v nichž můžeme sledovat autorčin složitý vývoj. Texty jsou dílem více teoretiků, například Pavlíny Morganové, Martiny Pachmanové, Veroniky Marešové a Michala Kolečka. Výběr začíná řadou kreseb (Subjektivní krajiny) z šedesátých let, ve kterých se rozvíjejí a proplétají organické tvary podobně, jako je tomu v přírodě.

Promítá se do nich bohatá představivost a smysl pro vyjádření složitosti vztahů ve všech sférách života. Adéla Matasová projevila svou fantazii i v cyklu kreseb nazvaném Future Architecture ze sedmdesátých let, ve kterých se opět prorůstají organické tvary připomínající svou přirozeností podmořské světy nebo mikroorganismy. V plastikách ze syntetických pryskyřic došla až ke tvarům inspirovaným prvky lidského těla.

Zajímalo ji také vyjádření gest a z lité papíroviny vytvořila cyklus nazvaný Zastavený pohyb. V plastikách a realizacích pro architekturu došla i k monumentálním řešením. Velmi působivá byla socha z papírové hmoty nazvaná Trojice, instalovaná v roce 1988 ve vyhořelém Veletržním paláci, kde souzněla s prostředím obnažených konstrukcí poničené funkcionalistické stavby. V následných Situacích se naplno projevil její cit pro rytmus prostorových řešení. V nich kombinovala lněnou papírovou hmotu s balzovým dřevem a kovovými prvky.

Adéla Matasová: Mezičas Kutná Hora, GASK, FUD UJEP. GVU Ostrava 2022

Matasová se zabývala i možnostmi komunikace a vytvořila působivé konstrukce složené z tvarů ze zrcadlové oceli a kovových prutů. Na konci devadesátých let a počátku nového tisíciletí došla ke světelně kinetickým objektům (Skryté podoby), v nichž pod elastickou látkou probíhal pohyb za užití elektrického motorku a ultrafialového světla.

Zabývala se i vztahem mezi výstavním prostředím a divákem. Některé objekty totiž reagují na jeho pohyb nebo řeč, takže se vlastně stává součástí autorčina projektu (Mluv ke mně, 2001–2008). Další oblastí, do které zasáhla, jsou performance zaznamenané na fotografiích (cyklus Jak si usteleš). Vytvářela je ve druhém desetiletí 21. století a promítla do nich vztah mezi člověkem a přírodou.

Na několika samostatných i společných výstavách ukázala videa z poslední doby, kde pracovala s částmi lidského těla a narůstající strukturou vytvářenou čísly (Každý se někdy chtěl dotknout jsoucnosti, 2019–2022, Každý někdy přísaháme, 2019–2021).

V knize najdeme i návrhy realizací v krajině (cyklus Fiktivních projektů), které by však byly technicky i organizačně tak náročné, že s jejich uskutečněním nemohla počítat podobně jako sochař Aleš Veselý ve svých obřích landartových modelech. Přece jen se však Adéle Matasové podařilo realizovat několik projektů ve veřejném prostoru. K nim patří například Dešťová stěna z hliníkových prutů zasazených do otvorů ve zdech opevnění hradu Klenová a v současnosti v trochu odlišné variantě i v otevřeném prostoru GASK. Stala se součástí její zdejší loňské retrospektivní výstavy a nadále zůstává začleněná do stálé expozice.

Adéla Matasová je všestranná umělecká osobnost, v domácím kontextu zcela ojedinělá, její smysl pro monumentalitu a na druhé straně čistá technická i minimalistická řešení a hledání nových materiálů a metod ji řadí k nejprogresivnějším a stále experimentujícím tvůrcům.