S Adolescenty je to čím dál těžší. Neučí se, koukají do počítače… a vraždí

Čtyři příběhy a jedna vražda Diváci minisérie Adolescent se dělí na dvě skupiny: na ty, kteří netflixovské drama dokoukali, a na ty, kteří ho dokoukat nezvládli. Ne že by nechtěli nebo nemohli, ale prostě se na obrazovku dál dívat nedokázali. Protože tohle britské dílo je nejen atmosféricky hutné a tíživé k zalknutí tak, že z toho jednomu opravdu není dobře, ale je i emocionálně napnuté k prasknutí. Hlavně pokud máte děti v adolescentním věku. Jak se postupně odkrývají okolnosti, které vedly k vraždě teenagerky Katie Leonardové, každého rodiče nutně musí napadnout: mohlo by se to stát i mému potomkovi? Celý příběh začíná v okamžiku, kdy detektivové Boscomp a Frank vpadnou do domu rodiny Millerových a zatknou jejich třináctiletého syna Jamieho (Owen Cooper) pro podezření z vraždy své spolužačky Katie. Millerovi jsou v šoku, hlavně Jamieho otec Eddie (Stephen Graham), a věří v Jamieho nevinu, zvlášť když to chlapec v slzách stále opakuje. Postupně se však začnou objevovat nové a nové informace, které otřesou nejen světem Millerových, ale i celým městem. Děj miniseriálu je rozdělen do čtyř částí, z nichž každá vypráví jiný příběh: první je o Jamieho zatčení a jeho výslechu, druhá o pátrání po okolnostech vraždy na střední škole, kam Katie i Jamie chodili, třetí je o rozhovoru zadrženého Jamieho s forenzní psycholožkou (Erin Dohertyová) a čtvrtá o snaze rodiny Millerovy vrátit se alespoň částečně do normálu a o jejich střetu s nepřátelsky naladěným městem. Ačkoli jde o kriminální seriál, nejedná se ani tolik o to, kdo je pachatelem, kdo Katie zabil; což je ostatně od prvního dílu jasné. Důležitější jsou otázky, co za činem bylo, proč se to stalo. A jde o znepokojivou obžalobu současné doby. Frustrované nebezpečí „Jsme generace mužů vychovávaná ženami,“ stěžoval si už na konci minulého století Tyler Durden z Palahniukova Klubu rváčů. Jenže současná dospívající generace to má ještě jinak: je generací vychovávaná sociálními sítěmi. A na nich se správné vzory hledají jen těžko. V osamocení za monitorem je každý větším hrdinou (přesněji řečeno „hrdinou“), než by byl ve skutečnosti. Když se vám něco nelíbí, když vás něco naštve anebo prostě jen žárlíte na něco, co nemůžete mít – napsat štiplavý komentář, aniž byste domýšleli jeho emocionální důsledky, je přece tak snadné! Tomuto pokušení podléhá i Jamie, když několika sexuálně explicitními narážkami komentuje fotky modelek na Instagramu. Za to se od Katie dočká obvinění z toho, že je „incel“ – pokud to slovo neznáte, vězte, že doslova znamená nedobrovolný celibát a označuje lidi spojené pocitem zklamání a frustrace, a tedy i nenávistí k sexuálně úspěšným mužům a logicky též k ženám, které o incely nestojí. Pochopitelně: po „rozšíření bitevního pole“ a liberalizaci sexuálního trhu, o čemž třeba Michel Houellebecq psal už před třiceti lety, nutně dochází k tomu, že ti atraktivní berou vše a na jiné nezbývá nic. A se stále bobtnajícím pocitem méněcennosti roste i agresivita… Víc nebudeme prozrazovat, chcete-li se na Adolescenta podívat, a pokud ano, neprohloupíte. Dostanete nejenom skvělý a brilantně natočený seriál, který se odehrává vlastně v „reálném čase“, přičemž práce s kamerou opravdu bere dech – všechny díly natočené na jeden záběr. Ale třeba také zjistíte, co vaše dítě dělá na internetu, když si zapne počítač, telefon nebo tablet. David Lancz