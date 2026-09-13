Terapeutická trpělivost západu s východem: seberou rodiče dětem kapesné?

Je to pat budící spekulace, jak to bude v Magdeburku vypadat. Ale jisté postřehy z kampaně i po ní platí obecněji. Takže nahlédněme do německých médií.
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Volby bez vítěze vyhrála AfD. Proč takový údiv, když to dopadlo podle očekávání?
Často se u nás skuhrá, že Brusel prosazuje své představy o vládě v té či oné zemi, hlavně vůči Orbánově Maďarsku, tlakem či hrozbou sankcí na transfer unijních peněz. Jestli si někdo myslel, že se to nemůže týkat Německa, mýlil se.
Tradiční noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung napsaly, že „terapeutická trpělivost“ západu Německa s východem už může skončit. Že by se v jisté chvíli západní Němci mohli zeptat, proč se na východě staví nové dálniční mosty, když ty jejich – třeba přes Rýn – chátrají. Jinými slovy: když už si na východě volí pravicové extremisty, máme to my ještě platit?
To téma jede. Volební chování Sasů chce trestat zelený ministr financí Bádenska-Württemberska Danyal Bayaz. Řekl, že kdyby v Sasku-Anhaltsku vznikla vláda AfD a kdyby napadla základy právního státu, třeba tlakem na soudnictví, tisk či akademickou sféru, měly by se zvážit sankce.
Web Der Spiegel varuje: AfD chce z východu udělat etnicky homogenní, údajně lepší Německo – a jí opovrhovaný západ by měl i nadále platit účet.
Sociolog Steffen Mau, rodák z východu, vysvětluje v rozhovoru pro FAZ, jak to s peněžními transfery je. Že je stanoví zákon, ale skutečnost zůstává nepsaná. Že sjednocení Německa zvýšilo západním firmám poptávku na východě, že západní firmy těžily ze stěhování mladých vzdělaných lidí z východu na západ, kde pracují i platí daně, že západní firmy těží z nákupu východních firem i nemovitostí (mnozí na východě platí nájmy majitelům na západě). Takže veřejné čisté transfery plynou ze západu na východ, ale hodně soukromých zisků teče opačně. Ten argument dobře známe z české debaty o členství v EU.
Nicméně Mau se obrací k těm, kdo se k východu chovají „jako k nevděčnému dítěti“ a volají po „škrtech v kapesném“. A tady se vracíme ke slovům typu „terapeutická trpělivost“. Je to rétorika, která nejen voliče AfD, ale východní Němce obecně pasuje do role nesvéprávných dětí, které je třeba vychovávat a trestat.
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Zakázat AfD? Těžko, není sídlem „nácků“, ale širokého společenského vzdoru
Nikolaus Blome, konzervativní zápaďan, na webu Der Spiegel varuje: AfD chce z východu udělat etnicky homogenní, údajně lepší Německo – a jí opovrhovaný západ by měl i nadále platit účet. „Jenže ani ti nejvstřícnější rodiče nejsou tak hloupí.“
Sabine Rennefanzová, jeho kolegyně ze Spiegelu a liberální výchoďanka, to shrnuje: „Německo, léto 2026. Rodinná dynamika se zvrtla. Západ jsou rodiče, východ problémové dítě. Už toho bylo dost, kapesné se snižuje. Navíc rodiče toho udělali tolik a nikdo to neocení.“
Aby bylo jasno, Rennefanzová nepodporuje AfD, ale ani „protipožární zeď“ (podle ní izolace postihuje celý mnohamilionový region). Vadí jí pohrdání východem Německa a bagatelizace problémů na západě: „Německo se potýká s hlubokou krizí ekonomické identity,“ napsala začátkem září. „Úspěch AfD je příznakem, ne příčinou. Čím větší je vnější tlak, tím silnější je touha po obětním beránkovi. Očekávám, že po volbách se beránek opět najde na východě.“
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Na výroku o konci „terapeutické trpělivosti“ západu s údajnou dětinskostí východu je nejzajímavější snad to, jaký potlesk získal.
„Velkolepý úvodník, každé slovo je trefné,“ napsala k tomu na síť X Mariam Lauová, novinářka listu Die Zeit.
Ralf Fücks, člen Zelených a ředitel Nadace Heinricha Bölla, se připojil: „Konečně se někdo odvážil vystoupit proti agresivnímu narativu oběti.“
Spolková ministryně školství Karin Prienová (CDU) alespoň článek z FAZ sdílela na webu a vyzvala k diskusi.
Zatím jen nemnozí varují před šířením nejistoty i na západě Německa. Dirk Schümer (Die Welt) a Ijoma Mangold (Die Zeit) se shodli na obrazném vyjádření. Kdysi se člověk vracel z dovolené s hrdostí. Jídlo i krajina byly snad jinde krásnější, ale v Německu fungovalo vše lépe. To už naplatí. „Němci se musí obejít bez útěchy bohatší společnosti, s lepšími školami, univerzitami, symfonickými orchestry, nemocnicemi, zaručeným nočním klidem i policejně hlídaným bezpečím, s něčím, co připomíná infrastrukturu a dostupnou energii.“
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AfD z toho těží hlavně v bývalé NDR, kde schází tato zkušenost i pocit, že lidé by mohli krásnou útěchu ztratit.