Německá válka proti fašismu. A klidně i se zbraní

U nás si navzájem nadávají do „kolaborantů“ a „fialového hnusu“. U sousedů, kde se kolem radikální Alternativy pro Německo (AfD) udržuje „protipožární zeď“, je to tvrdší. Už v létě to doložila šéfka Zelené mládeže Jette Nietzardová (26). Když dala rozhovor týdeníku Freitag, přišla řeč na to, že čím víc je AfD ostrakizována veřejně, tím více posiluje mezi voliči. Nyní je už průzkumově nejsilnější stranou v Německu. Jak tomu čelit?
Nietzardová hledí ke spolkovým volbám v roce 2029. Možná byl promeškán bod, který bude jednou označen za klíčový. Tím myslí soudní zákaz strany. „Jak je naše občanská společnost, jak jsou politické strany připraveny na možnost, že by v roce 2029 v Německu vládla silně pravicová extremistická strana? Co by to konkrétně znamenalo?“
Nietzardová pokračuje, že nad tím je nutné se zamýšlet. Včetně toho, jak by v tom případě vypadal odpor: „Byl by čistě intelektuální? Či bychom se museli uchýlit ke zbraním?“ Říká to provokativně, ne proto, že by ozbrojený odpor sama hlásala, chce se jen dostat k řečnické otázce: „Jsme na to připraveni?“ A na logický dotaz, zda chce bojovat proti vůli voličů, odpovídá: „Ne, proti fašismu.“
Průzkum dává AfD příští rok šanci na zisk 39 procent. Politiky to šokovalo. Někteří vyzvali k zákazu AfD s tím, že neexistuje jiný způsob, jak stranu zastavit.
Pro pořádek dodejme, že dotyčný rozhovor vznikl před atentátem na Charlieho Kirka v USA, tedy určitě nelze mluvit o inspiraci vraždou. Ale jedna věc z těch slov čiší. Progresivisté nehledají chybu v selhání své nabídky u voličů, ale v promeškaném rozhodnutí soudu o zákazu strany či v tom, že společnost není odhodlána bojovat proti fašismu.
Takhle daleko snad ještě nejsme.
Libertariáni se k témuž tématu staví otevřeněji, často s dávkou humoru. To je jeden z důvodů, proč autor těchto řádek sleduje web Osa dobra (Achgut.com). Peter Grimm, kdysi opozičník v komunistické NDR, teď napsal text Pochopení voličů pro začátečníky.
Straničtí lídři nechtějí rozumět tomu, proč stále víc voličů opouští tradiční strany, jen se diví výsledkům. I číslům ze Saska-Anhaltska, kde budou zemské volby za rok a průzkum dává AfD šanci na zisk 39 procent. Politiky křesťanských i sociálních demokratů to šokovalo. Někteří vyzvali k zákazu AfD s tím, že neexistuje jiný způsob, jak stranu zastavit.
Jenže, píše Grimm, zastavit nástup AfD samozřejmě je možné. Jen by musely tradiční strany konečně chtít pochopit, co se jim odpadající voliči snaží sdělit už léta. Co by se stalo, kdyby spolková vláda vzala v úvahu, že letos v únoru většina lidí volila střed a pravici? AfD by byla zbavena možnosti agresivní, zásadní opozice.
Války na Ukrajině a v Gaze uvedly na scénu drony už ne jako experiment, ale jako hlavní zbraně. O rizikách pojednává rozhovor na webu Der Spiegel. Mariarosaria Taddeová je italská filozofka, profesorka digitální etiky a vojenských technologií v Oxfordu a členka poradního sboru britského ministerstva obrany.
Co dělá s pilotem dronu, řídí-li mise na počítači? „Myslíte,“ odpoví profesorka, „že když zabíjí nepřítele kilometry daleko, po práci se z počítače odhlásí a pak jde třeba vyzvednout děti do školky?“ To vede k emocionálnímu odstupu od války, k morálnímu odcizení. Jistěže nesmíme zaměňovat dronovou válku s videohrou, ale bitvy dronů na Ukrajině jsou zlomovým bodem ve vojenské historii.
V čem hlavně? Zejména v tomto. Dosud platilo, že při nasazení autonomních zbraní musí při výběru cílů rozhodovat člověk. „Nyní víme,“ říká Taddeová, „že toto tabu bylo prolomeno. Ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou obě strany alespoň testovaly plně autonomní zbraňové systémy.“ A z právního pohledu neexistuje žádná univerzálně přijímaná definice autonomních zbraňových systémů.
Pokud o výběru cílů rozhoduje umělá inteligence, klade to podle filozofky následující otázky. Mohou lidští operátoři pochopit, co systém umělé inteligence aktuálně navrhuje? Jak mohou zasáhnout, domnívají-li se, že došlo k chybě? Jen pokud může člověk zastavit akci kdykoliv, lze hovořit o tom, že válka je pod kontrolou.
Na to by v praxi nevsadil asi nikdo. Vítejte ve světě terminátora.