Jak odhalit, že autor místo své práce prodává produkt robota? A jaké chyby dělá AI v češtině?

„Ale já AI vůbec nepoužívám!“ zní první reakce. V ruce mám ale výsledek analýzy, která tvrdí, že daný text je stoprocentním produktem AI. Viník mi ovšem zarputile tvrdí, že ho nástroj pro kontrolu původnosti textů nemá rád.
Sepisuji mu proto seznam podezřelých jevů, načež autor obvykle uzná, že mu to asi trošku uteklo, ale jeho nástroj text vyhodnotil dobře. (Takové to: „Nic jsem neplatil a ta částka taky nesouhlasí.“). Následně dotyčný žádá můj nástroj, na což mi naše AI oddělení odpoví, že za generování článků nikoho neplatíme, tudíž nikomu nic nedají.
Autorům můžu dát jedinou radu: Prostě si to po sobě nahlas přečtěte. Vážně byste to tak řekli? Chápete přesně, co ta věta znamená? V následujících textech už se onen svébytný autorský styl nezopakuje. Čím to bude?
Jenže jsou i výjimky. Běžný čtenář by AI možná nepodezříval, jen by si řekl, že to zas bylo úplně o ničem. Má se to jako s překladem. Normální člověk si přečte knihu a zavře ji s jednoduchým líbí–nelíbí. Pokud se mu nelíbí, viní autora a jen málokoho napadne, že to pohnojil překladatel, byť třeba jen špatným slovosledem (mimochodem častým nešvarem AI je nepochopení aktuálního větného členění). Proto to celé bylo takové divné, špatně se to četlo, vůbec to neplynulo. A hodně podobně je to i s generovanými texty.
Problematické autorce bylo nutné předložit neprůstřelné důkazy. Nestačila jí taková ta klasika: stejně dlouhé věty, ustálené, až prázdné fráze, spousta vaty. Výsledek je sice pěkný, korektní, ale o ničem a trošku umělohmotný. Dotčená dáma trvala na tom, že je to zkrátka její styl a nemáme ji rádi.
Argument, že i dle toho, že během tří hodin je schopná odevzdat dva novinářské texty s poměrně složitou tematikou, smetla ze stolu. Kostrbaté vtipy a metafory, tolik typické pro AI, považovala za dobré, přesně tak prý ona vtipkuje. A tak její texty najednou řešili tři lidé.
K čemu jsme došli? Skutečně k detailům: AI ráda nadužívá uvozovky a pomlčky. Její texty se tím jen hemží. Často jí ujede doslovný překlad – třeba anglické „apple sauce“ není česky jablečná omáčka, ale jablečné pyré. A co téhle dámě zavřelo nakonec pusu? Vymyšlená citace. V ní totiž jakýsi vědec hodnotil svou studii jako vysoce přínosnou pro život, což vědci ve svých studiích skutečně nedělají.
Když jsem její texty vložila do AI se zadáním „proč si myslíš, že je tento text psaný AI“, odpověděla mi zajímavou věc. Vypíchla úryvek o statistikách nehodovosti, novinářsky zcela o. k., a vysvětlila mi, že takto by to člověk nenapsal. Její verze zněla: „900 mrtvých? To je vážně moc!“
AI má o lidském projevu zkrátka leckdy dost zkreslené představy.