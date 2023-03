Autor, který se zabil rozpáráním břicha. Jukio Mišima spáchal dva roky po vydání románu Život na prodej rituální seppuku

Recenze

Albert Camus kdysi napsal, že existuje jediný opravdu závažný filozofický problém a tím je sebevražda. To Jukio Mišima použil sebevraždu jako základní motiv kratochvilného románu Život na prodej. Ale dva roky po jeho zveřejnění spáchal japonský autor sebevraždu. Dožil se tak pětačtyřiceti let, to jest o rok méně než Albert Camus, který se stal obětí autonehody.