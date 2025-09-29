Gravitační vlny přinesly za posledních deset let tolik objevů, že se o tom Einsteinovi ani nesnilo

V listopadu 1915 Albert Einstein představil Pruské akademii věd své rovnice gravitačního pole, jimž dnes říkáme obecná teorie relativity. Byl to úplně nový pohled na vesmír, a to v době, kdy jsme o tom, co je vlastně vesmír, ještě tušili jen málo. Nevěděli jsme, že naše Mléčná dráha je jen jednou z mnoha galaxií, které se díky gravitaci shlukují do kup a velekup, že vesmír obsahuje záhadnou „temnou hmotu“, jež se projevuje gravitací, ale kterou nevidíme, nevěděli jsme, že se vesmír rozpíná, a toto rozpínání dokonce s časem zrychluje… Všechno tohle, co jsme tehdy neznali, buď přímo vychází z Einsteinových rovnic, nebo s nimi úzce souvisí. Ten revoluční pohled na vesmír spočívá v tom, že hmotná tělesa, jako jsou hvězdy, galaxie, planety, ale třeba i pětikoruny, zakřivují prostoročas, což se projevuje jako gravitace. A z tohoto pohledu na gravitaci vyplývá existence gravitačních vln.
|
Pozemské detektory zachytily zrod rekordní černé díry. Váží jako 225 Sluncí
Pamatujete si stolní fotbálek, jehož hřiště bylo poseté prohlubněmi, v nichž byli na pružinách hráči, kterými se brnkalo do kovové kuličky? Cílem bylo dostat kuličku do soupeřovy branky, jenže ona se každou chvíli zakutálela do některého důlku. Nedejbože soupeřova. Když jste hráče napružili moc, kulička letěla neřízeně přes celé hřiště, kličkujíc jednotlivými prohlubněmi. Když málo, vykulila se k okraji prohlubně a zase se vrátila zpátky. Tak to je, prosím, Einsteinova interpretace gravitace.
A teď si představme, že hřiště fotbálku není z tvrdého platu, ale je pružné. Když hráč „kopne“, šíří se okolo něj vlny jako kola na rybníku. Ve vesmíru se takto šíří gravitační vlny rychlostí světla. Postupně se podařilo potvrdit celou řadu jevů, jež z teorie relativity plynou, ale gravitační vlny stále odolávaly. Fyzikové měli přesně spočítáno, jaké vlny vyvolá například splynutí dvou černých děr či kolize neutronových hvězd. Šlo „jen“ o to, vyvinout detektory s dostatečnou citlivostí, aby byly schopné vlnu zaznamenat. Ty uvozovky okolo slova „jen“ měly hodnotu Nobelovy ceny za fyziku. Díky nezměrnému úsilí a šťastné vlně ze 14. září 2015, kterou zachytil detektor LIGO, ji Rainer Weiss, Kip Thorne a Barry Barish obdrželi o pouhé dva roky později.
|
Přijde konec naší galaxie? Je to padesát na padesát. Uvidíme za čtyři miliardy let
Dnes už máme zaznamenány tři stovky gravitačních vln. A detektory se stále zlepšují a zpřesňují. Díky pozorování splynutí dvou neutronových hvězd, na něž upozornily gravitační vlny, máme i zcela nový pohled na to, jak ve vesmíru vznikají těžké chemické prvky. Kromě dvojice amerických detektorů LIGO pracuje ještě italský VIRGO a japonský KAGRA. Občas se o nich mluví jako o gravitačních teleskopech – pozorují přece vzdálený vesmír. Čekali jsme na ně celé století, ale jen za posledních deset let přinesly gravitační vlny tolik objevů, že se o tom Einsteinovi před sto deseti lety ani nesnilo.