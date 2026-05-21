Domácí vězení se vydalo na cestu. Nový román Aleny Machoninové o psech, ale i Rusku a válce

Je to vyspělost, nebo úpadek? Za poslední desítky let se ohromně změnil lidský přístup k psům. S těmito „mazlíčky“ se chodí čím dál častěji k veterinářům, k holičům, kupuje se speciální jídlo a některé rasy se šlechtí tak, až jsou všichni jejich členové zdegenerovaní víc než anglická královská rodina.
Dokonce dnes můžeme v parku potkat psy bez obojků, a když se doprovodu zeptáte, jestli je to jejich svěřenec, odpoví, že ne, že tam je s ním. A vám chvíli trvá, než vám dojde, že vlastně odpověděl kladně, avšak odmítl použít váš starý, majetnický jazyk.
Dále se rozmohla nesoudnost: držíte na návštěvě chlupatou kuličku, ale později se dozvíte, že z toho rozkošného štěněte vyrostl obří pes, který šel svému pánovi po krku a nakonec ho museli nechat utratit. Pak člověk přemýšlí, zda to bylo geny, nebo tím, že dotyční neměli ponětí, koho si pořizují.
A taky kolik o psech vychází knih… Jsou to stohy, pod nimiž Dášeňka a Pučálkovic Amina už téměř nejsou vidět. Pravda, většinou se jedná o faktografické tituly o konkrétních rasách, výcviku a tak dále. Nyní ovšem přichází text náležející k beletrii. Jeho autorkou je překladatelka z ruštiny Alena Machoninová (1980) a Co myslíš, co vidí navazuje na její literární debut Hella, za nějž získala hned několik ocenění.
Máte kluka, nebo holku?
Co myslíš, co vidí však není rozverně naivním vyprávěním z pohledu psa, jak si většinou lidé psí mysl představují. I když rovněž tady najdeme pasáže s náznaky takového vciťování. V nové próze Aleny Machoninové sledujeme dvojici intelektuálů, jejichž chování je většinou velmi decentní a racionální, což ale neznamená, že by zcela absentoval cit a sympaticky naivní, romantizující touha: „,Co myslíš? Co vidí? Co pro něj znamená jezero v dálce a kamenné hory všude na obzoru? Myslíš, že pes má smysl pro krásu?’ zeptala se. A on jí s naprostou jistotou odpověděl: ,Určitě. Jenom se podívej, jak je soustředěný, a přitom vůbec není ve střehu. Je klidný, dýchá rovnoměrně a nemůže se vynadívat na to, co vidí, ať už to pro něj vypadá jakkoli. Je to krása a on to ví.’“
Je pravda, že pokud si položíme otázku, zda Co myslíš, co vidí ocení člověk, který chce kvalitní literaturu, ale nemá rád psy a nevidí sledování jejich pohybů a pohnutek jako cosi podstatného, tak těžko dát jasnou odpověď. Bude stačit upozornění, že Aleně Machoninové je protivné veškeré to dětinské pošišlávání?
„Srovnávání dětí se psy jí bylo proti mysli – ošívala se pokaždé, když se jí někdo se psem na ulici z dálky ptal, zda má kluka, nebo holku, aby předešel konfliktu mezi psy stejného pohlaví, žasla, když se k ní veterinářka nebo trenérka na cvičáku obracely jako k mamince, a ještě víc, když jí lidé předhazovali, že psem si nahrazuje vlastní děti, které nemá.“ Nicméně pokud si člověk nad stránkami této knihy průběžně vybavuje nějaký příbuzný titul, pak je to Rok kohouta (2008) Terezy Boučkové, a to proto, že mají společné poznání, že žádná snaha a výchova geny nepřemohou.
Daleko snadněji se dá odpovědět na to, zda Alena Machoninová v druhé knize přichází se stejným přístupem jako v Helle. Tady je odpověď rozhodně kladná. Znovu tu máme autobiografický základ, znovu vzdělaná tvůrkyně nabízí řadu odkazů k – především – ruské literatuře, mnohdy dokonce k dílům, která sama překládala či překládá.
Ano, někdo může říct, že tragický osud určený 20. stoletím a zhůvěřilostí totalitních režimů, připomenutých v Helle, se nedají srovnat se životem nějakého psiska. Ovšem pravda je taková, že prvotina nabídla pouze pátrání v knihách a dopisech, takže se text silně naklonil na onu intelektuálskou stranu a především přešlapoval na místě. Vše bylo uzavřené, zaknihované: příběh reálné postavy, ženy, jež se stala jednou z mnoha obětí komunismu – tím, že si ji tento režim přitáhl do Ruska a následně zničil.
Zatímco v případě Urka, jak se pes v Co myslíš, co vidí jmenuje, jsme – především manželská dvojice – konfrontováni se živou bytostí a její nevypočitatelnou divokostí, Urk i jeho vztah k „pěstounům“ prochází vývojem. Nad stránkami nové knihy Aleny Machoninové si můžeme (znovu) uvědomit, že zkušenosti jsou nepřenosné, přestože délka psího života zapříčiňuje, že člověk většinou během života pečuje o několik po sobě jdoucích. Jenže to nic neznamená.
Nadmíru privátní kniha
Zaprvé jsme již mluvili o tom, že péče o psa prochází v posledních desetiletích silnou proměnou. Zadruhé člověk sám stárne a mění se. A zatřetí každý pes je jiný. Většinou tak nejprve přichází radost a naivita, poté, když je třeba psa trochu vychovat a zkrotit, aby s ním nebyly problémy, nastává období shánění pomoci: knihy, cvičitelé a tak dále. Nakonec dochází k tomu, že se pes zklidní a člověk už s ním taky dokáže lépe zacházet, naladí se na sebe.
Jenže ne vždycky to má happy end, jak si Alena Machoninová příznačně připomíná skrze povídku Virginie Woolfové. Ano, v Co myslíš, co vidí narazíme na odkazy hned k několika textům slavných spisovatelů. Ovšem nejedná se o žádnou antologii psích próz, hodně těch zásadních jich zde naopak absentuje, a to proto, že zmiňovat je by bylo samoúčelné, na nic podstatného by tady neodkazovaly.
Téměř by se chtělo říct, že Alena Machoninová skrze vnímání psů a zacházení s nimi vytyčuje hranici mezi kultivovaným a nekultivovaným, tedy mezi normálním a nenormálním světem – i když v tomto směru se pohled na to, co je normální, může naprosto lišit. Například o kavkazských pracantech se tu dočteme následující: „Hlídali tam stáda krav a ovcí na neohrazených pastvinách. Byli obrovští, měli chundelatou, většinou bílou, urousanou srst a uši jakoby ukousnuté těsně u hlavy. Až později se někde dočetla, že když kavkazský ovčák bojuje s vlkem, který napadl jím hlídané stádo, instinktivně si chrání uši jako nejzranitelnější část svého až stokilogramového těla. Proto mu je ve štěněcím věku pastevci raději rovnou uříznou.“
To už je manželská dvojice, jež žije patrně bez jakéhokoli ekonomického tlaku, s Urkem na cestě do Prahy. Na Kavkaze se ve městě potuluje spousta bezprizorních psů, kteří chrání své rajony. Což je ve srovnání s pražskými parky naprosto jiný svět: „Takových přátelských psů v tom městě byly desítky, stovky, možná i tisíce a pobíhali po něm podobně volně jako v onom jižním městě za mořem, ze kterého sem s Urkem právě přijeli.
Rozdíl byl v tom, že tito psi neměli město rozdělené na jednotlivá území, která by střežili ve dne v noci; všichni městem neustále procházeli křížem krážem a spát chodili domů. Pak také v tom, že jejich volnost přece jen měla jisté meze; někde poblíž volně pobíhajícího psa se vždy ochomýtal jeho majitel, byť psa málokdy skutečně ovládal. A v neposlední řadě také v tom, že téměř všechno to byly čistokrevné rasy – psi náležitého vzhledu a zaručených vlastností.“
A nejde pouze o tohle. Co myslíš, co vidí se jeví být nadmíru privátní knihou v tom smyslu, že se zaměřuje na to, co se děje v jedné moskevské domácnosti. Ovšem ani v tomhle se nedostává „klidu na práci“. Nejprve přichází covid, a jelikož naše překladatelka pracuje s jazykem, z něj rovněž nejvíce odvodí: „Už na úrovni jazyka se deklarovalo, že zodpovědnost za šíření viru nesou sami lidé, že jsou to oni, kdo rozhodují o bezpečí – svém, svých blízkých i všech ostatních. Zatímco jinde na světě se mluvilo o karanténě, tady se důsledně používal novotvar auto- nebo snad sebeizolace. A důraz v něm spočíval na první části slova, která v originále zněla samo-.“
Nikdo nás nikam nezve
A pak začala válka. Manželé čelí především nekonečným otázkám z domova, zda jsou v pořádku, což nechápou, jelikož kdyby se někdo ráčil podívat na mapu, viděl by, že Moskva je od fronty též velmi daleko. Nicméně přicházejí demonstrace a postupné mizení lidí do exilu, buďto kvůli ohrožení, nebo proto, že chtějí žít jiný život, a taky z toho důvodu, že nechtějí být nahnáni na frontu.
Zároveň se však někteří staří přátelé vyjevují v nemilém světle, když papouškují putinovskou propagandu, ono velkoruské buranství.
Manželé sice neprchají, každopádně je evidentní, že dříve či později se na cestu vydají. Urk se tak v důsledku rozpohybování velkých dějin stává vedlejší postavou, celé dny ležící v kufru auta mířícího na jih. Což jeho povaze, zvyklé na to, že je každý den stejný, nesvědčí. Ztrácí pevnou půdu pod nohama – a to doslova, když přeplouvají Černé moře – a hlavně své denní rituály. Tento fakt má ve finále nemilý důsledek, který notně rozkolísá vztahy uvnitř tříčlenné smečky.
Oproti ich-formové Helle (2023) je novinka vyprávěna v er-formě. Jako by tím autorka chtěla podtrhnout demokratičnost, jako by nechtěla, aby Urkova majitelka měla i v tomto směru navrch. Navíc to dodává textu Co myslíš, co vidí na odtažitosti. Je to pozoruhodný protiklad: čteme velmi intimní zprávu, přitom je nám naprosto jasné, že více je toho před námi zamlčováno, než je vyřčeno. A nejde pouze o nějaké intimnosti, nedozvíme se jediný konkrétní název města. Čemuž se dá rozumět: raději, proboha, nic neprozrazovat. Nebo tak, že tím příběh chce získat punc univerzálnosti.
Alena Machoninová se totiž sice prezentuje jakožto citlivá a inteligentní, vzdělaná tvůrkyně, ale chuti jít k ní na návštěvu a pobavit se o psech a o Rusku přečtením Co myslíš, co vidí nenabudeme. Ostatně, ona nás ani nezve. Je to velmi otevřená zpráva o uzavřenosti. A je tedy otázka, které prostředky zde byly použity proto, aby Co myslíš, co vidí bylo co nejintenzivnějším, působivým dílem, a které proto, aby před námi autorka příliš neodhalila vlastní soukromí.
Smyčku pěkně stáhněte
Dobrému dojmu z „drolivého“ celku ovšem rozhodně napomáhají pobočné, „zbytné“ kapitoly, které přicházejí s úplně jiným tématem, například ta o plotech, zatímco je jeden nekonečný a mnohokrát narušený pozorován při jízdě vlakem. Knihy Aleny Machoninové nepojednávají o nekonečných plotech, nýbrž daleko spíš o nenápadných dírách, jimiž se dají zdolat a obejít.
Co myslíš, co vidí ve výsledku působí neliterátsky, přestože je text plný intelektuálských postřehů, což si plně uvědomíme až na konci. Již dlouho předtím, když manželská dvojice propadne zoufalství ohledně schopnosti ovládat Urka, se však dostane na doporučení k moskevské policistce: „To je ono! (…) No a pak tu smyčku pěkně stáhněte, trochu ho na ní vyvěste, občas výstražně cukněte, ať ví, kdo je tady pánem.“
Je to ale rada, o níž vědí, že ji nedokážou uplatnit. V závěru se potom manžel v české krajině nabádavě ptá: „Všimla sis těch posedů? Jsou všude. Dneska jsem viděl dokonce pojízdný. Nepřipomínají ti něco?“ Po tolika zmínkách o lágrové literatuře přesto přichází manželčina odpověď.
Toto „přeslovení“ najednou čtenáře probere: vzbudí podezření, zda se Alena Machoninová nepokouší uplatnit obnošené triky, aby knihu efektně uzavřela – zda se nesnaží taky smyčku pěkně stáhnout. Do té chvíle se nicméně dá určitě mluvit o tom, že oproti Helle se jedná o velký, šťastný posun vzhůru. Už proto, že Co myslíš, co vidí je skvělou ukázkou toho, jak by měly velké dějiny v literatuře přirozeně prorůstat do těch malých. Nikoliv naopak, jak se to děje ve výplodech řady slávychtivých matlalů.