Alešovo město v Národní galerii. Veletržní palác představuje velkou instalaci Aleše Veselého

Absolvent Akademie výtvarných umění, účastník legendárních neoficiálních výstav Konfrontace, umělec zastoupený v mnoha galeriích světa, držitel několika prestižních cen a též pedagog Akademie výtvarných umění se deset let po svém náhlém odchodu „dočkal“ důstojné a přehledně uspořádané retrospektivy. Tvorbou Aleše Veselého se kurátorka výstavy Monika Čejková zabývala důkladně, v kontextu s autorovými důležitými životními etapami. Jednotlivé práce vybavila detailními popisky a přispěla k představení autora v celém jeho uměleckém i lidském záběru.
Architektonické řešení instalace ve Velké dvoraně Veletržního paláce, nazvané podle jedné kresby Alešville, je efektní a účelné zároveň. Překvapivým prvkem je komorní prostor vytvořený z panelů v přední části dvorany. V jeho pološeru vynikají nasvícené exponáty, mnohé z nich veřejnosti neznámé. Jsou to především kresby a obrazy z 50. a 60. let, soustředěné v části nazvané Zamlčená léta. Zejména práce z dob studií na AVU, Veselý nikdy nevystavoval.
Pocit něčeho silného
Když v roce 2009 pracoval v pronajaté hale bývalé kladenské továrny Poldi na sochách pro Litomyšl, byl mimořádně sdílný. Citlivý, tichý muž, jenž v srdci nesl dvě velké životní tragédie, tenkrát zavzpomínal na Sihelné a ukázal mi jednu kresbu uhlem. Pro její temnost i způsob zobrazení postav jsem ji přirovnala k obrazu Jedlíci brambor od Vincenta van Gogha. Autor souhlasně pokýval a dodal, že v Sihelném nakreslil několik stovek kreseb, protože jej zaujali místní lidé, v nichž spatřoval jakýsi archetyp, a že právě tam se podvědomě zrodila podoba některých budoucích děl. Třeba Židle usurpátor.
Alešville
Národní galerie nyní tvorbu Veselého svázanou s cestami do Sihelného představuje komplexně, vystaveny jsou i menší svařované objekty a díla z dalších let. Většina návštěvníků má jméno Aleše Veselého spojeno především s mohutnými plastikami (např. Kaddisch je vysoký 7 metrů). Překvapit je mohou i umělcovy obrazy vytvořené kombinovanou technikou (Krmení mláďat, Magický obraz), stejně jako propracované kresby, dřevořezy a návrhy nerealizovaných prací. Zbylá část dvorany, zaplněná robustnějšími díly ze dřeva, železa, svařované nerezové oceli, dehtu a gumy, připomíná ve zmenšené formě Veselého mimopražský sochařský ateliér, kde navzdor nepřízni bývalého režimu svobodně tvořil.
K výstavě vydala Monika Čejková obsažný katalog, rozebírá v něm impulzy, které měly vliv na umělcovu tvorbu, dává je do souvislostí s tehdejší společensko-politickou situací. V katalogu Alešville jsou otištěny dosud nepublikované autorovy prozaické a básnické texty, které nechávají nahlédnout do jiných sfér autorova uvažování. Retrospektiva klíčové osobnosti českého výtvarného umění je významným projektem Národní galerie, navíc spojeným s restaurováním desítek Veselého plastik a kreseb a digitalizací části dosud nezpracovaného archivu.
Po odchodu Aleše Veselého uctila památku významného autora generace šedesátých let pouze skromná výstava v Konírně Musea Kampa. Pak se v médiích nějaký čas řešila budoucnost jeho ateliéru ve Středoklukách, kde si umělec ze zchátralého mlýna vybudoval pracovní zázemí a z přilehlého pozemku galerii pod širým nebem. A pak dlouho nic. O to je výstava Alešville záslužnější.
Aleš Veselý neměl rád, když jeho díla byla označována jako krásná. Přál si, aby u lidí vyvolávala pocit něčeho silného. Aleši, ve Velké dvoraně je to silné!