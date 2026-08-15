Ve světě uznávaný, u nás téměř neznámý. Výtvarník Alexander Sádlo se představuje v Plzni

  11:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Pohled do výstavy Návrat domů, která představuje ucelenou tvorbu výtvarníka Alexandra Sádla. | foto: Profimedia.cz

Ve světě známý a uznávaný, u nás téměř neznámý – výtvarník, malíř, šperkař, keramik a designér Alexander Sádlo (1927–2021). Jeden z umělců, kteří zvolili exil, aby unikli totalitě. Teď se jeho rozsáhlé dílo symbolicky vrací, a to na jeho Plzeňsko.

Životní cesta Alexandra Sádla připomíná i dalšího až renesančně rozkročeného umělce spojeného s Plzní – Ladislava Sutnara (1897–1976). V emigraci oba dožili, pohřbeni jsou ale z vlastní vůle v Plzni. Zatímco o třicet roků starší Sutnar se na prahu války uchýlil před německým nacismem do USA, tam se proslavil a do rodiště se vrátil opět až symbolicky svou tvorbou, Alexander prchal dokonce před dvěma totalitami.

Ze slovenské obce Tulčík, kde se narodil, utíkal s rodiči před tamními fašisty roku 1938 do Plzně. V roce 1942 se vyhnul totálnímu nasazení díky malířské dílně plzeňského Divadla J. K. Tyla, kde maloval dekorace. To mu pak pomohlo i ke studiu na pražské škole grafického umění. Po únoru 1948 byl ale pro své demokratické názory ze školy doslova vytlučen. Následoval tak útěk před další totalitou, když zamířil přes uprchlický tábor v Salcburku až do Austrálie.

Od roku 1950 žil v Adelaide, postupem let se stal průkopníkem geometrické a optické malby, získával oborové ceny, jeho práce zdobily Národní galerii v Canbeře.

„Až tam došel uznání a obdivu. Od roku 1950 žil v Adelaide, postupem let se prezentoval i jako modernista, průkopník geometrické a optické malby, získával oborové ceny, jeho práce zdobily Národní galerii v Canbeře. Po více než dvou dekádách už se svojí australskou manželkou Gaynor přesídlil do Anglie, kde dál rozvíjel své umělecké úspěchy, vystavoval i ve Francii, Japonsku a jinde,“ líčí Martin Otava, ředitel Divadla J. K. Tyla a autor tříletého retrospektivního projektu Návrat domů. Ten směřuje ke stému výročí Sádlova narození s ambicí představit celé jeho dílo v promyšleném kontextu a plném spektru.

Návrat domů, zámek Nebílovy, 15. 8. – 31. 10.

Cyklus se otevřel loni na podzim průřezovou výstavou, která více než sto exponáty zaplnila foyer Nového divadla v Plzni. Dnes navazuje vernisáž expozice na barokním zámku v Nebílovech. „Ukážeme to nejlepší ze Sádlova díla, je to výběr z hroznů,“ zve kastelán Milan Fiala. Příští rok se cyklus uzavře přehlídkou děl v Galerii Klenová.

„Umělecký odkaz Alexandra Sádla zahrnuje především abstraktní obrazy, koláže, smalty i šperky a keramiku,“ dodává kurátor expozic Michael Zachař.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Zemětřesení v Indonésii zabilo přes třicet lidí, úřady varovaly i před tsunami

Záchranáři prohlížejí těžce poškozenou budovu v přístavu L. Say po zemětřesení...

Pražská zoo se těší na nová slůňata. Vyvíjejí se dobře, mají zdravá játra i páteř

Část pražského stáda sloních samic. Zleva: Tamara, Sita, Janita a Donna

Knedla po zlatu z padesátky selhal. Na znakařské stovce skončil už v rozplavbách

Miroslav Knedla prožívá první okamžiky po zisku titulu mistra Evropy.

Rozhovor

Pro armádu musíme nakupovat spíš schopnosti než zbraně, říká expert

ilustrační snímek

Naše střela Flamingo zasáhla podnik spadající pod Roskosmos, oznámil Zelenskyj

Americký prezident Donald Trump jedná s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

V Chorvatsku vypukl další rozsáhlý požár, hasiči se na ostrov přesunuli trajektem

V pobřežním městě Omiš v Chorvatsku zuří rozsáhlý lesní požár, po rozšíření...

Ve světě uznávaný, u nás téměř neznámý. Výtvarník Alexander Sádlo se představuje v Plzni

Pohled do výstavy Návrat domů, která představuje ucelenou tvorbu výtvarníka...

Ráno mráz, odpoledne tropy a riziko požárů. Meteorologové zveřejnili výstrahu

Tradiční šumavská louka.

Potraviny za podnákupní ceny i války mezi řetězci. Výhodné pro všechny, míní Prouza

Viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza při rozhovoru s novináři po...

Atletika ONLINE: Kukla nejlepší z chodců, večer Manuel a Vadlejch zabojují o medaili

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Finalista Muže roku zemřel při nehodě, včelaři Marku Vybíralovi bylo 29 let

Finalista soutěže Muž roku 2025 Marek Vybíral (13. července 2025)

Čekstajl

Kdo se má na ta břicha dívat? Děti chceme, realitu těhotenství odmítáme

Anne Hathaway se 9. srpna 2026 účastnila světové premiéry filmu „Konec Oak...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.