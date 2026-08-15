Ve světě uznávaný, u nás téměř neznámý. Výtvarník Alexander Sádlo se představuje v Plzni

Životní cesta Alexandra Sádla připomíná i dalšího až renesančně rozkročeného umělce spojeného s Plzní – Ladislava Sutnara (1897–1976). V emigraci oba dožili, pohřbeni jsou ale z vlastní vůle v Plzni. Zatímco o třicet roků starší Sutnar se na prahu války uchýlil před německým nacismem do USA, tam se proslavil a do rodiště se vrátil opět až symbolicky svou tvorbou, Alexander prchal dokonce před dvěma totalitami.
Ze slovenské obce Tulčík, kde se narodil, utíkal s rodiči před tamními fašisty roku 1938 do Plzně. V roce 1942 se vyhnul totálnímu nasazení díky malířské dílně plzeňského Divadla J. K. Tyla, kde maloval dekorace. To mu pak pomohlo i ke studiu na pražské škole grafického umění. Po únoru 1948 byl ale pro své demokratické názory ze školy doslova vytlučen. Následoval tak útěk před další totalitou, když zamířil přes uprchlický tábor v Salcburku až do Austrálie.
Od roku 1950 žil v Adelaide, postupem let se stal průkopníkem geometrické a optické malby, získával oborové ceny, jeho práce zdobily Národní galerii v Canbeře.
„Až tam došel uznání a obdivu. Od roku 1950 žil v Adelaide, postupem let se prezentoval i jako modernista, průkopník geometrické a optické malby, získával oborové ceny, jeho práce zdobily Národní galerii v Canbeře. Po více než dvou dekádách už se svojí australskou manželkou Gaynor přesídlil do Anglie, kde dál rozvíjel své umělecké úspěchy, vystavoval i ve Francii, Japonsku a jinde,“ líčí Martin Otava, ředitel Divadla J. K. Tyla a autor tříletého retrospektivního projektu Návrat domů. Ten směřuje ke stému výročí Sádlova narození s ambicí představit celé jeho dílo v promyšleném kontextu a plném spektru.
Návrat domů, zámek Nebílovy, 15. 8. – 31. 10.
Cyklus se otevřel loni na podzim průřezovou výstavou, která více než sto exponáty zaplnila foyer Nového divadla v Plzni. Dnes navazuje vernisáž expozice na barokním zámku v Nebílovech. „Ukážeme to nejlepší ze Sádlova díla, je to výběr z hroznů,“ zve kastelán Milan Fiala. Příští rok se cyklus uzavře přehlídkou děl v Galerii Klenová.
„Umělecký odkaz Alexandra Sádla zahrnuje především abstraktní obrazy, koláže, smalty i šperky a keramiku,“ dodává kurátor expozic Michael Zachař.