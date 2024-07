Tisíc a jeden Monte Christo. Ten příběh nepřestává fascinovat, není to jen román, ale mýtus, legenda, archetyp

Edmond Dantes alias Monte Christo se postupem let vyvinul v populárního superhrdinu a alegorickou postavou s univerzálním přesahem.

Někomu připomínal korsického outsidera Napoleona (pod nímž jako úspěšný generál sloužil spisovatelův otec Thomas Alexandre Dumas), někomu Krista, jenž poté, co je jako oběť lidského zla uvržen do hrobky pevnosti If, z ní povstává a soudí živé i mrtvé.

Jako mistr masové zábavy Alexandre Dumas starší (1802–1870), také přezdívaný Alexandr Veliký nebo Největší vypravěč, podle Eca dobře pochopil, že nic nepůsobí na publikum tak intenzivně jako profánní příběh o spasení.

Podobně o románu uvažoval i filozof Peter Sloterdijk, podle nějž byl Dumas možná první, kdo v masové kultuře snesl mýtus o věčném návratu z nebe zpět na zem. Aby odstranil utrpení, které vládne ve světě plném nespravedlnosti, se boží hněv stal prostřednictvím Dantese hněvem lidským.