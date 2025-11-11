Ke hvězdám možná doletíme. Co by tam ale sonda velikosti známky měla zjišťovat?

Až dnes víme, že nejbližší je trojhvězda Alfa Centauri, něco přes čtyři světelné roky od Slunce, což je skoro čtyřicet bilionů kilometrů. Překonat takovou vzdálenost dnešními postupy je iluzorní – proslulá americká sonda Voyager 1 byla v listopadu 2024 od Země „jen“ 25 miliard kilometrů, a to startovala v září 1977. K hvězdám nutno letět rychleji.
Zájemce o let k Alfě Centauri se našel v osobě amerického miliardáře Yuriho Milnera, jenž roku 2016 nabídl 100 milionů dolarů na projekt Breakthrough Starshot (dál jen BS) k dosažení zmíněné hvězdy. Základem myšlenky bylo urychlit případnou sondu na dvacet procent rychlosti světla, zhruba 60 000 km/s, což by mělo být provedeno laserovým paprskem obrovské energie. Let ke hvězdě by i tak trval řádově snad desítky let, což pro miliardáře je pořád dlouho, takže zmíněná suma se v posledku neobjevila.
Co by ale vlastně měla sonda u Alfy Centauri zjišťovat? Jaké vědecké vybavení by mohlo mít tělísko zvíci poštovní známky? Jen fotit je pošetilé.
Nicméně přitažlivá nabídka probudila zájem řady vědců po celém světě, kteří se začali zabývat dílčími problémy projektu BS, když těch hlavních napočítali třicet. Jedním z prvních je pohon. Myšlenka využít tlaku záření k pohonu kosmické sondy není nová; objevila se již ve 20. letech minulého století, kdy se uvažovalo o slunečním záření, které mělo tlačit těleso tvaru velké plachty. Ovšem letělo by poměrně pomalu. U BS vědci odhadli, že by možnou kosmickou sondu vynesla raketa asi do vzdálenosti 60 000 km od Země, a teprve tehdy by zhruba deset minut působilo záření laseru. To by urychlovalo sondu, na niž by ovšem přitom působilo přetížení 40 000 G, tedy tento násobek přitažlivosti zemské. Ovšem kde vzít takové lasery?
Sonda by musela také vydržet obrovské přetížení během urychlování, takže její materiál musí být velmi pevný a současně lehký, protože tlak záření není zas tak velký; sonda by měla podle jednoho vědce vážit „asi jako kancelářská sponka“.
Větší by sonda nemohla být. Původní představa, že by snad mohla fotografovat, je pošetilá. Dr. Mason Peck (Cornell University, USA) soudí, že by měla aspoň zjistit něco o tamní sluneční soustavě, zda je na některé planetě v okolí Alfy Centauri kyslík, jaká je v okolí radiace. Další otázkou by byl příjem signálu samozřejmě nesmírně slabého vysílače z takové vzdálenosti, přičemž sonda i Země se pohybují.
Projekt BS teď hibernuje, ale vědci pracují na některých detailech. Bohužel nejen vědci. Mohutný laser by mohl i odklonit asteroid ohrožující naši planetu, ale také sestřelit nepřátelskou raketu nebo družici. Zájem bývá skoro vždy i na straně vojenské...