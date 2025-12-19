Horáčková: Václav Benda byl v mládí rebel a surrealistický básník

Lidovky.cz: Jak to vlastně vzniklo?
Stručně řečeno: fascinují mě rodiny a příběhy, ve kterých o něco jde. A na začátku téhle knihy byla Kamila Bendová a rozhovor, který jsem s ní četla.
Lidovky.cz: Znaly jste se osobně?
Ne, ale v rozhovoru otevřeně říkala, jak to měli doma s manželem zařízené, jak za sebe různě zaskakovali na přednáškách, jak za něj počítala příklady. Pak Bendova rodina oslovila mého muže Honzu Nováka s tím, jestli by nechtěl napsat biografii Václava Bendy. Odmítl, protože neměl čas, a mně to přišlo jako hrozná škoda. Tak jsem to vzala za něj.
Lidovky.cz: Co s autorem udělá, když se stane součástí cizí rodiny, dostane se do jejích dějin a privátních dokumentů?
Ocitne se úplně jinde, než to zná. Vyrůstala jsem v rodině, která komunisty nenáviděla, ale během normalizace různě švejkovala. Táta si vybíral dovolenou, aby se vyhnul náborům do strany, což bylo vlastně statečný, ale najednou jsem před sebou měla rodinu, která šla do střetu čelem. Před dětmi se nic netajilo: když Bendu zavřeli, učitelka si na chodbu vytáhla jeho syna Martina, pohladila ho soucitně po vlasech. A on jí řekl, že táta sedí za paragraf 98 o podvracení republiky a že je to úplně vykonstruované obvinění. Bylo to pro mě jako pro autorku hrozně zajímavý. Dá se říct, že podobný nárazy potřebuju k psaní.
Lidovky.cz: Co všechno ses z těch nárazů dozvěděla?
Výsledky ankety Kniha roku LN 2025
Ztracený ráj – John Milton, překlad Martin Hilský (Academia)
Toyen: Léta erotická – Andrea Sedláčková (Prostor)
Svatá – Sára Zeithammerová (Listen)
Václav a Kamila Bendovi – Alice Horáčková (Argo)
Křesťanství v českých zemích: Od knížete Bořivoje k dnešku – Jiří Mikulec a kol. (Paseka)
Odřanie: Novým Polskem od Slezska k moři – Zbigniew Rokita, překlad Martin Veselka (Absynt)
Pohádky a příběhy – Hans Christian Andersen, překlad Helena Březinová a František Fröhlich (Kodudek)
Sudety: Ztracený ráj – antologie (Host)
Úlice – Jakuba Katalpa (Host)
Že to bylo horší, než jsem si představovala. V tý konkrétní hnusný realitě a každodenní šikaně. Vchod do domu Bendových permanentně zabírala estébácká kamera, v lištách u podlahy měli odposlech. Kamila mi říkala, že když odjela do bytu k mamince, najednou z ní něco spadlo. V noci se jí zdály sny, že estébáci zvoní na dveře. Měli z disentu zřejmě nejvíc domovních prohlídek. Když Benda vyrazil z domu na nákup, měl za sebou sledovačku. Fascinovalo mě i to, jak se měnila Kamila během čtyř let manželova věznění: najednou v sobě našla obrovskou sílu.
Lidovky.cz: Nestane se autor obětí svého druhu autocenzury, protože se s „objekty“ přátelí, cítí k nim vděk a je vázán obyčejnou slušností?
Takhle dopředu o tom nepřemýšlím. Když rešeršuju a píšu, snažím se ponořit a přiblížit co nejdál, kam až to jde. Nebojím se ptát na citlivé nebo nepříjemné věci, jako třeba na sebevraždu Bendovy sestry nebo na jeho vztah k alkoholu, protože obojí formovalo jeho charakter. Na oplátku dávám obrovské nasazení a snad i pocit, že jejich dokumenty má v rukou někdo, komu na tom záleží, kdo se jejich minulost opravdu snaží pochopit. Myslím, že se nedá psát v rukavičkách, pak to není biografie, ale pomník.
Lidovky.cz: Knihu jsi psala 4 roky. Jak to jde ekonomicky zvládnout?
Upřímně – kdybych byla matka samoživitelka, tak bych takovou práci vzít nemohla. Dostala jsem sice literární grant a pomáhaly mi výdělky z Rozpůleného domu, ale zdaleka to nestačilo. Pracovala jsem v dlouhých, někdy i desetihodinových šichtách a známý právník se mi divil: „A proč jste to místo čtyř let nenapsala za rok, aby se to víc vyplatilo?“ Na grant stačilo opravdu napsat dvě stě stran. Jenže když mě něco chytne, tak mě to nepustí.
Lidovky.cz: Proč se taková kniha objevuje až teď? Bojovala jsi i s nánosem, že jde o konzervativního, nepřitažlivého politika?
Když jsem knížku začala psát, tak mi kamarádky říkaly: „Alice, dobrý, ale promiň, Benda nás moc nezajímá.“ Jenže já jim vysvětlovala, že Václav Benda byl v mládí rebel, básník surrealista, žárlivý, ale milující manžel a podle všeho skvělý otec. Děti učil demokracii, o všem se doma hlasovalo. Když dal někomu výprask nespravedlivě, druhý výprask měl odpuštěný. Vařil a svolával děti na gong… A najednou je to začalo zajímat.
Lidovky.cz: Co tě nejvíc překvapilo na celé té „subkultuře“ disentu
Jak si vzájemně pomáhali. Když Bendu zatkli, Kamile ženské nasmažily řízky, chlapi opravili záchod a posekali zahradu… Navzdory obrovskému tlaku se snažili žít svobodně. Byt Bendových na Karlově náměstí byl průchoďák, centrála disentu. Vznikl tam Výbor za tři i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, chodili tam Havel, Lanďák, Němec, Malý… Byla to výjimečná rodina a na jejím příkladě se dá vyprávět téměř o celém disentu.
Lidovky.cz: Proč vzniká tolik dokumentárních i fiktivních knih o nedávné historii – a proč jsou jejich autorkami takřka výhradně ženy?
Nevím, ale vyšly tu životopisy Havla, Magora Jirouse, Kohouta či Kundery od mužských autorů. Možná je teď jenom o ženách víc slyšet, nebo spíš doháníme evropský biografický trend. Pro mě není důležité, jestli knihu napsal muž, nebo žena, ale jak vypráví. Hrozně ráda čtu životopisy britských autorů Simona Montefioreho a Claire Tomalinové. Měla jsem to štěstí, že jsem Tomalinovou slyšela před lety v Cambridgi vysvětlovat, proč jsou biografie tak populární. Odpověděla prostě: Protože lidi zajímají osudy jiných lidí.
Pro knihu hlasovali: Petr Fiala, František Mikš, Jakub Šofar, Jiří Trávníček, Erika Zlamalová