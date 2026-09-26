„Chceme hrát pro lidi, ne pro poroty.“ S Alinde Quintet o soutěžích i londýnské Royal College

Lidovky.cz: První otázka se nabízí: proč Alinde, co to znamená?
Málem jsme se vsadili, jestli se na to budete ptát, je to nejčastější dotaz, který dostáváme. V době, kdy jsme kvinteto zakládali, jsme poslouchali album Schubertových písní, na kterém byla i skladba Alinde. Píseň se nám moc líbila a samotné slovo též – v názvu jsme chtěli mít něco českého a Linde znamená německy lípa, tak se to nabízelo. Později jsme to napojili i na vizuál, v našem logu to „A“ tvoří lipový list. Jedna redaktorka nám tvrdila, že alinde je cosi v jazyce Zulu, ale nikde jsme to nenašli, takže to nejspíš není pravda. Je to stále jen germánské ženské jméno, které prý znamená „ušlechtilá lípa“.
Lidovky.cz: Jak jste se dali dohromady? Každý hrajete v jiném orchestru, tak musí být těžké se sejít na zkoušky i na koncerty.
Váže nás dlouholeté přátelství, na něm je soubor založen. Po studiích jsme se vydali do zahraničí, a když jsme se vrátili, neměli jsme toho tolik na práci, ale chtěli jsme hrát. Rozhodli jsme se založit kvinteto, to bylo v roce 2019, těsně před covidem. Obsazení se časem ještě změnilo, každý soubor se zpočátku chvíli formuje. Nejdřív jsme hráli do klobouku a zkoušeli, jak nám to spolu funguje. Teď už spíš řešíme, kdy se sejdeme na zkoušky a koncerty – hrajeme v pěti různých pražských orchestrech, takže je velmi náročné skloubit diáře.
„Českých kvintetů je velké množství, jsou to ale většinou skladby 20. století. Starších děl mnoho není. A romantické hudby pro dechové kvinteto je také hodně málo.“
Lidovky.cz: Proč mladí ambiciózní hudebníci zakládají komorní soubor?
Je to zčásti tradicí komorní hudby, která je v tuzemsku silná. Před námi bylo mnoho výborných souborů, které nás inspirovaly. Asi jsme všichni chtěli hrát v orchestru, ale práci ve sto lidech jsme chtěli vyvažovat i něčím menším, kde člověk může pracovat detailněji a hlouběji. Je to taková hygiena, rádi se vracíme z orchestrů na zkoušku svého kvinteta. Když se sejdeme v pěti, chceme pracovat do nejmenších detailů, což v orchestru často nejde, protože orchestrální provoz je velice rychlý.
Můžeme si dovolit setkávat se ve volném čase, pilovat a zkoušet, aby vzniklo něco, pod co se rádi podepíšeme, ne něco, co jen tak nějak projde. Je to i prostor pro sebevyjádření, protože v orchestru je spousta kolegů plus dirigent, který dílo nějak formuje, kdežto my máme větší svobodu. Každý přinese to své, musíme často debatovat, takže je u nás vlastně pět dirigentů. Zatím se ale na všem docela shodujeme.
Lidovky.cz: A shodujete se i na výběru nových skladeb?
S tím jsme nikdy problém neměli. Rádi objevujeme, ale ještě dva roky zpátky nám repertoár určovaly víceméně soutěže, které mají povinné skladby. Většinou nám to sedlo a i díky tomu jsme objevili mnoho neznámých kusů. Kdyby se jednomu z nás něco vyloženě nelíbilo, tak se tomu věnovat asi nebudeme. Po svém vítězství na soutěži ARD jsme vešli do povědomí, skladatelé nám teď i sami posílají novou hudbu.
To musí člověk hodně probírat a bohužel nemáme zatím tolik prostoru pro nové kusy, protože už jsme třeba vázaní na některé skladby v budoucnosti. Lze to přirovnat k opernímu domu. Existují šlágry, které se dávají stále dokola, a i v dechovém kvintetu jsou takové. Pořadatelé a posluchači je chtějí a je těžké prosadit něco nového, protože lidé jsou skeptičtí. Na pódiu nás ale i ty šlágry pořád baví a potíž máme spíš v tom, že už nás je moc nebaví zkoušet.
Alinde Quintet
Lidovky.cz: Zdá se, že jste soutěžní typy, vyhráli jste všechno, na čem jste byli.
Úplně všechno ne. Nikdo z nás soutěže vyloženě rád nemá. Brali jsme jako výhodu, že na ně můžeme jít spolu, nemusíme exhibovat jenom sami za sebe. Zároveň má v souboru člověk zodpovědnost, nechce to těm ostatním pokazit. V lecčem je společný záměr povzbuzující, bylo jednodušší se dokopat ke cvičení nebo dorazit na zkoušku, když víte, že další čtyři lidé čekají a prožívají to samé. Když pak na pódiu člověku není úplně nejlíp, máte tam pořád další čtyři spoluhráče, kteří to samozřejmě rychle vycítí. A v tu chvíli se podpoříme navzájem. I úspěch či případný neúspěch jsou v pěti lidech zkrátka zábavnější.
Lidovky.cz: Plánujete se ještě hlásit do nějakých soutěží?
Ne, určitě ne. Raději už hrajeme pro lidi na koncertech než pro poroty, které nás hodnotí. Radši chceme jít na hranu a třeba si dovolit chybu než se jenom připravovat perfektním způsobem na soutěž, abychom prošli do dalšího kola. I ten prožitek a celá příprava jsou úplně jiné. Chceme, aby se to lidem líbilo, zkoušíme různé nové programy nebo třeba zveme někoho dalšího k nám, jako v případě festivalu Dvořákova Praha. A v tom je to úplně jiné. Soutěže obecně hodně energeticky vysávají. Po ARD je navíc těžké jít na nějakou jinou a pak třeba vypadnout v prvním kole, raději se už z bezpečnostních důvodů nehlásíme, nebudeme to pokoušet. Přitom vypadnout v prvním kole nemusí znamenat něco špatného, nemusí se to vždy povést.
Lidovky.cz: Jak jste sestavovali program pro Dvořákovu Prahu?
Vybrali jsme samozřejmě Dvořáka, chtěli jsme nějakým způsobem přispět ke jménu festivalu. A zároveň s Dvořákem máme velmi pozitivní zkušenost u publika. Klavírní kvintet č. 2 v úpravě pro klavír a dechové kvinteto je další dílo, do kterého jsme se chtěli delší dobu pustit, a moc nás potěšilo, že jsme si ho mohli zahrát se skvělým klavíristou Miroslavem Sekerou. Byla to pro nás určitě jedna z největších výzev.
Pak byl na programu Poulencův Sextet pro klavír a dechové kvinteto, který je docela populární a posluchačsky i hráčsky příjemný. Rozhodli jsme se na koncert zařadit i jednu raritu, jíž je Koncert pro dechové kvinteto Josepha Jongena, což je belgický skladatel. V České republice rozhodně předtím nikdy nezazněl, takže to byla právě na Dvořákově Praze česká premiéra. Je to krásná hudba ze 40. let 20. století, kombinace impresionismu, pozdního romantismu a nechybí tomu francouzská lehkost. Každý z nás si tam krásně zahraje. Vlastně jsme už během zkoušek došli k závěru, že jsme dlouho nehráli něco, co by nás tak moc bavilo.
„Po výhře na ARD je těžké jít na nějakou jinou soutěž a pak třeba vypadnout v prvním kole. Raději se už z bezpečnostních důvodů nehlásíme, nebudeme to pokoušet...“
Lidovky.cz: Co dalšího připravujete?
Plánů máme hodně. Jsme ve finiši druhého alba s názvem Polaris, se kterým se vydáme do Skandinávie. Vychází relativně brzy po našemu debutovému albu, ale tohle druhé jsme natáčeli u německé společnosti Genuin a nahrávání bylo součástí speciální ceny spojené se soutěží ARD v Mnichově. Album by mělo vyjít v únoru a bude velmi netradiční. Jsou na něm zastoupeni skladatelé Kalevi Aho, Oystein Sevag a Jorgen Jersild. Ti u nás úplně známí nejsou, ale jsou to skvělé kusy. Například Ahoův Kvintet je taková naturální muzika, v něčem stále klasická, ale žene nástroje do absolutních extrémů, jak dynamických, tak technických, a je velmi působivá. Jsme rádi, že pan Sevag za námi přijel na natáčení, seděl v režii a říkal nám k tomu své poznámky. Co víc si přát.
Lidovky.cz: V Česku není žádný atraktivní repertoár?
Českých kvintetů je neuvěřitelné množství. Snažíme se prozkoumávat archivy, jsou to většinou skladby z 20. století a je jich opravdu hodně, ale ještě na to nebyl čas. Starších děl mnoho není, výjimkou je Antonín Rejcha, a romantické hudby pro dechové kvinteto je také hodně málo, což se snažíme vyplnit právě aranžemi.
Lidovky.cz: Pustíte se i do něčeho jiného kromě koncertování, nahrávání a pátrání po nových skladbách?
Poslední dobou se jak individuálně, tak společně věnujeme pedagogické činnosti a čerstvě jsme byli vybráni jako hostující pedagogové na Royal College v Londýně. Letos v dubnu jsme tam byli na tři dny učit, vymýšleli jsme koncept masterclassů pro kvinteta, což není úplně jednoduché. S vedoucí katedry dechových nástrojů Marií Lloydovou, která je zároveň klarinetistkou Chamber Orchestra of Europe, jsme zkoušeli vymyslet, jak bychom mohli soubory vyučovat. Asi jsme se osvědčili, protože nám nabídli čtyři roky takovéto spolupráce, z čehož máme obrovskou radost a stále tomu nějak nevěříme.
Lidovky.cz: Jak můžete učit kvinteto, to bude pět na pět, nebo se budete střídat?
Testujeme a zkoušíme různé možnosti. Royal College má tu výhodu, že má spoustu studentů, a tedy i spoustu souborů, takže jsme měli více různých konceptů. Někdy jsme pět hodin učili každý zvlášť „své“ kvinteto, někdy po dvojicích, někdy všichni najednou. Na škole je stabilně kolem deseti kvintet a mají velký zájem spolu hrát, což na našich školách někdy tak úplně není, studentům se do komořiny tolik nechce.
My tomu chceme trochu pomoci a rozhodli jsme se pořádat příští léto kurzy pro mladá kvinteta, které se budou konat v klášteře Osek. Je to v procesu příprav, záleží na financích a na tom, jestli o to bude zájem, zda se nám podaří soubory přesvědčit k účasti. To je teď vlastně naše práce, objíždět konzervatoře, dělat tam koncerty, vyučovat a zjišťovat, jestli by ten zájem byl.
Lidovky.cz: Leckdo si stěžuje, že školy studenty moc nevedou ke komorní hře.
Záleží na škole, je to různé, ale mělo by to být prioritou od základní umělecké školy po vysokou a měl by na to být kladen důraz. Zrovna u nás, hráčů na dechové nástroje, ať už dřevěné, nebo žesťové – jaká je procentuální šance, že budeme sólisté a že nás to bude živit? Ta šance se blíží nule. Člověk má kromě učení možnosti uplatnění v orchestru a komorním tělese, ale musí na to být kladen důraz, ne pouze na sólovou dráhu. Navíc komorní hudba je tou nejlepší průpravou pro orchestr.